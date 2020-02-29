«Авангард»‎ — «Салават Юлаев»‎. Прогноз: омичи и уфимцы опять начнут с места в карьер

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард»‎ сыграет с «Салаватом Юлаевым»‎ 1 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 16:00 мск. В ставках на матч «Авангард»‎ — «Салават Юлаев» команда Боба Хартли котируется с коэффициентом 2.00. Победу команды Николая Цулыгина букмекеры оценивают коэффициентом 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард»‎ — «Салават Юлаев»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Авангард»‎ — «Салават Юлаев» 1 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.10, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.80. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.98.

Прогноз и анализ матча «Авангард»‎ — «Салават Юлаев» (01.03.2020)

Ремейк прошлогоднего финала Восточной конференции. Тогда команды подарили болельщикам лучшую серию Кубка Гагарина-2019, дальше в шести матчах прошёл «Авангард». Теперь сойтись придётся уже в первом раунде плей-офф, хотя этого расклада можно было избежать.

«Салават Юлаев» испытывал чудовищные проблемы на протяжении всего регулярного чемпионата. Достаточно сказать, что уфимцы лишь один раз за сезон выиграли больше двух поединков подряд. Было это в ноябре, а два из трёх обыгранных соперников (минское и рижское «Динамо») в итоге оказались на дне сводной таблицы КХЛ.

Подопечные Николая Цулыгина в концовке всё же обошли «Металлург» и стали шестыми на Востоке. «Авангард» имел заметную фору от «Барыса» и мог остаться вторым. Но завалил февральский отрезок. В девяти заключительных встречах получилось добыть всего две победы, а потому «лисы» досталист коллективу из Казахстана.

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Надо сказать, что «СЮ» на финишной прямой смотрелся симпатично. Засушил «Сочи» (2:0) и «Металлург» (2:1 ОТ), а также дважды уступил на тоненького. В полтора раза перебросал «Барыс» и всё же остался с пустыми руками (1:2), после чего отдал «зелёное дерби» шестью удалениями менее чем за пять минут (2:3).

Проблемы с дисциплиной преследуют команду с первый дней сезона, это ни для кого не новость. Однако стоит заметить, что непосредственно по качеству хоккея в равных составах «Салават» превзошёл «Ак Барс», который хоть и не выпрыгивал из штанов ради успеха, но всё же претендовал на Кубок Континента, то есть кое-какую мотивацию имел.

В регулярном чемпионате все четыре очные встречи остались за «Авангардом». У уфимцев большие проблемы с удалениями на ровном месте и спецбригадами, да ещё и участие Никиты Сошникова остаётся под вопросом из-за травмы. Плюс фактор своего льда.

Неудивительно, что на таком фоне омичи идут явным фаворитом. Многое будет зависеть от Юхи Метсолы, который редко проваливает большие матчи. Лезть в исход не рискнём, предпочтём ставку на тотал. Как правило, поединки на старте серии чаще получаются результативными, затем соперники лучше изучают друг друга, плюс нарастает усталость.

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Если взять три предыдущие серии «СЮ» и «Авангарда» в Кубке Гагарина, тенденция подтвердится. В пяти из шести случаев (берём по два стартовых матча на льду команды с более высоким посевом) забрасывалось как минимум пять шайб, в оставшемся — четыре. ТБ 4,5 шайбы идёт за 2.10, ТБ 4 шайбы — за 1.69.

Также рискнём проверить ИТБ 0.5 очка Сакари Маннинена за 2.30. Нападающий из Финляндии часто получает в свой адрес критику (чаще всего — по делу), но в двух заключительных матчах регулярного чемпионата он забросил три шайбы. 20 минут айстайма от него никуда не денутся, так что на наш взгляд коэффициент немного завышен.

Прогноз и ставки на матч «Авангард»‎ — «Салават Юлаев»

Соперники не встречались с декабря и, хочется верить, соскучились друг по другу. Как правило, стартовые поединки в сериях омичей и уфимцев получаются результативными. Проверим эту тенденцию и возьмём тотал больше 4 шайбы с аккуратным коэффициентом 1.69.

Ставка №1: тотал больше 4 шайбы за 1.69.

Ставка №2: Сакари Маннинен наберёт очки за 2.30.