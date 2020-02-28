«Зенит» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин снова создаст проблемы Семаку

29 февраля в центральном матче 20-го тура РПЛ «Зенит» примет «Локомотив». Встреча начнётся в 19:00 мск. Смотреть видеотрансляцию игры в прямом эфире можно на «Матч Премьер». Аналитики в прогнозе на матч «Зенит» — «Локомотив» считают фаворитом команду Сергея Семака. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Сделать ставку на «Локомотив» букмекеры предлагают за коэффициент 6.01.
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Локомотив»
Эксперты считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 29 февраля будет низовым: тотал голов меньше 2.5 идёт за коэффициент 1.74, а тотал голов больше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.21.
По мнению аналитиков, лучшие шансы на гол в матче Премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив» у Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Сделать ставку на гол Дзюбы можно за коэффициент 2.10. Точный выстрел Азмуна букмекеры оценили коэффициентом 2.25.
Анализ и прогноз матча «Зенит» — «Локомотив» (29.02.2020)
В центральном матче 20-го тура РПЛ сойдутся чемпионы двух прошлых сезонов: «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Локомотив». У сине-бело-голубых в активе 45 очков, именно «железнодорожники» считаются главным конкурентом команды Сергея Семака в борьбе за золото.
Красно-зелёные отстают на 11 баллов от лидера, а за зиму коллектив Юрия Сёмина стал только слабее по кадровому потенциалу. «Локомотив» отпустил в «Сельту» Смолова. Впрочем, и у «Зенита» есть потери. Сине-бело-голубые отдали Кокорина в аренду в «Сочи», есть повреждения у Мамманы, Шатова, Кузяева и Дзюбы.
Для создания интриги в «золотой» гонке гостям нужна только победа, но «Локомотив» наверняка ставит более реальные задачи. Третий раз подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов для «железнодорожников» куда важнее с финансовой точки зрения. Поэтому коллектив Юрия Сёмина будет держать в уме ничью как приемлемый результат.
Для «Зенита» ничья также не станет катастрофой. У сине-бело-голубых в запасе есть домашние матчи с «Уфой», «Уралом», «Крыльями Советов», «Сочи» и «Оренбургом», поэтому чемпионству петербуржцев может помешать только чудо.
Сергей Семак зарекомендовал себя в качестве прагматичного специалиста, для которого результат и выполнение задач важнее яркой и красивой игры. Букмекеры считают явным фаворитом хозяев, что позволяет за коэффициент 1.73 взять «Локомотив» с форой (+1). Более рискованные игроки могут проверить Х2 на гостей за 2.36.
Исторически «железнодорожники» стали самым неудобным соперником для «Зенита» в последние годы. Начиная с сезона-2017/2018 коллектив Юрия Сёмина выиграл у клуба с берегов Невы четыре официальных матча из шести. Сине-бело-голубые одержали лишь одну победу. В первом круге сильнее также оказались красно-зелёные.
У «Локомотива» есть все шансы, чтобы стать лучшей командой столицы и занять вторую строчку в РПЛ. Кстати, в субботу состоится крайне любопытное московское дерби: «Динамо» встретится со «Спартаком». Прогноз на этот матч читайте ниже:
«Зенит» в феврале провёл восемь контрольных матчей, но лишь ЦСКА можно отнести к серьёзным оппонентам. «Локомотив» готовился к сезону в условиях близких к боевым. «Железнодорожники» играли против «Спартака», «Ростова» и «Партизана». Гости должны с первых минут чувствовать себя комфортно.
У «Зенита» более мощный и звёздный состав, но мы ведь ставим не на победу гостей. Нас устроит ничья, а минимальное поражение «Локомотива» принесёт возврат средств. Для коэффициента 1.73 ставка смотрится оправданно.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»
Букмекеры переоценивают «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли лишь в одном из шести последних официальных матчей с «Локомотивом». За коэффициент 1.73 мы возьмём «железнодорожников» с форой (+1). Победа гостей или ничья принесут нам прибыль, а минимальное поражение красно-зелёных приведёт к возврату.
Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за коэффициент 1.73.
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