КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина-2020: все пары 1/4 финала Запада, ставки на проход

1 марта стартует 1/8 финала Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф КХЛ примут участие 16 команд, серии играются до четырёх побед. Пришло время изучить прогнозы букмекеров в поисках хорошего коэффициента и прикинуть, кто пройдёт в полуфиналы конференций. На этот раз рассмотрим Западную конференцию.

Прогноз и анализ пары КХЛ «Йокерит» — «Локомотив»

Чертовски интересная пара. «Йокерит» великолепно провёл регулярный сезон. Это грамотная и обученная команда, которая играет сама и даёт играть сопернику. Ровное нападение (184 гола за 62 матча, то есть почти по три штуки за игру — больше только у ЦСКА), отличный вратарь Янис Калниньш.

А ещё — лучший снайпер КХЛ среди защитников Микко Лехтонен (17+32 = 49 очков), который классно видит площадку, очень опасен в большинстве и без раздумий поливает от синей линии. И дивные спецбригады: 22,6% реализации лишнего — это второй результат в КХЛ сразу после ЦСКА. Меньшинство хромает (81,7%), но у «Локомотива» оно ещё хуже.

Вроде бы с такими исходными данными и преимуществом своей площадки «шуты» должны считаться явным фаворитом. Но есть подвох. Ярославцы напрочь завалили старт сезона, быстро сменили тренера и не сразу пришли в себя. Зато с середины октября результаты поползли вверх, а количество по-настоящему провальных матчей с того времени можно пересчитать по пальцам одной руки.

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Соперники знают друг друга вдоль и поперёк, поскольку успели встретиться шесть раз с начала сезона. В первом случае (ещё при Крэйге Мактавише в сентябре) «железнодорожники» разгромно проиграли по всем статьям, а вот дальше одержали четыре победы при одном-единственном поражении. Да и то состоялось в овертайме (3:4 ОТ), пусть и при игровом преимуществе финнов.

Большинство у подопечных Майка Пелино достойное, да и фактор чужой площадки, похоже, их совсем не пугает. Дело в том, что «Локомотив» одержал четыре победы в пяти последних поединках в Хельсинки, а в нынешнем сезоне вообще выиграл во всех трёх случаях. Лёгкой жизни у «шутов» точно не предвидится.

Напрягает только проблема на последнем рубеже. Илья Коновалов и Александр Лазушин не отличаются стабильностью в нынешнем сезоне и регулярно допускают ошибки, а талантливому Даниилу Исаеву игровой практики толком не досталось. В плей-офф он появится на льду только в случае форс-мажора.

Следовательно, многое зависит от действий вратарей «Локомотива». Если они сыграют на уровне, российский клуб получит хорошие шансы на проход во второй раунд. В противном случае зацепиться будет сложно, поскольку Калниньш явно не читал Набокова и не увлекается «бабочками».

Шансы на проход: 51% — 49%

Прогноз и анализ пары КХЛ СКА — «Витязь»

Пожалуй, самая очевидная пара в Западной конференции. «Витязь» — классическая тренерская команда, которая знает себе цену и старается плясать от печки. Но разница в исполнительском мастерстве громадная, а без хороших спецбригад зацепиться в серии с явным фаворитом практически нереально.

Спецбригады у подопечных Михаила Кравеца откровенно так себе: 16-е большинство в КХЛ (17,4%), а меньшинство вообще третье с конца. Кошмарные 78,5%, хуже только у минского и рижского «Динамо», то есть двух худших клубов лиги по итогам регулярного чемпионата. Добавить к этому нечего.

Грубо говоря, вся интрига сводится к тому, удастся ли аутсайдеру зацепить хотя бы одну победу. В Кубке Гагарина эти команды пересекались лишь однажды. Сезон-2016/2017, первый раунд. Петербуржцы управились в четырёх матчах, а в трёх из них оформили разгромы (3:1, 7:2, 6:2, 7:1).

Сейчас атака у СКА куда менее мощная, так что подобных фейерверков не ждём. Но в остальном ситуация очевидная: победа фаворита в четырёх-пяти встречах. И это ещё «Витязь» должен радоваться, что дедлайн в КХЛ остался позади! Иначе в случае возникновения проблем у фаворита пара-тройка обменов состоялась бы прямо между периодами.

Шансы на проход: 95% — 5%.

