«Ахмат» — «Ростов». Прогноз: Мамаев, Ерёменко и Роши не поскупятся на голы в Грозном

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» примет «Ростов» 29 февраля. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 2.83.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов» 29 февраля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.42, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.

Анализ и прогноз матча «Ахмат» — «Ростов» (29.02.2020)

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» опередил «Ростов» на одно очко и финишировал восьмым, однако теперь команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Конечно, в этом есть огромная заслуга Валерия Карпина и его помощников.



После 19 туров дончане занимают третье место, имея в активе 34 очка. «Зенит» далеко ушёл и вряд ли отпустит чемпионство, а вот битва за зону Лиги чемпионов ожидается жаркая. На данный момент «Краснодар» опережает сразу трёх преследователей («Ростов», ЦСКА и «Локомотив») ровно на один пункт. Все остальные отстали как минимум на девять очков.



До определённого момента жёлто-синие находились рядышком с «Зенитом», но провалили ноябрь: поражения от «Тамбова» и «Динамо», ничьи с «Краснодаром» и «Уралом». Напоследок удалось отвести душу в Москве (4:1 со «Спартаком»), а дальше наступила пауза. Состав за это время претерпел кое-какие изменения.



Команду покинули сразу несколько легионеров — Сигурдссон, Вилюш, Сигурдарсон и Кьяртанссон, в аренду вновь отправился Салетрос. Также расторгли контракт с Никитой Маляровым, но он не проходил в состав. Трансферов немного, зато выглядят они любопытно: 24-летний вратарь Рудаков из «Зенита», 25-летний защитник Максим Осипенко из «Тамбова». Ну и Павел Мамаев, конечно.



Получается по одному качественному новичку в каждую линию, за исключением атаки. С ней, впрочем, всё и так в порядке, ведь Шомуродов и Ионов никуда не делись. Тренерский штаб и партнёры хвалили Мамаева по итогам зимних сборов, экс-игрок сборной России добавит вариативности и креатива в середине поля.



«Ахмат» тем временем находится на 12-й позиции, опережая зону вылета всего на одно очко. Приобретения зимой были, но усилением здесь и сейчас они не кажутся: нестабильный нападающий «Урала» Владимир Ильин, молодой защитник «Ротора» Максим Ненахов, а также два легионера — форвард Фелипе Визеу и защитник Мирослав Богосовац, выступающий за сборную Сербии.



Вроде бы «Ростов» выглядит сильнее, но есть пара моментов. Прежде всего это первая игра после долгой паузы, а потому состояние команд остаётся загадкой. Во-вторых, в Грозном дончане не набирали очков с мая 2016 года. В трёх последних случаях побеждал «Ахмат», причём всякий раз с разницей в один мяч (1:0, 1:0 и 2:1).



Пожалуй, лезть в исход не стоит. Мы бы выбирали между «обе забьют» за 2.00 и тотал больше 2 мяча за 1.81. «Ростов» — с отрывом самая весёлая команда РПЛ, в 19 матчах с её участием было забито 62 гола (34:28), то есть по 3,26 штуки за игру. Свой гол гости наверняка сообразят, но и отыграть на ноль в Грозном будет непросто.

В первом круге «Ростов» одержал волевую победу со счётом 2:1, не реализовав большое количество моментов. А ставка «обе забьют» проходила в 14 из 19 поединков с участием дончан в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Прогноз и ставки на матч «Ахмат» — «Ростов»

«Ростов» играет сам и даёт играть другим. В 19 матчах сезона с участием дончан было забито 62 гола, а ставка «обе забьют» проходила в 14 случаях. У «Ахмата» большие проблемы с созиданием, но времени на зимних сборах у Игоря Шалимова было достаточно. Плюс фактор своего поля. Думаем, как минимум два мяча соперники сообразят.



Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.81.