«Лион» — «Ювентус». Прогноз: голевая серия Роналду прервётся во Франции

«Лион» примет «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля. Встреча начнётся в 23:00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 1». Эксперты дают прогноз на матч «Лион» — «Ювентус» в пользу команды Криштиану Роналду и Пауло Дибалы. Сделать ставку на «Ювентус» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.00. Победа «Лиона» оценивается букмекерами коэффициентом 4.18.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лион» — «Ювентус»

Аналитики полагают, что матч Лиги чемпионов «Лион» — «Ювентус» 26 февраля будет низовым: тотал голов меньше 2.5 идёт за коэффициент 1.81, а тотал голов больше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.11.



По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Лиги чемпионов «Лион» — «Ювентус» у Криштиану Роналду и Пауло Дибалы. Поставить на гол Роналду можно с коэффициентом 1.85. Точный выстрел Дибалы букмекеры оценили коэффициентом 2.95.

Анализ и прогноз матча «Лион» — «Ювентус» (26.02.2020)

«Лион» подходит к одному из важнейших матчей сезона в хорошем настроении. «Львы» недавно переиграли «Марсель» и вышли в полуфинал Кубка Франции, а во внутреннем первенстве одолели «Метц» и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице.



Локальные успехи «Лиона» на фоне результатов «Ювентус» выглядят неубедительно. «Старая синьора» лидирует в Серии А, борется за финал Кубка Италии, а в плей-офф Лиги чемпионов вышла из группы с первого места.



Тем не менее Маурисио Сарри подвергается критике, а работу Руди Гарсии оценивают удовлетворительно. Француз пришёл в «Лион» по ходу сезона и лишь в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов забронировал путёвку в плей-офф. А в Италии наставника «Ювентуса» многие недолюбливают из-за проблем игрового характера.



При Сарри оборона «старой синьоры» стала менее надёжной, чем была при Аллегри, а нападение выглядит слишком примитивно. От Маурисио ожидали комбинационный футбол, но как встроить в схему Криштиану Роналду? Противоречий в системе действующего чемпиона Италии достаточно.



В плей-офф цена ошибки возрастает. «Ювентус» пропустил в шести выездных матчах подряд, хотя в соперниках были, например, «СПАЛ», «Верона» и «Сампдория». «Старая синьора» сосредоточится на надёжной игре сзади, ведь все вопросы можно решить в ответном поединке.

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«Лиону» тоже невыгодно нагнетать обстановку. Да, в Италии «львам» будет ещё тяжелее, но основная задача — сохранить реальные шансы перед вторым матчем. Поэтому тотал голов меньше 2.5 за 1.81 смотрится интересно.



Руди Гарсия и Маурисио Сарри прекрасно знают сильные и слабые стороны друг друга. Француз несколько лет работал в «Роме», а нынешний тренер «Ювентуса» проводил первые сезоны с «Наполи». На первый план выйдет именно тактическая дуэль и желание не уступить.



Отдельную ставку сделаем на то, что Роналду не забьёт. Да, Криштиану отличился в девяти матчах подряд, но Лига чемпионов — это другой уровень. У гостей не будет много моментов, а вся защита «Лиона» сосредоточится на опеке португальца.

На групповом этапе Роналду сыграл в шести матчах и забил лишь два гола. Дома «Байеру», когда «Ювентус» уже вёл 2:0 и тем же немцам на выезде в ничего не значащем поединке. Если Криштиану на групповом этапе остановили защитники «Локомотива», то поразить ворота «Лиона» будет ещё сложнее.

Прогноз и ставки на матч «Лион» — «Ювентус»

«Ювентус» пропускает на выезде даже от аутсайдеров Серии А. Гости сыграют осторожно, «Лиону» раскрываться также невыгодно. За коэффициент 1.82 мы возьмём тотал голов меньше 2.5, а за 1.90 поставим на то, что Роналду не забьёт. У Криштиану лишь пара мячей в шести поединках Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.



Ставка №1: тотал голов меньше 2.5 за коэффициент 1.81.



Ставка №2: Криштиану Роналду не забьёт за коэффициент 1.90.



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