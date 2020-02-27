«Норвич» — «Лестер». Прогноз: Варди и Мэддисон разнесут худший клуб чемпионата Англии

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» примет «Лестер» 28 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Лестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Норвича» оценён букмекерами коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Норвич Сити» — «Лестер Сити»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Норвич Сити» — «Лестер Сити» 28 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча «Норвич Сити» — «Лестер Сити» (28.02.2020)

«Норвич Сити» набрал всего одно очко в четырёх последних турах и семимильными шагами движется обратно в Чемпионшип. Справедливости ради, календарь оказался непростым: 1:2 от «Тоттенхэма», 0:0 в Ньюкасле, 0:1 с «Ливерпулем» и 0:3 от «Вулверхэмптона». Три клуба из топ-8 АПЛ и крепкий середняк, традиционно опасный на своём поле.

Вот только «канарейки» находятся в такой ситуации, когда оправдания уже никого не интересуют. Чистое последнее место в турнирной таблице, всего 18 очков в 27 поединках. Даже располагающийся на 19-й строчке «Уотфорд» имеет в активе 24 балла. До спасительной 17-й позиции семь очков.

Отставание критическое, но не смертельное. Вот только очки нужно набирать как можно быстрее, а с такими проблемами в обороне делать это трудновато. Подопечные Даниэля Фарке пропустили 51 мяч в 27 турах, то есть в среднем они получают почти по два гола за игру. Хуже только у «Астон Виллы» (52), зато у «львов» гораздо лучше дела обстоят с атакой.

«Норвич» забивает меньше всех в АПЛ (24 раза). Вроде бы своё поле даёт надежду, но по факту «канарейки» идут последними в чемпионате Англии и по количеству набранных очков в родных стенах — всего 12 за 13 игр при 26 пропущенных мячах. То есть пропускная способность на «Кэрроу Роуд» даже чуть хуже — ровно два гола за игру.

«Лестер» переживает непростой период, всего два очка в трёх последних встречах. Но здесь календарь был ещё кошмарнее: 2:2 с «Челси», 0:0 с «Вулверхэмптоном» и 0:1 от «Манчестер Сити». Отчасти «лисам» не повезло: с синими они были ближе к победе, с «волками» всё сломало удаление на 76-й минуте. А вот поражение от «горожан» получилось справедливым.

Несмотря на спад, подопечные Брендана Роджерса по-прежнему могут чувствовать себя в безопасности. Побороться за второе место с «Манчестер Сити» уже вряд ли удастся, а вот попадание в зону Лиги чемпионов совсем близко. Идущий четвёртым «Челси» отстаёт на шесть очков, «МЮ» — на девять, а все остальные находятся ещё дальше.

Скорее всего, после серии неудач в битвах с мощными соперниками обозлённый «Лестер» отыграется на несчастном «Норвиче». Хозяева наверняка будут грызть газон, но дежурные два-три мяча с большой долей вероятности пропустят. «Канарейки» часто допускают позиционные ошибки, а Джейми Варди прекрасно ищет свободное пространство и забивает после передач вразрез.

Не видим причин мудрить. Мы бы выбирали между лобовой победой гостей за нестыдный коэффициент 1.76 и голом Джейми Варди за 1.83. Предложение посмелее — победа «Лестер Сити» с разницей в 1-2 мяча, букмекеры дают на этот вариант 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Норвич Сити» — «Лестер Сити»

«Норвич» — абсолютно худший клуб АПЛ, набравший всего одно очко в четырёх последних матчах. В среднем на своём поле он пропускает по два гола за игру. «Лестер» не дотерпел в поединке с «Манчестер Сити», но теперь тяжёлый отрезок календаря позади. Подопечным Брендана Роджерса предстоит оборонять третью строчку, на таком фоне терять очки с аутсайдером никак нельзя.

Ставка: победа «Норвича» за 1.76.