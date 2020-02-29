«Барыс»‎ — «Металлург Мг»‎. Прогноз: отдохнувшие Диц и Виделль расправятся с Кошечкиным

В шести предыдущих матчах с «лисами» клуб из Казахстана выиграл пять раз.

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Барыс»‎ сыграет с «Металлургом»‎ 1 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 14:00 мск. В ставках на матч «Барыс»‎ — «Металлург»‎ команда Ильи Воробьёва котируется с коэффициентом 2.88. Победу команды Андрея Скабелки букмекеры оценивают коэффициентом 2.29.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс»‎ — «Металлург»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Барыс»‎ — «Металлург» 1 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.04, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.83. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.88.

Прогноз и анализ матча «Барыс»‎ — «Металлург» (01.03.2020)

«Барыс» набрал к концу регулярного чемпионата сумасшедший ход. Одержал восемь побед в девяти матчах, единственное поражение потерпев в овертайме от крепкой «Сибири» (1:2 ОТ). Даже там команда полностью заслуживала максимума, перебросав соперника ровно в два раза (46:23). Но Алексей Красиков творил чудеса.

Мощный отрезок плюс скомканный финиш от «Авангарда» позволили забраться на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Результат чертовски достойный. Вдобавок ко всему удалось сэкономить силы и получить дополнительную паузу перед плей-офф.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина — 2020: все пары 1/4 финала Запада, ставки на проход «Витязь» быстро отмучается, «Локомотив» зацепится, «Динамо» и «Спартак» будут долго выяснять лишнего.

Регулярный чемпионат заканчивался для «барсов» выездом во Владивосток и Хабаровск. Тренерский штаб предоставил отдых абсолютно всем лидерам, которые остались в Казахстане. В результате на Дальний Восток полетел фактически второй состав. И всё равно набрал два очка (3:1 над «Адмиралом»).

Соответственно, ключевые исполнители не выходили на лёд больше недели — с 21 февраля, когда в Нур-Султане оказался бит «Салават Юлаев» (2:1). По меркам КХЛ с её плотным графиком и внушительными перелётами это натуральные мини-каникулы. Свежесть в матчах навылет часто оказывается важнейшим фактором.

«Металлург» с горем пополам протиснулся в плей-офф. Помогли соперники: «Куньлунь» фактически лишился домашних матчей и стал проигрывать всем подряд, «Адмирал» завалился набок в последние недели регулярного чемпионата, а «Амур» слишком много потерял в январе и не сумел нагнать упущенное.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина-2020: все пары 1/4 финала Востока, ставки на проход «Барыс» высадит Воробьёва, «Сибирь» удивит, «Авангард» и «Салават» дадут огня.

«Лисы» по-прежнему показывают удручающий хоккей. В равных составах забивают в час по чайной ложке, моменты создают с большим трудом. В большинстве всё гораздо веселее, вот только в плей-офф удалений наверняка станет поменьше. Кроме того, у «Барыса» пятое меньшинство в КХЛ.

Даже удивительно, что на таком фоне букмекеры дают на победу хозяев в основное время крепкие 2.29. Подопечные Андрея Скабелки выиграли у ММг пять раз в шести предыдущих очных встречах. Единственное поражение состоялось 29 октября: на своём льду «барсы» уступили со счётом 1:2, хотя перебросали соперника в полтора раза (38:25). 37 сейвов совершил Станислав Галимов.

Собственно, без мощной игры вратарей «Металлургу» будет невероятно трудно. На данный момент «Барыс» просто кажется командой другого уровня, а потому мы не будем мудрить и возьмём итоговую победу хозяев с коэффициентом 1.78.

Прогноз и ставки на матч «Барыс»‎ — «Металлург»

«Барыс» выглядит гораздо мощнее, да ещё и сыграет на своём льду. Лидеры получили отдых в конце регулярного чемпионата и не летали на Дальний Восток. Плюс статистика очных встреч: пять побед в шести последних поединках с «Металлургом». Не будем мудрить и возьмём итоговую победу хозяев.

Ставка: итоговая победа «Барыса» за 1.78.