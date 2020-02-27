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Шарапова завершила карьеру, результаты после допинга, ставки букмекеров

Мария Шарапова
Алексей Серяков
Мария Шарапова могла сделать каждого из нас богаче. Нужно было ставить против неё
Потенциальная прибыль от ставок против Марии Шараповой удивляет.
Ставки / Прогнозы 0

Мария Шарапова официально завершила карьеру в 32 года, чем удивила букмекеров. Они не ожидали от россиянки ухода из спорта в 2020 году и предлагали поставить на такой вариант с коэффициентом 4.00. Но эта возможность заработать была далеко не единственной.

В карьере Марии было много громких успехов: пять побед на турнирах «Большого шлема», серебро Олимпиады-2012. Но в последние годы результаты сильно просели. В 2016 году Шарапова призналась в нарушении антидопинговых правил и была дисквалифицирована за употребление мельдония.

Она вернулась в тур спустя 15 месяцев, однако снова выйти на победный путь так и не смогла. Мы взяли отрезок из 15 последних турниров россиянки (с учётом выставочных) и подсчитали, каких результатов добились бы игроки, которые всякий раз ставили бы на один и тот же исход — либо на победу Шараповой, либо на её поражение.

Для удобства подсчёта предположим, что в каждом случае ставилась фиксированная сумма в 1 тыс. рублей (такая стратегия называется флэт). Коэффициенты взяты с линий на момент начала матчей. Для того чтобы узнать потенциальный выигрыш от одиночного пари необходимо сумму поставленных средств умножать на коэффициент.

Рассмотрим конкретный пример: при заключении пари на 1000 рублей на победу россиянки над американской теннисисткой Элисон Риске на турнире в Цинциннати-2019 можно было получить 1880 рублей (1000х1.88), в случае ставки на поражение игрок бы потерял средства.

Отсчёт берём с Уимблдона-2018. За прошедшие с тех пор полтора года Шарапова провела 29 матчей, в которых одержала 14 побед и 14 поражений, а игра с Лаурой Зигемунд в Куйонге (Австралия) не была закончена из-за дыма. Лучшими результатами будут US Open-2018 и Australian Open-2019, в обоих случаях удалось дойти до четвёртого круга.

Ближе к завершению карьеры Мария стала проигрывать гораздо чаще и даже опустилась в четвёртую сотню рейтинга после провала на Australian Open-2020, где в первом же круге уступила хорватке Донне Векич. В семи заключительных поединках карьеры россиянка выиграла лишь однажды.

Победы над по-настоящему сильными соперницами на рассматриваемом отрезке случались редко, в большинстве случаев Шарапова шла фаворитом. Собственно, лишь однажды коэффициент на её проход к стартовому гейму перевалил за двойку. Во всех остальных случаях он не превышал 1.80-1.90.

● 18 января 2019 года, над Каролиной Возняцки в третьем круге AO (6:4, 4:6, 6:3). Коэффициент 2.30.

А вот неприятных поражений хватало. Со временем не входящие в элиту теннисистки всё чаще проходили дальше. Вот список неудач Марии за последние полтора года, которые удивили букмекеров сильнее всего:

● 3 июля 2018 года, от Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона (7:6, 6:7, 4:6). Коэффициент 6.36, победа Шараповой шла за 1.15.

● 2 июля 2019 года, от Полин Пармантье в первом круге Уимблдона (6:4, 6:7, 0:5 отказ). Коэффициент 5.28, победа россиянки шла за 1.16.

● 4 сентября 2018-го, от Карлы Суарес-Наварро в четвёртом круге US Open (4:6, 3:6). Коэффициент 3.20, победа россиянки шла за 1.39.

● 6 июля 2019 года, от Анетт Контавейт в первом круге Торонто (6:4, 3:6, 4:6). Коэффициент 2.16, победа россиянки шла за 1.74.

● 16 января 2020 года, от Айлы Томлянович в выставочном матче в Куйонге (1:6, 6:1, 9:11). Коэффициент 2.07, победа россиянки шла за 1.75.

Как видно, в большинстве случаев прогнозы букмекеров относительно выступлений Марии сбывались: коэффициент выше 2.30 заходил лишь в трёх матчах. А теперь подведём итог и узнаем, какого баланса можно было бы достичь, упорно веря (или упорно не веря) в чемпионку Уимблдона-2004.

Если бы вы ставили на победу Шараповой по 1000 рублей в каждом матче на 15 последних турнирах, то ушли бы в серьёзный минус и потеряли 6030 рублей. В случае ставок на противниц Марии во всех играх результат оказался бы резко положительным: 5900 рублей чистой прибыли, то есть начальный капитал увеличился бы практически в семь раз.

Не Марти Макфлай со своим спортивным альманахом, но тоже неплохо.

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