«Борнмут» — «Челси». Прогноз: Жиру и Лэмпард ответят на 0:3 от «Баварии» в Лиге чемпионов

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» примет «Челси» 29 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Борнмута» оценён букмекерами коэффициентом 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Борнмут» — «Челси»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Борнмут» — «Челси» 29 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.82.

Анализ и прогноз матча «Борнмут» — «Челси» (29.02.2020)

«Борнмут» в последнее время удивительно удачно играет против «Челси». В январе 2018 года вообще оформил победу со счётом 3:0 на «Стэмфорд Бридж», да и в двух предыдущих очных встречах оказался сильнее. 13 месяцев назад накидал Кепе четыре гола в родных стенах, а сам не пропустил ничего. Правда, там много выручал Артур Боруц.



В первом круге нынешнего чемпионата «вишни» снова утащили три очка со «Стэмфорд Бридж» (1:0). Синие владели мячом, давили, стабильно нагружали штрафную соперника подачами и прострелами. А на 84-й минуте пропустили: подопечные Эдди Хау разыграли угловой, забрали подбор и вернули мяч в штрафную на грани офсайда, а затем отправили его в ворота. После долгих консультаций с VAR гол засчитали.



Словом, проблемы с недооценкой у лондонцев вряд ли возникнут. Тем более после разноса от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3). При этом нельзя сказать, что подопечные Фрэнка Лэмпарда неприятно удивили. Просто против такой «Баварии» их шансы изначально касались скромными.



Тренер так и не дождался усиления зимой, несмотря на досрочное снятие трансферного бана. А из текущего состава Лэмпарда выжимает максимум. Понятно, что ресурсы мюнхенцев куда солиднее, что в итоге и сказалось. Первый тайм хозяева провели на равных, но пропустили сразу после перерыва, поникли, тут же получили второй мяч. И всё закончилось.



В общем, результат ни разу не нормальный, но вполне объяснимый и понятный. Как бы то ни было, на столь чувствительные неудачи надо отвечать. Тем более что в чемпионате Англии дела сейчас тоже идут так себе: всего одна победа в пяти последних турах, пусть и над «Тоттенхэмом» (2:1).



Соперники на упомянутом отрезки были крепкие («Ньюкасл», «Арсенал», «Лестер» и «МЮ»), хотя вряд ли это стоит считать утешением. Конкуренты за зону Лиги чемпионов немного подтянулись: «Манчестер Юнайтед» отстаёт на три очка, «Тоттенхэм» и «Шеффилд Юнайтед» — на четыре, а «Вулверхэмптон» — на пять.



У синих хватает кадровых потерь: Канте, Абрахам, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои и Пулишич в здоровом состоянии имели бы высокие шансы появиться на поле. А так возможностей для ротации совсем немного. Впрочем, у «Борнмута» травмированных не меньше, а главное — хозяева сейчас находятся не в лучшем состоянии.



Шесть поражений в восьми предыдущих встречах английской Премьер-лиги и 16-е место в двух очках от зоны вылета — откровенно неприятная позиция. На своём поле «вишни» хороши, но против злых гостей им будет туго. Напрягают разве что проблемы синих в обороне и подвешенная ситуация с вратарём, которая явно только добавляет нервозности защите.



На наш взгляд, голы с обеих сторон весьма вероятны. Лондонцы пропускают больше всех в топ-9 АПЛ, а «Борнмут» не играл на ноль в чемпионате на протяжении 10 поединков. Что любопытно, в предыдущий раз они оставили ворота на замке как раз на «Стэмфорд Бридж» (1:0 в середине декабря).

«Обе забьют» идёт за вполне достойные 1.82. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите вариант «обе забьют + Х2», на него букмекеры дают 2.21. Также стоит подумать о голе Оливье Жиру за мощные 2.38. Француз наверняка выйдет в основном составе, поскольку Тэмми Абрахам получил повреждение в игре с «Баварией».

Прогноз и ставки на матч «Борнмут» — «Челси»

Обе команды переживают непростой период и испытывают большие проблемы в обороне. «Челси» пропускает чаще всех в топ-9 АПЛ, а «Борнмут» ни разу не сыграл на ноль в десяти последних матчах чемпионата Англии. Классическая ставка «обе забьют» с учётом всех факторов напрашивается.



Ставка №1: обе забьют и «Челси» не проиграет за 2.21.



Ставка №2: гол Оливье Жиру за 2.38.