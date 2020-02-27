Мария Шарапова могла сделать каждого из нас богаче. Нужно было ставить против неё

Мария Шарапова официально завершила карьеру в 32 года, чем удивила букмекеров. Они не ожидали от россиянки ухода из спорта в 2020 году и предлагали поставить на такой вариант с коэффициентом 4.00. Но эта возможность заработать была далеко не единственной.

В карьере Марии было много громких успехов: пять побед на турнирах «Большого шлема», серебро Олимпиады-2012. Но в последние годы результаты сильно просели. В 2016 году Шарапова призналась в нарушении антидопинговых правил и была дисквалифицирована за употребление мельдония.



Она вернулась в тур спустя 15 месяцев, однако снова выйти на победный путь так и не смогла. Мы взяли отрезок из 15 последних турниров россиянки (с учётом выставочных) и подсчитали, каких результатов добились бы игроки, которые всякий раз ставили бы на один и тот же исход — либо на победу Шараповой, либо на её поражение.



Для удобства подсчёта предположим, что в каждом случае ставилась фиксированная сумма в 1 тыс. рублей (такая стратегия называется флэт). Коэффициенты взяты с линий на момент начала матчей. Для того чтобы узнать потенциальный выигрыш от одиночного пари необходимо сумму поставленных средств умножать на коэффициент.



Рассмотрим конкретный пример: при заключении пари на 1000 рублей на победу россиянки над американской теннисисткой Элисон Риске на турнире в Цинциннати-2019 можно было получить 1880 рублей (1000х1.88), в случае ставки на поражение игрок бы потерял средства.



Отсчёт берём с Уимблдона-2018. За прошедшие с тех пор полтора года Шарапова провела 29 матчей, в которых одержала 14 побед и 14 поражений, а игра с Лаурой Зигемунд в Куйонге (Австралия) не была закончена из-за дыма. Лучшими результатами будут US Open-2018 и Australian Open-2019, в обоих случаях удалось дойти до четвёртого круга.



Ближе к завершению карьеры Мария стала проигрывать гораздо чаще и даже опустилась в четвёртую сотню рейтинга после провала на Australian Open-2020, где в первом же круге уступила хорватке Донне Векич. В семи заключительных поединках карьеры россиянка выиграла лишь однажды.



Победы над по-настоящему сильными соперницами на рассматриваемом отрезке случались редко, в большинстве случаев Шарапова шла фаворитом. Собственно, лишь однажды коэффициент на её проход к стартовому гейму перевалил за двойку. Во всех остальных случаях он не превышал 1.80-1.90.



● 18 января 2019 года, над Каролиной Возняцки в третьем круге AO (6:4, 4:6, 6:3). Коэффициент 2.30.



А вот неприятных поражений хватало. Со временем не входящие в элиту теннисистки всё чаще проходили дальше. Вот список неудач Марии за последние полтора года, которые удивили букмекеров сильнее всего:



● 3 июля 2018 года, от Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона (7:6, 6:7, 4:6). Коэффициент 6.36, победа Шараповой шла за 1.15.



● 2 июля 2019 года, от Полин Пармантье в первом круге Уимблдона (6:4, 6:7, 0:5 отказ). Коэффициент 5.28, победа россиянки шла за 1.16.



● 4 сентября 2018-го, от Карлы Суарес-Наварро в четвёртом круге US Open (4:6, 3:6). Коэффициент 3.20, победа россиянки шла за 1.39.



● 6 июля 2019 года, от Анетт Контавейт в первом круге Торонто (6:4, 3:6, 4:6). Коэффициент 2.16, победа россиянки шла за 1.74.



● 16 января 2020 года, от Айлы Томлянович в выставочном матче в Куйонге (1:6, 6:1, 9:11). Коэффициент 2.07, победа россиянки шла за 1.75.

Как видно, в большинстве случаев прогнозы букмекеров относительно выступлений Марии сбывались: коэффициент выше 2.30 заходил лишь в трёх матчах. А теперь подведём итог и узнаем, какого баланса можно было бы достичь, упорно веря (или упорно не веря) в чемпионку Уимблдона-2004.



Если бы вы ставили на победу Шараповой по 1000 рублей в каждом матче на 15 последних турнирах, то ушли бы в серьёзный минус и потеряли 6030 рублей. В случае ставок на противниц Марии во всех играх результат оказался бы резко положительным: 5900 рублей чистой прибыли, то есть начальный капитал увеличился бы практически в семь раз.



Не Марти Макфлай со своим спортивным альманахом, но тоже неплохо.