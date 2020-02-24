«Челси» — «Бавария». Прогноз: Лэмпард прервёт позорную серию английских клубов

Диспетчер и сердце «Челси» лучше других знает, как остановить «Баварию» в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 25 февраля «Челси» сойдётся с «Баварией». Встреча начнётся в 23:00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ». Аналитики в прогнозе на матч «Челси» — «Бавария» отдают предпочтение команде Роберта Левандовского и Филиппе Коутинью. Сделать ставку на «Баварию» в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.84. Победа коллектива Фрэнка Лэмпарда оценивается букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Бавария»

Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» 25 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.58, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.32.

По мнению аналитиков, лучшие шансы на гол в матче Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» у Роберта Левандовского и Сержа Гнабри. Сделать ставку на гол Левандовского можно с коэффициентом 1.55. Точный выстрел Гнабри идёт за коэффициент 2.55.

Анализ и прогноз матча «Челси» — «Бавария» (25.02.2020)

«Челси» сумел прервать серию из четырёх матчей без побед в АПЛ, одолев в лондонском дерби «Тоттенхэм». Лэмпард уже не в первый раз переиграл Моуринью, а синие укрепили свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов.

«Бавария» начала нынешний сезоне в Бундеслиге не самым лучшим образом, но после смены тренера вечный чемпион Германии вернулся на первую строчку. Коллектив Ханса-Дитера Флика опережает «РБ Лейпциг» на одно очко во внутреннем первенстве, а в Лиге чемпионов считается явным фаворитом противостояния с «Челси».

Первая встреча 1/8 финала между лондонцами и мюнхенцами пройдёт на «Стэмфорд Бридж», но даже здесь букмекеры отдают предпочтение немцам. Котировки аналитиков можно понять лишь отчасти. Во-первых, сама «Бавария» в нынешнем сезоне дважды одолела «Тоттенхэм» с общим счётом 10:3.

Кроме того, в плей-офф Лиги чемпионов всё те же «шпоры», а также «Ливерпуль» уступили своим оппонентам в первых матчах. Гранды самой богатой лиги мира проигрывают конкурентам из других стран. «Челси» постарается прервать позорную для АПЛ тенденцию.

В пользу «Баварии» лишний день отдыха, но у «Челси» преимущество своего поля. Букмекеры дают коэффициент 2.10 на победу хозяев или ничью. Неужели коллектив Ханса-Дитера Флика действительно на столько хорош, что имеет больше 50% вероятности на выигрыш в Лондоне?

На наш взгляд, логичнее проверять 1Х на хозяев. Если «Челси» и «Бавария» в своих нынешних составах проведут десять матчей на «Стэмфорд Бридж», то мюнхенцы не выиграют больше пяти поединков. Поэтому ставка на победу синих или ничью за коэффициент 2.10 — это валуй.

Главная проблема для Лэмпарда — травма Канте. У «Челси» есть повреждения и у других исполнителей, но глубина состава позволяет проводить ротацию без особой потери в качестве. «Бавария» отвратительно играет в обороне даже на фоне не самых сильных соперников.

Нойер пропустил семь мячей в пяти последних поединках, и это ещё «Баварии» повезло. Могло быть намного хуже. У Ханса-Дитера Флика несбалансированный состав. Левандовски некем менять, а во встрече с «Падеборном» у мюнхенцев вышли в стартовом составе пять человек, которых можно назвать крайними защитниками: Киммих, Одриосола, Алаба, Эрнандес и Дэвис.

Да, игроки «Баварии» универсальны и способны закрывать несколько позиций, но подобные моменты свидетельствуют о проблемах с составом. У «Челси» меньше состоявшихся звёзд мирового уровня, но на тренерской скамейке хозяев легендарный Фрэнк Лэмпард, который обладает колоссальным опытом.

Будучи игроком, диспетчер и сердце «Челси» отгрузил мюнхенцам три мяча в плей-офф Лиги чемпионов в 2005 году. Тогда синие вышли в полуфинал. А в 2012 году Лэмпард выиграл главный клубный трофей с лондонцами на домашнем поле «Баварии».

Наставник хозяев постарается передать победный опыт своим парням. Да, «Челси» сейчас не обладает прежней мощью, но и «Бавария» выглядит слабее самой себя образца прошлых лет. Матч пойдёт на три результата, поэтому мы берём самую выгодную ставку на рынке двойного шанса.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Бавария»

Букмекеры считают явным фаворитом первого матча «Баварию» при том, что встреча пройдёт на «Стэмфорд Бридж». За коэффициент 2.10 мы возьмём 1Х на хозяев. У «Челси» преимущество своего поля и вполне приличный состав. Мюнхенцы выглядят сильнее, но эксперты переоценивают гостей.

Ставка: «Челси» не проиграет за коэффициент 2.10.

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