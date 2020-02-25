«Тампа» — «Торонто». Прогноз: Кучеров и Василевский разберутся с Мэттьюсом

В матче регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97, успех «Торонто Мэйпл Лифс» идёт у букмекеров за 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» 26 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.57. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.75.

Анализ и прогноз матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» (26.02.2020)

«Тампа» выдала в феврале убойную серию из 11 побед, после чего взяла паузу. Два гостевых поражения подряд, оба — в основное время. 3:5 от «Вегаса» — дело житейское: соперник хорош, а у команды ничего не получалось в равных составах. Но день спустя случились жуткие 3:7 от «Аризоны».



Теперь уже и не вспомнишь, когда Андрей Василевский в последний раз пропускал семь раз. Игра была открытой до середины третьего периода: хозяева вели со счётом 4:3 с 32-й минуты, после чего наступило затишье. Шайба никак не шла в ворота, хотя возможности имелись у обеих сторон. А потом Клейтон Келлер довёл преимущество до двух голов, и всё закончилось.



Даже после двух неудач кряду «молнии» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея все шансы побороться за первое. Они набрали 85 очков в 62 матчах, «Бостон» — 90 в 63. Есть ещё «Вашингтон» и «Питтсбург», но они по потерянным очкам на данный момент отстают на три пункта.



Впереди «Торонто», которое всеми силами пытается попасть в плей-офф. Пока получается так себе: три поражения в четырёх последних поединках, все — с разгромным счётом. От «Баффало» и «Питтсбурга» канадский клуб получил 2:5, а затем ещё и вляпался в историю, спасовав всем своим хвалёным нападением перед 42-летним заливщиком льда.

«Вашингтон» — «Виннипег». Прогноз: Овечкин и Кузнецов зачахнут в первом матче Ковальчука «Кэпс» не забивали «Виннипегу» больше трёх голов в семи последних поединках.

Причём случилось это на своём льду, да ещё и в битве с прямым конкурентом. «Каролина» пропустила первой, но без особых проблем довела дело до победы (6:3). Теперь «ураганы» находятся на восьмой строчке Востока, опережая «кленовые листья» на два очка при двух играх в запасе. Отставание весомое.



Соответственно «Мэйпл Лифс» нужно любой ценой вставать на победный путь, иначе мечты о плей-офф уплывут окончательно. Но тут есть проблема. Во-первых, после двух поражений подряд «Лайтнинг» будут злы и мотивированны, а в таком состоянии они способны разнести кого угодно. Тем более в родных стенах.



Во-вторых, в последние годы «Тампа» крайне редко испытывает проблемы с «Торонто». Больше того — это один из наиболее удобных соперников для Кучерова и компании. Шесть побед в семи предыдущих встречах, пять из них — в основное время, а три — с разгромным счётом. Единственное исключение состоялось в январе 2019 года (2:4), 36 сейвов совершил Фредерик Андерсен.



Проверим две ставки. Гол Никиты Кучерова идёт за 2.20. Мотивация простая: россиянин ушёл со льда без голов в двух матчах подряд, а за весь 2020 год его сухая серия ещё ни разу не достигала трёх поединков. Плюс в единственной игре с «Торонто» в нынешнем сезоне он набрал четыре очка (2+2).

Также возьмём П1 с форой (-1) за 2.20. «Мэйпл Лифс» сейчас совсем не впечатляют, а «молнии» на своём льду будут полны желания прервать неудачную серию. Плюс статистика очных встреч целиком на нашей стороне.

Прогноз и ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс»

У «Тампы» шесть побед в семи предыдущих встречах с «Торонто», пять из них — в основное время, а три — с разгромным счётом. Канадцы крайне нестабильны, они уже месяц не одерживали хотя бы две победы подряд. На своём льду разозлённые «молнии» после двух поражений кряду наверняка отыграются на удобном сопернике.



Ставка №1: гол Никиты Кучерова за 2.20.



Ставка №2: победа «Тампы» с форой (-2) за 2.20.