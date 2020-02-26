«Бенфика» — «Шахтёр». Прогноз: «горняки» выбьют обидчика «Зенита» из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» примет «Шахтёр» 27 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Бенфики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтёр»

Букмекеры уверены, что матч Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтёр» 27 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.85.

Анализ и прогноз матча «Бенфика» — «Шахтёр» (27.02.2020)

В первом матче «Шахтёр» выглядел заметно лучше, хотя проводил дебютную официальную игру в 2020 году. Судя по всему, тренерский штаб грамотно подвёл команду к возобновлению сезона. Итоговая победа со счётом 2:1 даёт «горнякам» неплохие шансы на проход, а ведь при доле везения преимущество могло оказаться солиднее.



Моментов хозяева создали достаточно. Где-то не хватило реализации, а в первом тайме судья отменил гол из-за крохотного офсайда. Гости могут быть довольны: они выстояли в нужный момент и выполнили задачу-минимум, отличившись на чужом поле. В середине второго тайма Пицци реализовал пенальти за фол Кривцова.



Понятно, что в Португалии пойдёт совсем другой футбол. «Бенфика» в нынешнем состоянии гораздо опаснее именно на своём поле. Скажем, шесть из семи очков в групповом этапе Лиги чемпионов она набрала дома. Дожала «Лион» (2:1) и разгромила «Зенит» (3:0). Поражение от «РБ Лейпциг» тоже получилось достойным: 7-3 по ударам в створ, 1:2 по голам.



Неудивительно, что букмекеры считают хозяев явным фаворитом ответного матча. Между двумя поединками Лиги Европы «орлы» успели обыграть на выезде крепкого середняка Примейры «Жил Висенте» (1:0). Во втором тайме пришлось непросто, но первое место в турнирной таблице удалось сохранить. «Порту» отстаёт на одно очко.



«Шахтёр» в воскресенье едва дожал крепкую «Десну» (1:0), занимающую четвёртую позицию в чемпионате Украины. Единственный гол состоялся на 94-й минуте. Впрочем, подопечные Луиша Каштру могут со спокойной душой бросить все силы на еврокубок. УПЛ уже фактически выиграна, киевское «Динамо» отстаёт на 14 очков.



В целом «горняки» удачно играют в Португалии — пять побед в девяти матчах при одной ничьей и трёх поражениях. На выезде в Лиге Европы они всегда были сильны: в 16 встречах всего четыре поражения при одной ничьей. А вот побед аж 11. С учётом качества футбола, показанного в Харькове, логичнее играть от аутсайдера.

На наш взгляд, шансы «Бенфики» чуть выше, вот только проблемы в обороне вряд ли позволят хозяевам оставить свои ворота в неприкосновенности. Раз так, шансы у «Шахтёра» непременно возникнут. Мы бы выбирали между проходом гостей за 1.75 и классической ставкой Х2 за солидный коэффициент 2.06.

Прогноз и ставки на матч «Бенфика» — «Шахтёр»

«Шахтёр» уверенно чувствует себя в Португалии — пять побед и одна ничья в девяти матчах. В первой игре «горняки» показали качественный футбол и при большем везении могли бы заполучить весомое преимущество. «Бенфика» хороша на своём поле, но с обороной у неё сейчас туго. Свой гол гости наверняка забьют.



Ставка: «Шахтёр» не проиграет за 2.06.