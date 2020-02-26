Стратегии ставок на гандбол в лайве и прематче: экспресс на фаворитов, коридор и ничья

Ставка на ничью в гандболе может принести колоссальную прибыль. Но правильно подобрать матч невероятно сложно. В этой статье мы разберем, как делать ставки на гандбол онлайн и в прематче по основным стратегиям.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Что такое стратегия в ставках на спорт
Стратегия в ставках — это правила и принципы, используемые игроками на ставках.
Стратегия в лайве — это стратегия игры на ставках в режиме онлайн
Особенности ставок на гандбол
Делая ставки на гандбол, учитывайте следующие правила:
- В регулярном чемпионате матч проводят два тайма по 30 минут.
- При ничьей в плей-офф назначают дополнительное время: два тайма по пять минут.
- Команды играют ещё две пятиминутки, если овертайм сыграли вничью.
- Игроки исполняют семиметровые броски при ничьей в обоих овертаймах.
- Тренеры проводят неограниченное количество замен в матче.
Стратегия ставок на гандбол в лайве
1. Стратегия ставок на индивидуальный тотал
Ставьте на индивидуальный тотал хозяев во втором тайме больше, чем в первом по критериям:
- Букмекеры считали хозяев фаворитом.
- Гости выиграли первую половину.
- Хозяева не забили ожидаемое букмекерами количество мячей в первом тайме.
- Коэффициент на ставку превышает 1.50
Например, в матче «ПСЖ» — «Загреб» первый тайм завершился 13:14. Ставьте на индивидуальный тотал хозяев больше 13.5 во второй половине встречи.
О стратегиях ставок в лайве на футбол и другие виды спорта читайте здесь:
2. Стратегия ставок на гандбол коридор
Коридор — это стратегия двух ставок на один рынок, при которой зайдёт, как минимум один выбор.
Ширина коридора — это количество значений, при попадании в которые заходят обе ставки.
Делайте ставку на тотал больше от (54.5) до (58.5) забитых мячей, если коэффициент на данный выбор превышает 2.00.
Представим, что вы поставили на тотал больше (56.5) и первую половину встречи команды сыграли со счётом 16:16, то есть забили 32 мяча.
Во второй половине встречи ставьте на тотал меньше (60.5) за коэффициент выше 2.00.
Если количество забитых мячей в матче будет от 57 до 60 мячей, то зайдут обе ставки. В других случаях сыграет один выбор, но вы получите прибыль при любом исходе.
Подробнее о стратегии ставок коридор читайте здесь:
Стратегия ставок на аутсайдера
В матче, где играют фаворит и явный аутсайдер, ставьте на победу хозяев, если:
- Аутсайдер выиграл более трети домашних матчей текущего сезона.
- Фаворит выступает в гостях.
- Аутсайдер одолел фаворита дома в одном из двух последних матчей.
- Коэффициент на победу аутсайдера превышает 2.00.
Например, в матче Российской Суперлиги «Спартак Москва» принимает «Чеховские Медведи». Коэффициент на победу первой команды равен 5.40. В случае выигрыша хозяев ставка в 1000 рублей принесёт 5400 рублей: 1000 x 5.40 = 5400.
Стратегия ставок экспресс на фаворитов
Составляйте экспресс из трёх побед фаворитов по следующим критериям для каждого матча:
- Фаворит играет дома.
- Букмекеры дают коэффициент на победу фаворита в районе 1.25-1.65.
- Лидеры хозяев выйдут на матч с первых минут.
- Фаворит выиграл дома больше двух последних матчей.
Например, вы ставите 2000 рублей на экспресс из трёх матчей Лиги чемпионов:
1. Победа «Виве Кельце» против «Киля» за коэффициент 1.62.
2. Выигрыш «Барселоны» в матче «Пиком» за 1.29.
3. Победа «Динамо Бухарест» во встрече со «Спортинг Португал» за 1.57.
Общий коэффициент экспресса равен 3.28: 1.62 х 1.29 х 1.57. Выплата в случае прохода всех выборов составит 6560 рублей: 2000 x 3.28.
Стратегия ставок на ничью
Коэффициент на ничью в гандболе превышает 7.00. Для прибыли на дистанции вам достаточно угадывать мирный исход поединка в каждом седьмом матче.
Ставьте на ничью по критериям:
- Коэффициент на победу каждой из команд не превышает 2.70.
- Соперники пропускают в среднем меньше 30 голов за игру.
- Команды сыграли вничью хотя бы раз за семь последних матчей.
Например, в матче «Мешков Брест» — «Порту» вы ставите 500 рублей на ничью коэффициент 9.50. В случае мирного исхода выплата составит 4750 рублей: 500 x 9.50.
В гандболе ставить в режиме онлайн на победу одной из команд надёжнее, чем на ничью. Но коэффициент на мирный исход в прематче всегда выше 7.00. Выбирайте встречи для ставки на ничью по критериям «Чемпионата» или пользуйтесь другими стратегиями.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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