«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Новиков испугается Тедеско и не станет рисковать

29 февраля в 20-м туре РПЛ состоится матч «Динамо» — «Спартак». Встреча начнётся в 16:30 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на «Матч Премьер». Эксперты дают прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» с небольшим перевесом в пользу бело-голубых. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.57. Сделать ставку на «Спартак» букмекеры предлагают за коэффициент 3.06.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Спартак»

По мнению букмекеров, матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 29 февраля будет низовым: тотал голов меньше 2.5 идёт за коэффициент 1.58, а тотал голов больше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.54.



Эксперты считают, что лучшие шансы на гол в матче Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» у Сильвестра Игбуна и Клинтона Н’Жье. Сделать ставку на гол Игбуна можно за коэффициент 2.63.Точный выстрел Н’жье аналитики оценили коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз матча «Динамо» — «Спартак» (29.02.2020)

«Динамо» и «Спартак» в первой части сезоне испытывали проблемы в завершающей стадии. Руководство обоих клубов сумело усилить составы одними из лучших нападающих с российским паспортом. У бело-голубых в активе лишь 16 мячей за 19 туров, а у красно-белых — 19 голов. Покупка форвардов напрашивалась.



Соболев — один из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ, а у Комличенко есть опыт игры в Европе и дебют за сборную России. Впрочем, обоим нападающим не гарантировано даже место в основе. Многое решит физическая готовность и планы главных тренеров.



Букмекеры дают коэффициенты на матч «Динамо» — «Спартак» с небольшим перевесом в пользу команды Кирилла Новикова. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена», поэтому котировки аналитиков можно понять. Однако именно красно-белые стали самым неудобным соперником для бело-голубых в последние годы.

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Начиная с сезона-2013/2014 «Динамо» и «Спартак» сыграли друг с другом 11 матчей — все в РПЛ. На указанном отрезке восемь побед у красно-белых и лишь одна у бело-голубых. Ещё в паре поединков оппоненты поделили очки. Статистика внушительна, но стоит ли на ней акцентировать внимание, учитывая фигуры главных тренеров?



Новиков и Тедеско ещё не встречались в качестве наставников противоборствующих коллективов. В первом круге на «Открытие Арене» «Спартак» и «Динамо» скатали нулевую ничью, Понсе получил красную на 35-й минуте, а на тренерских скамейках сидели Хохлов и Кононов.



Для Новикова и Тедеско важно успешно начать вторую часть сезона РПЛ. При удачном развитии событий «Динамо» и «Спартак» могут побороться за шестую строчку и попасть в Лигу Европы. С другой стороны, зона стыковых матчей тоже близко, и это нужно учитывать при выборе стратегии на встречу.



Конкуренты москвичей за сохранение прописки в РПЛ, «Крылья Советов» и «Оренбург», сыграют в пятницу. Прогноз на матч в Самаре читайте здесь:

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Из-за длительной паузы без соревновательной практики оценить физическое состояние «Динамо» и «Спартака» могут только те, кто находится внутри клубов. На наш взгляд, соперники постараются в первую очередь не проиграть. Новиков и Тедеско не станут рисковать, поэтому за коэффициент 1.77 можно взять ставку «обе забьют — нет».



Тедеско, разумеется, хочет поставить «Спартаку» зрелищный футбол, но в первой части сезона сделать это не удалось. Лишь в одном из семи матчей под руководством немца красно-белые и забили в чужие ворота, и пропустили в свои.



«Спартак» провёл первый полноценный сбор с Тедеско и по традиции выиграл предсезонный турнир. Красно-белые выглядели прилично, но немецкий специалист не просто так скрывал часть тренировочного процесса. Джикия и компания готовятся к весеннему спурту.

Кирилл Новиков прекрасно понимает, что сейчас перед ним может предстать совсем другой, куда более сыгранный и сбалансированный «Спартак». «Динамо» начнёт встречу осторожно, а дальше уже всё решит один гол.



Комличенко и Соболев хороши, но взламывать эшелонированную оборону в РПЛ невероятно трудно.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

«Спартак» предстанет с Соболевым и после первого полноценного сбора с Тедеско. «Динамо» усилилось Комличенко. Вряд ли оба форварда проявят себя с лучшей стороны в дебютном официальном матче. За коэффициент 1.77 мы сделаем ставку «обе забьют — нет». Соперники не станут рисковать, а игра пойдёт до гола.



Ставка: хотя бы одна не забьёт за коэффициент 1.77.



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