«Арсенал» — «Олимпиакос». Прогноз: греки раскроются и получат полную авоську

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 27 февраля в Лондоне «Арсенал» примет «Олимпиакос». Встреча начнётся в 23:00 мск. Аналитики в прогнозе на матч «Арсенал» — «Олимпиакос» делают выбор в пользу команды Обамеянга и Ляказетта. Сделать ставку на «Арсенал» в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.58. Победа «Олимпиакоса» оценивается букмекерами коэффициентом 6.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Олимпиакос»

По мнению экспертов, матч Лиги Европы «Арсенал» — «Олимпиакос» 27 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.80, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.12.



Аналитики считают, что лучшие шансы на гол в матче Лиги Европы «Арсенал» — «Олимпиакос» у Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта. Поставить на гол Обамеянга можно с коэффициентом 1.70. Точный выстрел Ляказетта идёт за коэффициент 2.10.

Анализ и прогноз матча «Арсенал» — «Олимпиакос» (27.02.2020)

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Пирее «Олимпиакос» и «Арсенал» показали практически равный футбол. Греки подали больше угловых, а «канониры» чуть чаще били по воротам. Разница лишь в том, что команда Микеля Артеты один из своих моментов реализовала, а коллектив Педру Мартинша не смог распечатать ворота Лено.



В национальных чемпионатах «Арсенал» и «Олимпиакос» добились непростых побед в противостояниях с серьёзными оппонентами. «Канониры» дома со счётом 3:2 переиграли «Эвертон». Коллектив Педру Мартинша отыграл на ноль с ПАОКом и взял три очка благодаря автоголу соперника.



Коэффициенты на матч «Арсенал» — «Олимпиакос» обоснованно отражают расклад сил в настоящий момент времени. Матч пройдёт в Лондоне, «канониры» в хорошей форме, поэтому 1.58 на победу хозяев выглядят логично.



В первом поединке греки старались действовать осторожно и хотели отыграть на ноль. «Олимпиакос» со своей задачей не справился, теперь парням Педру Мартинша нечего терять. Вряд ли гости верят в 0:1 и дополнительное время, придётся раскрываться.



В открытом футболе «Арсенал» сможет эффективнее реализовать своё преимущество в мастерстве и таланте. В нападении у Артеты есть Обамеянг и Ляказетт, которые при поддержке Озила и Пепе способны разорвать даже лучшую оборону мира.



За коэффициент 1.93 мы возьмём победу «Арсенала» с форой (-1). Артете не нужна нервотрёпка, хозяева постараются не доводить дело до напряжённой концовки. Греки обучены сражаться до последнего. В Лондоне на шикарном стадионе «Олимпиакос» полезет вперёд, за что и будет наказан.



У «Арсенала» три победы подряд и беспроигрышная серия из 10 матчей. Футболисты с каждым днём всё лучше понимают требования Артеты, а сам испанец даёт ожидаемый результат. «Олимпиакос» находится на принципиально ином уровне по финансовым возможностям.

Греческий коллектив вызывает симпатию, но в Европе сложно претендовать на что-то серьёзное, когда твоей атакой дирижирует 35-летний Вальбуэна. Победа «канониров» в один мяч принесёт нам возврат, а более весомое преимущество хозяев гарантирует прибыль.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Олимпиакос»

«Арсенал» выиграл в первом матче в Греции и идёт фаворитом в домашнем поединке в Лондоне. За коэффициент 1.93 мы возьмём фору (-1) на «канониров». «Олимпиакосу» придётся раскрываться, а в распоряжении Артеты одно из самых быстрых нападений мира.



Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за коэффициент 1.93.



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