Фора 0 — это золотая середина между риском на чистую победу и низким коэффициентом на двойной шанс.

Что значит фора 0 в ставках на футбол: что такое ф1, ф2 и отличие от двойного шанса

Ставка с нулевой форой — это лучший вариант, когда вы не уверены в победе команды, но вас не устраивает коэффициент на двойной шанс. В этой статье мы рассмотрим обычную, европейскую и азиатскую форы и разберёмся, когда делать ставки на фору с нулём.

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Что такое фора в ставках на спорт

Фора — это значение, которое добавляют к команде или спортсмену к результату всего события или его части. Это могут быть голы, очки, шайбы, геймы, угловые и так далее.

Обычная фора в ставках на футбол

Обычную фору записывают в виде буквы «Ф», номера команды и целого числа или десятичной дроби с пятью десятыми: Ф2(2), Ф2(-1.5), Ф1(-1), Ф1(3.5) и так далее.

Есть два варианта при ставках на обычную дробную фору: выигрыш или поражение.

Например, вы взяли Ф1(-2.5) в матче ЦСКА — «Анжи». Добавьте (-2.5) к результату хозяев. Если после этого счёт в пользу ЦСКА, ставка зашла.

Есть три варианта при ставках на обычную целую фору: заход, возврат или проигрыш.

Представим, что вы поставили на Ф2(1) в матче «Лацио» — «Рома». Прибавьте (1) к результату гостей. Если счёт стал в пользу «Ромы», ставка зашла. Если матч завершится вничью, будет возврат.

Европейская фора в ставках на футбол

Европейскую фору записывают исходом с учётом гандикапа: П1(0:2), Х(0:1), П2(3:0) и так далее.

Ставка сыграет, если зашёл выбор с учётом гандикапа.

Например, в матче «Лион» — «Марсель» вы взяли П2(0:1). Добавьте (1) к результату гостей. Если счёт стал в пользу «Марселя», ставка зашла.

Представим, что в матче «Байер» — «Вердер» вы поставили на Х(2:0). Прибавьте (2) к результату хозяев. Если счёт стал ничейным, ставка зашла.

Азиатская фора в ставках на футбол

Азиатскую фору записывают в виде буквы «Ф», номера команды и десятичной дроби с числом 75 или 25 после точки: Ф2(2.75), Ф1(-1.75), Ф1(3.25), Ф2(-0.25).

Сумму ставки на азиатскую фору делят пополам между двумя соседними обычными форами. Например, для Ф1(1.25) — это Ф1(1) и Ф1(1.5). Обе половины ставки на азиатскую фору считают по правилам обычной.

Представим, что вы взяли Ф1(1.75) в матче «Ростов» — «Шахтёр». Суммы ставки пойдут поровну на Ф1(1.5) и Ф1(2). Если хозяева победили, сыграли вничью или уступили в один гол, ставка зашла полностью. Если «Ростов» проиграл с разницей в два мяча, вы получите возврат по половине ставки.

Примеры расчёта по ставкам на все виды фор читайте здесь:

Что значит фора в ставках: как считать европейский и азиатский гандикап на футбол На топ-клубы можно ставить с коэффициентом выше 2.00 даже против аутсайдеров. Для этого игроки используют фору.

Что такое ставка с нулевой форой

Ставку на фору с нулём рассчитывают по правилам обычной целой форы.

Если выбранная команда победит с любым счётом, ставка зашла.

При ничьей ставка будет рассчитана с коэффициентом 1.00. То есть сумма ставки возвращается игроку.

Отличие ставки с учётом нулевой форы от двойного шанса

Как рассчитывать ставки на фору с нулём и двойной шанс.

Представим, что в матче «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» вы поставили по 1000 рублей на Ф1(0) за коэффициент 2.10 и на 1Х за коэффициент 1.64.

Исход Выплаты по Ф1(0) Выплаты по 1Х П1 2100 1640 Х 1000 1640 П2 0 0

Выигрыш команды, на которую сделана ставка, принесёт больше прибыли по Ф1(0), чем по 1Х.

Но в случае ничейного результата по 1Х вы получите прибыль, а по Ф1(0) лишь вернёте поставленную сумму.

Подробнее о двойном шансе и стратегиях ставок на двойной исход читайте здесь:

Что означает двойной исход в ставках: как ставить 1Х, 12 и Х2 на футбол по стратегии Ставкой на двойной исход вы можете получить прибыль при победе любой из команд. «Чемпионат» разбирается в правилах и приводит примеры.

Когда ставить на фору с нулём в букмекерской конторе

Ставьте на победу одной из команд с нулевой форой в следующих случаях:

сомневаетесь в чистой победе,

считаете, что шансы на победу в матче выше, чем на ничью,

хотите увеличить коэффициент в сравнении с двойным шансом,

уверены, что соперник не выиграет.

Для успешной игры на ставках вам нужно знать особенности обычной, европейской и азиатской фор.

Используйте фору 0, когда не уверены в чистой победе команды, но хотите получить больше прибыли, чем со ставки на двойной шанс.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!