«Тамбов» — «Рубин». Прогноз: возвращение Слуцкого из Европы начнётся с проблем в Нижнем

В матче 20-го тура Российской Премьер-лиги 1 марта «Тамбов» примет «Рубин» в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Леонида Слуцкого в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех команды Сергея Первушина оценен букмекерами коэффициентом 3.45.

Букмекерские коэффициенты на матч «Тамбов» — «Рубин»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.42. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол казанской команды доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз на матч «Тамбов» — «Рубин» (01.03.2020)

«Тамбов» возобновляет сезон на 11-м месте в турнирной таблице с 21 очком в активе. Удачный отрезок в конце осенней части позволил новичку элитного дивизиона немного поправить свои дела. За шесть предыдущих матчей они набрали 15 из 18 возможных баллов.



При этом подопечные Сергея Первушина сумели отобрать очки у «Ростова» (2:1) и у «Краснодара» (0:0), которые вовсю претендуют на место в Лиге чемпионов. Единственное поражение пришлось на «Локомотив» (2:3). