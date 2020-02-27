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«Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз», 28 февраля, прогноз на матч НХЛ

«Вашингтон» — «Виннипег». Прогноз
Алексей Серяков
«Вашингтон» — «Виннипег». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Кузнецов выстрелят в Канаде
С точки зрения статистики Кови провалил первый матч за «Кэпс», хотя на деле выглядел вполне неплохо.
Ставки / Прогнозы 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля «Виннипег Джетс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06, успех «Виннипег Джетс» идёт у букмекеров за 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» 26 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.33. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Анализ и прогноз матча «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» (26.02.2020)

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

«Вашингтон» оставил позади кошмарную серию первой части февраля, одержав две победы подряд. Не без доли везения, конечно, но это уже частности. Сначала досталось «Питтсбургу» (5:3), который показал хороший хоккей, перебросал соперника в полтора раза (35:23) и всё же остался с пустыми руками.

Разницу сделали вратари: Брэйден Холтби не поплыл, пропустив две шайбы за 26 секунд, а вот Мэтт Мюррей в третьем периоде совсем не выручил. Затем настал черёд «Виннипега» — снова две абсолютно разные половины, снова в нужный момент подтащил голкипер. «Кэпиталз» победили только в серии буллитов (4:3 Б), хотя вели со счётом 3:0.

Больше того, они вполне могли уступить в основное время, поскольку за три минуты до сирены уже при равном счёте Ларс Эллер получил малый штраф. Выстоять всё же удалось, а с буллитами в тот вечер проблем не возникло. Результативными стали три попытки из пяти, решающую реализовал Александр Овечкин.

Илья Ковальчук закончил дебютный матч за «столичных» с показателем «-2» за 14,5 минуты и привёз одну из шайб неаккуратной передачей. Российский нападающий сам признал ошибку во время общения с прессой. Можно подумать, что премьера получилась провальной, хотя на деле всё было не совсем так.

17-й номер занял место в третьем звене. Для первого раза получалось очень даже недурно: удавалось ловко преодолеть среднюю зону и выйти на ударную позицию, пару раз прошли симпатичные комбинации. С завершением не задалось, но при такой игре результативные действия не заставят себя ждать.

Собственно, на это и предлагаем поставить. «Виннипег» по-прежнему находится в самом сердце борьбы за плей-офф. Конкуренция на Западе серьёзная, претендентов достаточно. На своём льду «Джетс» выйдут умирать, так что коэффициент 2.06 на победу гостей в основное время выглядит рискованно.

Больше того — два предыдущих поединка в родных стенах канадский клуб выиграл (3:1, 4:3 ОТ), а «Кэпс» по-прежнему не отличаются стабильностью и чередуют взрывы с провальными отрезками. В такой ситуации лезть в исход опасно. Потому попробуем заиграть индивидуальную статистику. ИТБ 0.5 очка Ильи Ковальчука за 2.00 нас полностью устраивает.

Логика простая: Кови достойно выглядел в первом матче, на пару с Ларсом Эллером выдав несколько симпатичных миниатюр. Сразу после обмена никаких проблем с мотивацией быть не должно, тем более после «-2» накануне. А партнёры наверняка постараются помочь ему с адаптацией и в случае чего лишний раз сыграют на Ковальчука.

В принципе, можно даже рассмотреть гол Ильи за сумасшедший коэффициент 3.55, но это уже по вкусу. День назад он нанёс три броска и провёл на льду 56 секунд в большинстве. Вроде бы совсем немного, но «Вашингтон» лишь однажды получил шанс реализовать лишнего. То есть Кови отыграл около половины от возможного времени в формате «5-на-4». Это обнадёживает.

Прогноз и ставки на матч «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Виннипег» борется за плей-офф, на своём льду он сделает всё возможное для того, чтобы зацепить очки. Лезть в исход опасно, проверим ИТБ 0.5 очка Ильи Ковальчука. Россиянин в дебютном матче за «Кэпс» нанёс три броска и выходил в большинстве. Видно, что партнёры стараются помочь ему с адаптацией и при первой возможности дают почувствовать шайбу.

Ставка: ИТБ 0.5 очка Ильи Ковальчука за 2.00.

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