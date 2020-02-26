«Порту» — «Байер». Прогноз: Зе Луиш и Тикиньо отыграются у Боша за поражение в Германии

«Аспириновые» остались без своего лучшего бомбардира, так что шансы у «драконов» будут.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Порту» примет «Байер» 27 февраля. Начало встречи — в 20:55 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Байера» оценён букмекерами коэффициентом 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Порту» — «Байер»

Букмекеры уверены, что матч Лиги Европы «Порту» — «Байер» 27 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.78.

Анализ и прогноз матча «Порту» — «Байер» (27.02.2020)

В первом матче «Байер» смотрелся лучше. Практически не подпускал соперника к мячу, много создавал и к исходу часа повёл со счётом 2:0. А вот в концовке просел, позволил португальцам отличиться, после чего мог пропустить и во второй раз. В нужный момент выручил Лукаш Градецки.

2:1 в Германии практически гарантируют закрученный сюжет в ответном поединке. Результат приемлемый для обеих сторон: немцы добыли очередную победу, а «Порту» забил на чужом поле. В родных стенах «драконы» гораздо опаснее, так что на сей раз внушительного территориального преимущества у подопечных Петера Боша не будет.

Вдобавок ко всему «аспириновые» понесли серьёзнейшую потерю, оставшись без своего лучшего бомбардира. Кевин Фолланд получит травму в концовке первой встречи (разрыв связок голеностопного сустава) и выбыл как минимум на три месяца. Соответственно сезон для него закончен.

Потеря Фолланда не помешала «Байеру» разобраться на своём поле с «Аугсбургом» в воскресенье (2:0). Эта победа стала восьмой в девяти последних матчах — ход набран потрясающий. Благодаря столь мощной серии удалось закрепиться на пятом месте в Бундеслиге: идущий шестым «Шальке» отстаёт на семь очков, а замыкающая тройку «Боруссия Д» находится всего в двух баллах.

А вот «Порту» накануне потратил много сил и нервов, чтобы дожать скромный «Портимоненсе» (1:0). Предпоследний клуб чемпионата Португалии имел отличные шансы открыть счёт, но не сумел реализовать пенальти. Единственный мяч подопечные Сержиу Консейсау провели только на 87-й минуте.

Тем не менее оторваться «Бенфике» всё же не дали. На данный момент лиссабонцы впереди всего на одно очко. Как правило, в родных стенах «драконы» хороши. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы они набрали на своём поле семь очков из девяти возможных — одолели «Янг Бойз» (2:1) и «Фейеноорд» (3:2), а также сыграли вничью с «Рейнджерс» (1:1).

Словом, гостей ожидает натуральное испытание. С командой из нижней части таблицы Бундеслиги отсутствие Фолланда не проявилось, а вот на фоне «Порту» шустрого немца может не хватить. В нынешнем сезоне португальцы ни разу не оставались без голов в домашних встречах. А защита «Байера» далека от звания непроходимой.

Пожалуй, свои 1-2 гола хозяева забьют, а дальше всё зависит от реализации «аспириновых». В Португалии моментов у них будет поменьше, тем более без лучшего бомбардира. На наш взгляд, проход «Порту» за мощный коэффициент 2.56 вполне можно проверить. Вариант попроще — ИТБ 1.5 мяча хозяев за 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Порту» — «Байер»

«Порту» традиционно хорош на своём поле, в трёх матчах группового этапа Лиги Европы он набрал семь очков из девяти возможных и забил шесть раз. В нынешнем сезоне португальцы ни разу не оставались без голов в домашних встречах, а «Байер» лишился лучшего бомбардира Кевина Фолланда из-за травмы. На наш взгляд, шансы «драконов» на проход никак не меньше 45%.

Ставка: итоговый проход «Порту» за 2.56.