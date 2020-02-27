«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз: самарцы начнут весеннюю часть РПЛ с чистого листа

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» 28 февраля примут «Оренбург». Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» 28 февраля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.51, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.59. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24.

Анализ и прогноз матча «Крылья Советов» — «Оренбург» (28.02.2020)

Любимая и родная Российская Премьер-Лига возобновится матчем прямых конкурентов. После осенней части сезона «Крылья Советов» находятся в зоне вылета, набрав скромные 18 очков в 19 матчах. Ниже только «Сочи», который шумно провёл зимнее трансферное окно и наверняка будет подниматься в ближайшее время.

У «Оренбурга» дела идут чуть лучше, но не более того: на один балл больше, на одну игру меньше. Дело тут в том, что встречу 18-го тура чемпионата России с «Сочи» перенесли из-за массового заболевания: 10 футболистов «леопардов» оказались в лазарете с ангиной. Игра запланирована на 11 марта.

Плотность в турнирной таблице внушительная, даже идущий на 10-й строчке «Спартак» опережает самарцев всего на четыре очка. Соответственно один удачный отрезок способен существенно изменить расклады. Раз уж с чемпионством и пятёркой команд, попадающих в еврокубки, всё практически ясно, основной интригой вполне может стать борьба за выживание.

Соперники заметно изменились за зимнюю паузу. «Оренбург» сохранил костяк, никого не отдал, да ещё и укрепился тремя футболистами — пришли полузащитники Исламбек Куат и Кирилл Капленко (арендован у «Зенита»), а также нападающий Мамаду Силла. Последний, на секундочку, воспитанник «Барселоны».

Однако основной новостью стал уход главного тренера Владимира Федотова, с именем которого связан лучший период в истории клуба: второй выход в РПЛ и седьмое место в прошлом сезоне. 53-летний специалист отправился в «Сочи», а освободившееся место занял его бывший ассистент Константин Емельянов.

«Крылья Советов» не стали увольнять Миодрага Божовича, хотя оснований имелось достаточно: последнее место в таблице и всего одно очко в шести последних турах РПЛ. Зато сильно изменился состав. В «Спартак» на правах аренды перебрался Александр Соболев, который напару с Зиньковским был ответственен за созидание.

Новичков тоже хватает: из «Сочи» перешёл вратарь Евгений Фролов, у «Зенита» и «Спартака» арендовали Сергея Иванова с Максимом Глушенковым, из «Цюриха» пришёл хорошо знакомый болельщикам «Оренбурга» Денис Попович. Плюс два футболиста из дальнего зарубежья — защитник сборной Алжира Зеффан Мехди и полузащитник сборной Ирана Сафаа Хади.

В последнее время самарцы были клиентом «Оренбурга»: две ничьи и пять поражений в семи предыдущих поединках. Но с уходом Федотова перспективы гостей кажутся туманными, а вот хозяева перебрали состав, заполучили несколько заметных футболистов и наверняка сделают шаг вперёд. Плюс своё поле.

Потому мы бы отталкивались от самарцев. Проверять лобовую победу не рискнём, все же речь идёт о первой официальной игре после долгой паузы. А вот П1 с нулевой форой за 1.82 и комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72 смотрятся любопытно.

Прогноз и ставки на матч «Крылья Советов» — «Оренбург»

В последнее время самарцы ужасно играли с «Оренбургом», но после ухода Владимира Федотова гостям наверняка будет сложно. «Крылья» неплохо укрепили состав в зимнее трансферное окно и на своём поле имеют хорошую возможность зацепиться за очки. Проверим П1 с нулевой форой за 1.82.

Ставка: победа «Крыльев Советов» с нулевой форой за 1.82.