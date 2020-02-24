«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: Метсола и Умарк не согласятся с ролью жертв

В матче регулярного чемпионата КХЛ 25 февраля «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» команда Дмитрия Квартальнова котируется с коэффициентом 1.55. Победу команды Николая Цулыгина букмекеры оценивают коэффициентом 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 25 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.96, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.88. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.50.

Прогноз и анализ матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (25.02.2020)

Шестое и заключительное «зелёное дерби» в регулярном чемпионате. И, скорее всего, во всём сезоне. «Ак Барс» гарантировал себе первое место в Восточной конференции и даже претендует на Кубок Континента: ЦСКА впереди на одно очко, но вполне может потерять очки в дерби со СКА.



«Салават Юлаев» находится на шестой строчке Востока. Скорее всего, на ней же и финиширует, хотя у «Металлурга» ещё есть шанс вырваться вперёд. Николай Цулыгин накануне заявил журналистам, что команда не занимается подбором соперника по первому раунду Кубка Гагарина и просто пытается найти свою игру.



Уфимцы в трёх последних матчах добыли две победы, а единственное поражение потерпели в Нур-Султане (1:2). Впрочем, там всё оказалось на тоненького: 33-19 по броскам в створ, вот только Эдди Паскуале и ужасные действия спецбригад не позволили зацепиться за очки.



До этого «СЮ» засушил «Сочи» (2:0), а после — дожал «Металлург» в Магнитогорске (2:1 ОТ). Вновь много большинства, вновь большое преимущество по броскам (40:20). В овертайме неожиданно легко получилось реализовать лишнего: между удалением Максима Матушкина и решающим голом прошло всего 14 секунд.



«Ак Барс» после убедительной победы над «Авангардом» (5:3) расслабился. Получил шесть шайб от «Спартака» (3:6), а затем едва не проиграл еле живому минскому «Динамо». К 48-й минуте горел со счётом 1:3, забил три раза подряд, после чего получил большинство. За две минуты успел пропустить и снова выйти вперёд. На этот раз уже окончательно (5:4).



Понятно, что казанцы на данный момент сильнее. Валять дурака с принципиальным соперником они не станут. Да ещё и сыграют в родных стенах, а в «зелёном дерби» это необычайно важно. В 11 предыдущих поединках «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» хозяин льда как минимум не проигрывал в основное время.



В то же время П1 идёт за унылый коэффициент 1.55, а лезть в большие форы опасно. Во-первых, уфимцы худо-бедно привели результаты в порядок. Во-вторых, «Ак Барс» стал часто ошибаться в обороне. Ну и третье — «зелёное дерби» крайне редко обходится без нервной концовки. Метсола, Умарк и Кадейкин вряд ли согласятся с ролью безоговорочного аутсайдера.

В общем, логичнее играть против линии. Проверять ли Х2 за 2.40 — дело вкуса, всё же шансы хозяев повыше. А вот П2 с форой (+1.5) за 1.83 и ИТБ 1.5 шайбы «Салавата Юлаева» за 1.93 смотрятся любопытно. В девяти из десяти последних очных встреч забрасывалось как минимум четыре гола.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

«Ак Барс» сильнее, но линия слишком уж перекошена в пользу хозяев. Казанцы не побеждали «СЮ» с разницей более чем в одну шайбу в шести предыдущих поединках, да и вообще подопечные Николая Цулыгина в последнее время пропускают немного. На наш взгляд, гости смогут дать бой лучшему клубу Востока.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (+1.5) за 1.83.