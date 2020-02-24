Что значит фора 0 в ставках на футбол: что такое ф1, ф2 и отличие от двойного шанса

Ставка с нулевой форой — это лучший вариант, когда вы не уверены в победе команды, но вас не устраивает коэффициент на двойной шанс. В этой статье мы рассмотрим обычную, европейскую и азиатскую форы и разберёмся, когда делать ставки на фору с нулём.
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Что такое фора в ставках на спорт
Фора — это значение, которое добавляют к команде или спортсмену к результату всего события или его части. Это могут быть голы, очки, шайбы, геймы, угловые и так далее.
Обычная фора в ставках на футбол
Обычную фору записывают в виде буквы «Ф», номера команды и целого числа или десятичной дроби с пятью десятыми: Ф2(2), Ф2(-1.5), Ф1(-1), Ф1(3.5) и так далее.
Есть два варианта при ставках на обычную дробную фору: выигрыш или поражение.
Например, вы взяли Ф1(-2.5) в матче ЦСКА — «Анжи». Добавьте (-2.5) к результату хозяев. Если после этого счёт в пользу ЦСКА, ставка зашла.
Есть три варианта при ставках на обычную целую фору: заход, возврат или проигрыш.
Представим, что вы поставили на Ф2(1) в матче «Лацио» — «Рома». Прибавьте (1) к результату гостей. Если счёт стал в пользу «Ромы», ставка зашла. Если матч завершится вничью, будет возврат.
Европейская фора в ставках на футбол
Европейскую фору записывают исходом с учётом гандикапа: П1(0:2), Х(0:1), П2(3:0) и так далее.
Ставка сыграет, если зашёл выбор с учётом гандикапа.
Например, в матче «Лион» — «Марсель» вы взяли П2(0:1). Добавьте (1) к результату гостей. Если счёт стал в пользу «Марселя», ставка зашла.
Представим, что в матче «Байер» — «Вердер» вы поставили на Х(2:0). Прибавьте (2) к результату хозяев. Если счёт стал ничейным, ставка зашла.
Азиатская фора в ставках на футбол
Азиатскую фору записывают в виде буквы «Ф», номера команды и десятичной дроби с числом 75 или 25 после точки: Ф2(2.75), Ф1(-1.75), Ф1(3.25), Ф2(-0.25).
Сумму ставки на азиатскую фору делят пополам между двумя соседними обычными форами. Например, для Ф1(1.25) — это Ф1(1) и Ф1(1.5). Обе половины ставки на азиатскую фору считают по правилам обычной.
Представим, что вы взяли Ф1(1.75) в матче «Ростов» — «Шахтёр». Суммы ставки пойдут поровну на Ф1(1.5) и Ф1(2). Если хозяева победили, сыграли вничью или уступили в один гол, ставка зашла полностью. Если «Ростов» проиграл с разницей в два мяча, вы получите возврат по половине ставки.
Примеры расчёта по ставкам на все виды фор читайте здесь:
Что такое ставка с нулевой форой
Ставку на фору с нулём рассчитывают по правилам обычной целой форы.
- Если выбранная команда победит с любым счётом, ставка зашла.
- При ничьей ставка будет рассчитана с коэффициентом 1.00. То есть сумма ставки возвращается игроку.
Отличие ставки с учётом нулевой форы от двойного шанса
Как рассчитывать ставки на фору с нулём и двойной шанс.
Представим, что в матче «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» вы поставили по 1000 рублей на Ф1(0) за коэффициент 2.10 и на 1Х за коэффициент 1.64.
|Исход
|Выплаты по Ф1(0)
|Выплаты по 1Х
|П1
|2100
|1640
|Х
|1000
|1640
|П2
|0
|0
Выигрыш команды, на которую сделана ставка, принесёт больше прибыли по Ф1(0), чем по 1Х.
Но в случае ничейного результата по 1Х вы получите прибыль, а по Ф1(0) лишь вернёте поставленную сумму.
Подробнее о двойном шансе и стратегиях ставок на двойной исход читайте здесь:
Когда ставить на фору с нулём в букмекерской конторе
Ставьте на победу одной из команд с нулевой форой в следующих случаях:
- сомневаетесь в чистой победе,
- считаете, что шансы на победу в матче выше, чем на ничью,
- хотите увеличить коэффициент в сравнении с двойным шансом,
- уверены, что соперник не выиграет.
Для успешной игры на ставках вам нужно знать особенности обычной, европейской и азиатской фор.
Используйте фору 0, когда не уверены в чистой победе команды, но хотите получить больше прибыли, чем со ставки на двойной шанс.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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