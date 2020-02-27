«Вашингтон» — «Виннипег». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Кузнецов выстрелят в Канаде

В матче регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля «Виннипег Джетс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06, успех «Виннипег Джетс» идёт у букмекеров за 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» 26 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.33. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Анализ и прогноз матча «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» (26.02.2020)

«Вашингтон» оставил позади кошмарную серию первой части февраля, одержав две победы подряд. Не без доли везения, конечно, но это уже частности. Сначала досталось «Питтсбургу» (5:3), который показал хороший хоккей, перебросал соперника в полтора раза (35:23) и всё же остался с пустыми руками.



Разницу сделали вратари: Брэйден Холтби не поплыл, пропустив две шайбы за 26 секунд, а вот Мэтт Мюррей в третьем периоде совсем не выручил. Затем настал черёд «Виннипега» — снова две абсолютно разные половины, снова в нужный момент подтащил голкипер. «Кэпиталз» победили только в серии буллитов (4:3 Б), хотя вели со счётом 3:0.



Больше того, они вполне могли уступить в основное время, поскольку за три минуты до сирены уже при равном счёте Ларс Эллер получил малый штраф. Выстоять всё же удалось, а с буллитами в тот вечер проблем не возникло. Результативными стали три попытки из пяти, решающую реализовал Александр Овечкин.



Илья Ковальчук закончил дебютный матч за «столичных» с показателем «-2» за 14,5 минуты и привёз одну из шайб неаккуратной передачей. Российский нападающий сам признал ошибку во время общения с прессой. Можно подумать, что премьера получилась провальной, хотя на деле всё было не совсем так.



17-й номер занял место в третьем звене. Для первого раза получалось очень даже недурно: удавалось ловко преодолеть среднюю зону и выйти на ударную позицию, пару раз прошли симпатичные комбинации. С завершением не задалось, но при такой игре результативные действия не заставят себя ждать.



Собственно, на это и предлагаем поставить. «Виннипег» по-прежнему находится в самом сердце борьбы за плей-офф. Конкуренция на Западе серьёзная, претендентов достаточно. На своём льду «Джетс» выйдут умирать, так что коэффициент 2.06 на победу гостей в основное время выглядит рискованно.



Больше того — два предыдущих поединка в родных стенах канадский клуб выиграл (3:1, 4:3 ОТ), а «Кэпс» по-прежнему не отличаются стабильностью и чередуют взрывы с провальными отрезками. В такой ситуации лезть в исход опасно. Потому попробуем заиграть индивидуальную статистику. ИТБ 0.5 очка Ильи Ковальчука за 2.00 нас полностью устраивает.



Логика простая: Кови достойно выглядел в первом матче, на пару с Ларсом Эллером выдав несколько симпатичных миниатюр. Сразу после обмена никаких проблем с мотивацией быть не должно, тем более после «-2» накануне. А партнёры наверняка постараются помочь ему с адаптацией и в случае чего лишний раз сыграют на Ковальчука.

В принципе, можно даже рассмотреть гол Ильи за сумасшедший коэффициент 3.55, но это уже по вкусу. День назад он нанёс три броска и провёл на льду 56 секунд в большинстве. Вроде бы совсем немного, но «Вашингтон» лишь однажды получил шанс реализовать лишнего. То есть Кови отыграл около половины от возможного времени в формате «5-на-4». Это обнадёживает.

Прогноз и ставки на матч «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Виннипег» борется за плей-офф, на своём льду он сделает всё возможное для того, чтобы зацепить очки. Лезть в исход опасно, проверим ИТБ 0.5 очка Ильи Ковальчука. Россиянин в дебютном матче за «Кэпс» нанёс три броска и выходил в большинстве. Видно, что партнёры стараются помочь ему с адаптацией и при первой возможности дают почувствовать шайбу.



Ставка: ИТБ 0.5 очка Ильи Ковальчука за 2.00.