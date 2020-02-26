«Трактор»‎ — «Металлург»‎. Прогноз: челябинцы закроют кошмарный сезон победой

В матче регулярного чемпионата КХЛ 27 февраля «Трактор»‎ сыграет с «Металлургом»‎. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Трактор»‎ — «Металлург»‎ команда Ильи Воробьёва котируется с коэффициентом 2.12. Победу команды Владимира Юрзинова букмекеры оценивают коэффициентом 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор»‎ — «Металлург»‎

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор»‎ — «Металлург»‎ 27 февраля не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.02, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.83. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.90.

Прогноз и анализ матча «Трактор»‎ — «Металлург»‎ (27.02.2020)

Южноуральское дерби уже ничего не решает с точки зрения турнирной таблицы, но и считать эту игру товарищеской никак нельзя. «Трактор»‎ заканчивает худший сезон в новейшей истории клуба. Всего 54 очка в 61 матче, последнее место в Восточной конференции.

Фактически «мишки»‎ играют только за своё имя уже довольно давно, но с настроем проблемы вряд ли возникнут. Всё же попрощаться с болельщиками ещё одной победой над принципиальным соперником всегда приятно, пусть даже глобально это ничего не изменит.

«Металлург»‎ накануне без шансов проиграл в Новосибирске (1:4). Опять начудили вратари (на этот раз — Василий Демченко, который был заменён в начале второго периода), опять ничего толком не получалось в равных составах. Могли бы выручить спецбригады, но на этот раз такой возможности не предоставилось. «Сибирь»‎ обошлась без удалений.

В результате «лисы»‎ потеряли шансы обойти «Салават Юлаев»‎ и гарантированно останутся на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Для них игра также не имеет никакого смысла, а потому тренерский штаб наверняка вновь даст шанс ряду молодых хоккеистов.

Возможно, 19-летний Глеб Носов на этот раз появится в воротах с первых минут. Вроде бы ситуация подходящая: соперник принципиальный, но поражение не понесёт никаких последствий. Потом уже будет совсем не до экспериментов, ведь в первом раунде Кубка Гагарина ждёт крепкий «Барыс»‎.

Надо сказать, что челябинцы забрали в нынешнем сезоне две очные встречи из трёх, да ещё и будут играть на своём льду. С учётом экспериментального статуса матча котировки букмекеров вызывают удивление: на победу хозяев дают больше «тройки»‎, даже аккуратная ставка 1Х доступна за нестыдные 1.71.

«Трактор»‎ не проигрывал ММг на своём льду в основное время аж с ноября 2015 года, с тех пор набрав очки в семи поединках подряд. Понятно, что всякое может случиться, но в данной ситуации логично играть против линии. Мы бы выбирали между 1Х за 1.71 и П1 с нулевой форой за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Трактор»‎ — «Металлург»‎

«Трактор»‎ не проигрывал ММг на своём льду в основное время аж с ноября 2015 года, с тех пор набрав очки в семи поединках подряд. Турнирной мотивации у обеих команд нет, но букмекеры дают на победу хозяев больше «тройки»‎. На наш взгляд, челябинцам по силам завершить кошмарной сезон на мажорной ноте.

Ставка: победа «Трактора»‎ с нулевой форой за 2.35.