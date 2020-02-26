«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге». Прогноз: Марсьяль порадует Сульшера в плей-офф Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 27 февраля английский «Манчестер Юнайтед» примет бельгийский «Брюгге». Начало игры — 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех команды Филиппа Клемана оценен букмекерами коэффициентом 7.80.

Букмекерские коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»

Букмекеры не уверены, что матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьет клуб из Англии, сыграет коэффициент 1.14. Гол бельгийской команды оценен экспертами коэффициентом 1.98.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» (27.02.2020)

В первом поединке 1/16 ЛЕ в Бельгии «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» скатали ничью (1:1). Из-за ливня матч проходил в непростых условиях. «Красные дьяволы» вышли на поле полурезервным составом, позволяли сопернику контролировать мяч и проводить свои атаки, чем хозяева и пользовались.



Уже на 15-й минуте отличился Эммануэль Дэннис. Помогла ему в этом ошибка Серхио Ромеро, который подменял Давида де Хеа. Аргентинец зачем-то вышел далеко из ворот в ситуации, совершенно не требующей того, и молодой нигерийский нападающий просто-напросто перекинул через голкипера мяч.



Однако на 36-й минуте на табло снова загорелись одинаковые цифры. Счёт сравнял Антони Марсьяль, подкараулив ошибку защитников бельгийской команды после ввода мяча из аута. Благодаря голу француза в Бельгии манкунианцы будут чувствовать себя спокойнее в предстоящей игре.



Также уверенности красным может добавить домашняя победа во внутреннем чемпионате над «Уотфордом» (3:0), состоявшаяся в минувшие выходные. «Брюгге», который играет куда лучше дома, нежели на выезде, будет непросто претендовать на проход в следующую стадию. Чёрно-синие свой предыдущий матч тоже выиграли, но он как раз был домашним.



«МЮ» справедливо идет фаворитом в букмекерской линии. Подопечные Сульшера набрали неплохой темп, не проиграв ни одной игры за целый месяц. Да и фактор родных стен никто не отменял: в чемпионате дома лучше манкунианцев играют только представители топ-3 АПЛ.



На этот раз норвежский тренер «красных дьяволов», скорее всего, выставит более сбалансированный состав. Место в воротах займет де Хеа, не пропускающий вот уже три матча кряду. С первых минут ожидаем выхода новичка Бруну Фернандеша, который оживил атаку манкунианцев. Также вполне вероятно появление Скотта Мактоминая, выздоровевшего после травмы.

«Манчестер Юнайтед» всё ещё не хватает в нападении Маркуса Рашфорда, однако Марсьяль своё дело знает. Француз сейчас в хорошей форме: в последних трёх матчах забил три мяча. В предстоящем матче с клубом из Бельгии у нападающего наверняка будет шанс отличиться, и он его не упустит. Проверим гол Антони Марсьяля за хороший коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»

В первом поединке, прошедшем в Бельгии, команды скатали ничью 1:1. Уле-Гуннар Сульшер выставил не основной состав, но в этот раз ожидаем оптимальные связки. «Брюгге» на выезде играет хуже, чем дома. «Манчестер Юнайтед» один из лучших по домашним играм в АПЛ.



Подопечным Филиппа Клемана придется противостоять атаке «красных дьяволов» во главе с новичком Фернандешем и Марсьялем. Последний, к слову, находится в отличной форме, забив в последних трёх играх за «МЮ». В предстоящем поединке проверим гол француза за коэффициент 2.00.



Ставка: Антони Марсьяль забьёт за коэффициент 2.00.