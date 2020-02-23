«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз: злой Клопп ответит на поражение от «Атлетико» в ЛЧ

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Вест Хэм Юнайтед» 24 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «Вест Хэма» оценён букмекерами коэффициентом 18.25.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 24 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.37, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.99. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 8.50.
Анализ и прогноз матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм» (24.02.2020)
Соперники пересекутся во второй раз за четыре недели. Дело в том, что матч первого круга оказался перенесён из-за участия «Ливерпуля» в Клубном чемпионате мира-2019. Английский клуб триумфально слетал в Катар, а в конце января спокойно разобрался с несчастными лондонцами на их поле (2:0).
При этом мерсисайдцы никуда не торопились: действовали в энергосберегающем режиме, много контролировали мяч, но не форсировали события. В концовке первого тайма они открыли счёт с пенальти, а вскоре после перерыва удвоили преимущество: «Вест Хэм» пошёл большими силами на стандарт и пропустил контратаку.
За прошедшее время немногое изменилось. «Молотобойцы» по-прежнему влачат жалкое существование. В девяти предыдущих турах чемпионата Англии они выиграли всего один раз (у скромного «Борнмута», находящегося рядом с зоной вылета). На фоне таких результатов выбраться из зоны вылета никак не удаётся.
Плотность в турнирной таблице высока, да и состав у Дэвида Мойеса заметно крепче, чем у ближайших конкурентов. Но поверить в набор очков на «Энфилде» откровенно трудно. Начнём с того, что «Ливерпуль» выиграл 20 предыдущих домашних встреч АПЛ, а в 19 из них отличился как минимум дважды.
Кроме того, мерсисайдцы за 11 последних туров чемпионата Англии пропустили ровно один гол — 2:1 на выезде с «Вулверхэмптоном». 18 февраля подопечные Юргена Клоппа потерпели чувствительное поражение в Мадриде от «Атлетико» (0:1), не сумев ни разу пробить в створ. После этого они отдыхали 5,5 суток.
По меркам топ-клуба это много. Скорее всего, красные постараются сразу же вернуть себе уверенность. Расписание довольно приятное — следующая игра состоится только 29 февраля, да и то со стоящим навылет «Борнмутом». Беречь силы и увлекаться ротацией смысла нет, так что «Вест Хэм» рискует попасть под горячую руку.
Кадровые потери фаворита ограничиваются Джорданом Хендерсоном — неприятно, но во второй половине сезона могло быть и гораздо хуже. Кроме того, «молотобойцы» в последнее время ужасно выступают на чужом поле. Четыре подряд поражения в английской Премьер-лиге с общим счётом 2:9 — не шибко обнадёживающая статистика перед визитом на «Энфилд».
Словом, особой интригой тут не пахнет. «Ливерпуль» наверняка забьёт свои дежурные два-три мяча, чего должно хватить для победы на классе. Мы бы выбирали между П1 всухую за 1.97 и П1 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.71.
Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
«Ливерпуль» выиграл всухую 10 раз в 11 предыдущих турах АПЛ, а «Вест Хэм» проиграл четыре последних выездных матча с общим счётом 2:9. Красные долго отдыхали после тяжёлого поражения в Мадриде, а потому «молотобойцы» рискуют попасть под горячую руку. На наш взгляд, фаворит спокойно одержит победу.
Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 1.97.
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