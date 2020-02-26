ЦСКА — «Барселона». Прогноз: Миротич и Хиггинс сбросят «армейцев» с хвоста

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА встретится с «Барселоной» 27 февраля. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, успех «Барселоны» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.30.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Барселона»

Букмекеры не уверены, что матч Евролиги ЦСКА — «Барселона» 27 февраля будет результативным: тотал больше 162.5 очка идёт за 1.88, а тотал меньше 162.5 очка — за 1.94. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.00.

Анализ и прогноз матча ЦСКА — «Барселона» (27.02.2020)

Однозначно главный матч 26-го тура Евролиги, который имеет большое значение для обеих команд. ЦСКА и «Барселона» — прямые конкуренты, находящиеся совсем рядом в турнирной таблице. У испанцев на данный момент 19 побед и 6 поражений, у россиян баланс чуть хуже — 17-8.



Красно-синие в начале февраля потерпели два поражения подряд, а потому эта встреча для них — последний шанс включиться в борьбу за второе место. В случае неудачи отставание от «Реала» и «Барселоны» станет внушительным, и до конца регулярного чемпионата в первую очередь придётся думать о борьбе с «Маккаби» за пятую строчку.



Каталонцы, в свою очередь, ещё сохраняют шансы на лидерство в Евролиге. Старт 2020 года получился провальным (три поражения подряд), зато потом дела выправились. С тех пор добыто шесть побед из шести возможных, в том числе над «Фенербахче», «Валенсией» и «Панатинаикосом».



Иными словами, сине-гранатовые сейчас в порядке. А вот о подопечных Димитриса Итудиса такого не скажешь. Февраль получается невероятно тяжёлым, если, конечно, не считать выносы «Астаны» и «Калева» в Единой лиге ВТБ. Обидное поражение от «Анадолу Эфес» при практически равной игре (80:82) — это ладно.



Но затем последовал провал с «Олимпиакосом». Четыре набранных очках за всю третью четверть и итоговые 59:72, хотя клуб из Пирея вышел на паркет без Вассилиса Спанулиса и Тэйлора Рочести. Чёрную серию удалось прервать в Белграде, хотя и там качество баскетбола оставляло желать лучшего.



ЦСКА натурально мучился со скромной «Црвеной Звездой», которая при всех оборонительных навыках крайне ограничена в нападении. С горем пополам сербов всё же дожали (86:81). Однако понятно, что с «Барселоной» такие фокусы не пройдут: если команда сыграет на том же уровне, то почти наверняка уступит.



Надо сказать, что сине-гранатовые традиционно слабо играют в Москве. Они не выигрывали здесь с ноября 2012 года. С тех пор потерпели шесть поражений подряд, причём в пяти последних случаях преимущество российского клуба составляло не менее 11 очков. Тем не менее на этот раз мы сыграем от аутсайдера.



Состав у «Барселоны» определённо мощнее: исполнителей калибра Николы Миротича у ЦСКА нет, да и «скамейка» выглядит попроще. Подопечные Светислава Пешича постепенно пришли в себя и набрали ход, а вот «армейцы» в последние недели выглядят откровенно серо. Без нервной концовки, похоже, тут не обойдётся.

Вариант попроще — П2 с форой (+3.5) очка за нестыдный коэффициент 1.79. А мы рискнём взять победу «Барселоны» за 2.30. Мотивированные каталонцы способны на многое, а у москвичей сейчас достаточно проблем в нападении. Пожалуй, шансы примерно равны, а потому коэффициент сильно выше двойки стоит проверить.

Ставки и прогноз на матч ЦСКА — «Барселона»

ЦСКА в феврале выглядит бледно: проиграл «Анадолу Эфесу», встал в матче с «Олимпиакосом», а затем еле дожал скромную «Црвену Звезду». «Барселона» постепенно улучшила взаимопонимание и имеет в активе серию из шести побед в Евролиге. На наш взгляд, шансы примерно равно, а потому П2 за 2.30 кажется валуем.



Ставка: победа «Барселоны» за 2.30.