Прогноз и анализ пары КХЛ ЦСКА — «Торпедо»

«Торпедо» по традиции посыпалось ближе к Новому году, но в концовке сумело собраться и пройти в плей-офф. Дэвид Немировски вновь дал результат, несмотря на массу отвлекающих факторов. Проблема лишь одна: «Локомотив» в заключительный день уступил «Витязю» по буллитам.

Потому играть придётся с единственным соперником, который кажется сильнее на две головы. Нижегородцы бойко противостояли СКА, вынуждая подопечных Алексея Кудашова потеть. Они забрали три из четырёх поединков у «Йокерита», в одном из них оформив потрясающий камбэк со счёта 1:4.

В сериях с этими клубами у них были бы шансы навязать полноценную борьбу. Однако выход на действующего чемпиона «Торпедо» заслужило: все шансы воспользоваться проблемами ярославцев и заскочить на шестое место имелись. И были благополучно растрачены. Теперь отступать некуда — нужно стиснуть зубы и идти на верную смерть.

Нижегородцы эпизодами показывают классный хоккей и здорово преодолевают среднюю зону через пас, вот только ЦСКА лучше других в КХЛ умеет тормозить соперника между синими линиями. Это проявилось в трёх заключительных очных встречах регулярки: во всех случаях аутсайдер вроде бы выглядел достойно, но в итоге проигрывал с разницей в три шайбы.

Состав у красно-синих гораздо мощнее и глубже. В такой ситуации остаётся рассчитывать на спецбригады и вратарей, вот только у «Торпедо» с этим большие проблемы. Большинство и меньшинство ниже среднего по лиге, а Линдбек и Тихомиров в последнее время часто зевали простые броски, вызывая у болельщиков ностальгию по пиковому Виталию Ковалю.

Подопечные Дэвида Немировски не любят и не умеют прижиматься к своим воротам, так что нас ждёт в меру яркий хоккей. В котором огромное преимущество москвичей по индивидуальному таланту не оставит аутсайдеру шансов. Одну игру нижегородцы вполне могут утащить, но и только. Пожалуй, можно проверить ставку «ЦСКА победит 4-1 в серии» за 2.80.

Шансы на проход: 95% — 5%.

Прогноз и анализ пары КХЛ «Динамо Москва» — «Спартак»

Украшение первого раунда Кубка Гагарина от Западной конференции. Оно, впрочем, вполне могло не состояться, ведь бело-голубые имели все шансы избежать дерби в четвертьфинале конференции. Но умудрились проиграть минскому «Динамо» со счёта 3:1, в результате чего остались на четвёртой позиции.

Сезонную серию подопечные Владимира Крикунова забрали безо всяких вопросов — четыре победы из четырёх возможных. Любопытно, что оба поединка на своём льду динамовцы выиграли за пределами основного времени, зато в гостях одержали две разгромные победы и ни разу не пропустили (4:0, 3:0).

Букмекеры считают красно-белых явным аутсайдером пары, давая на их проход во второй раунд коэффициент 2.50. Логика в этом есть: состав у бело-голубых действительно мощнее, а исполнителей калибра Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина у Олега Знарка просто нет. Плюс фактор своего льда, разумеется.

Напрягают несколько моментов. Во-первых, Знарок обладает огромным кубковым опытом и умеет подводить хоккеистов к старту плей-офф. После паузы на третий этап Евротура «Спартак» сильно колбасило: команда выступала неровно и часто проседала в третьих периодах. Очень может быть, что дело тут именно в перенесённых нагрузках. Скорее всего, в марте картина резко изменится.

Владимир Крикунов тоже любит порадовать подопечных «баллонами» в паузе и тоже многое повидал, но тут в силу вступает второй фактор. В заключительной игре регулярного чемпионата травму получил основной вратарь Иван Бочаров. Никакой информации по его состоянию с тех пор не поступало, на пресс-конференции Крикунов о нём не упоминал.

Если повреждение серьёзное, 2.50 на проход красно-белых кажутся подарком. Пройти нервную и упорную серию с одним 39-летним Александром Ерёменко будет непросто. А у «Спартака» есть Юлиус Гудачек, который держит уровень и по праву считается одним из лучших голкиперов Западной конференции.

В остальном шансы бело-голубых чуть выше, но не более того. Серия рискует получиться затяжной, так что при желании вполне можно проверить ставку на седьмой матч за солидный коэффициент 2.95.

Шансы на проход: 55% — 45%