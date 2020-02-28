ЦСКА — «Урал». Прогноз: Акинфеев подарит победу Гончаренко в первом весеннем туре РПЛ

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги 29 февраля московский ЦСКА примет екатеринбургский «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Виктора Гончаренко в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех команды Дмитрия Парфёнова оценен букмекерами коэффициентом 7.80.

Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — «Урал»

Эксперты не уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Урал» 29 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — 1.81. Если забьет команда из Москвы, сыграет коэффициент 1.15. Гол екатеринбургского клуба доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

Анализ и прогноз матча ЦСКА — «Урал» (29.02.2020)

На зимний перерыв ЦСКА уходил с 34 баллами, остановившись на четвертом месте. За оставшиеся 11 туров навязать «Зениту» борьбу за чемпионство «армейцам» будет трудно: петербуржцы идут с отрывом в десять очков от второй строчки. А вот претендовать на выход в Лигу чемпионов красно-синие еще как могут.



Однако конкуренция подопечным Виктора Гончаренко обеспечена. Плотность турнирной таблицы такова, что у «Локомотива» и «Ростова» тоже по 34 очка. А забравшийся на вторую позицию «Краснодар» опережает их всего на один балл. Так что весенняя часть чемпионата России обещает быть интересной.



ЦСКА возобновляет сезон матчем с «Уралом». Игра пройдет в Москве, поэтому без поддержки болельщиков самая молодая команда РПЛ точно не останется. К слову, «армейцы» занимают четвертое место в Премьер-Лиге по играм дома.



«Уралу» будет очень непросто. Команда Дмитрия Парфёнова играет сама и даёт играть другим. Как итог — много пропускает: за 19 игр оранжево-черные получили 31 гол. Даже худший клуб Российской Премьер-Лиги «Сочи» по итогам осенней части вынимал мяч из сетки своих ворот реже (25).



Столичный клуб, конечно, особенной результативностью не отличается (26 голов в 19 матчах), но статистика очных противостояний играет резко против «шмелей». В последних восьми поединках с красно-синими екатеринбуржцы скатали одну нулевую ничью и проиграли семь раз.

Примечательно, что футболисты «Урала» за все это время ни разу не поразили сетку ворот Игоря Акинфеева. Стоит также отметить, что при Дмитрии Парфёнове клуб из Екатеринбурга успел сыграть с ЦСКА три матча, проиграв в каждом из них с общим счетом 0:8.



Мы бы доверились статистике и проверили победу «армейцев» с форой (-1.5) за привлекательный коэффициент 2.42. Можно еще проверить ставку «гол «Урала» — нет» за коэффициент 1.89. Игорь Акинфеев свое дело знает, да и цифры полностью на нашей стороне.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Урал»

Красно-синие возобновляют сезон матчем с «Уралом». В последних восьми матчах против оранжево-черных «армейцы» оказались сильнее семь раз, да ещё и ни разу не пропустив.



Примечательно, что при Дмитрии Парфёнове «Урал» из трех игр с ЦСКА проиграл все три с общим счетом 0:8. Мы бы доверились «цифрам» и проверили две ставки. Победа красно-синих с форой (-1.5) за коэффициент 2.42 и «шмели» не забьют за коэффициент 1.89.



Ставка 1: победа ЦСКА с форой (-1.5) за коэффициент 2.42.



Ставка 2: «Урал» не забьет за коэффициент 1.89.