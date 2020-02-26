«Трактор»‎ — «Металлург»‎. Прогноз: челябинцы закроют кошмарный сезон победой

В матче регулярного чемпионата КХЛ 27 февраля «Трактор» сыграет с «Металлургом». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Трактор» — «Металлург» команда Ильи Воробьёва котируется с коэффициентом 2.12. Победу команды Владимира Юрзинова букмекеры оценивают коэффициентом 3.02.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург»
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» 27 февраля не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.02, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.83. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.90.
Прогноз и анализ матча «Трактор» — «Металлург» (27.02.2020)
Южноуральское дерби уже ничего не решает с точки зрения турнирной таблицы, но и считать эту игру товарищеской никак нельзя. «Трактор» заканчивает худший сезон в новейшей истории клуба. Всего 54 очка в 61 матче, последнее место в Восточной конференции.
Фактически «мишки» играют только за своё имя уже довольно давно, но с настроем проблемы вряд ли возникнут. Всё же попрощаться с болельщиками ещё одной победой над принципиальным соперником всегда приятно, пусть даже глобально это ничего не изменит.
«Металлург» накануне без шансов проиграл в Новосибирске (1:4). Опять начудили вратари (на этот раз — Василий Демченко, который был заменён в начале второго периода), опять ничего толком не получалось в равных составах. Могли бы выручить спецбригады, но на этот раз такой возможности не предоставилось. «Сибирь» обошлась без удалений.
В результате «лисы» потеряли шансы обойти «Салават Юлаев» и гарантированно останутся на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Для них игра также не имеет никакого смысла, а потому тренерский штаб наверняка вновь даст шанс ряду молодых хоккеистов.
Возможно, 19-летний Глеб Носов на этот раз появится в воротах с первых минут. Вроде бы ситуация подходящая: соперник принципиальный, но поражение не понесёт никаких последствий. Потом уже будет совсем не до экспериментов, ведь в первом раунде Кубка Гагарина ждёт крепкий «Барыс».
Надо сказать, что челябинцы забрали в нынешнем сезоне две очные встречи из трёх, да ещё и будут играть на своём льду. С учётом экспериментального статуса матча котировки букмекеров вызывают удивление: на победу хозяев дают больше «тройки», даже аккуратная ставка 1Х доступна за нестыдные 1.71.
«Трактор» не проигрывал ММг на своём льду в основное время аж с ноября 2015 года, с тех пор набрав очки в семи поединках подряд. Понятно, что всякое может случиться, но в данной ситуации логично играть против линии. Мы бы выбирали между 1Х за 1.71 и П1 с нулевой форой за 2.35.
Прогноз и ставки на матч «Трактор» — «Металлург»
«Трактор» не проигрывал ММг на своём льду в основное время аж с ноября 2015 года, с тех пор набрав очки в семи поединках подряд. Турнирной мотивации у обеих команд нет, но букмекеры дают на победу хозяев больше «тройки». На наш взгляд, челябинцам по силам завершить кошмарной сезон на мажорной ноте.
Ставка: победа «Трактора» с нулевой форой за 2.35.
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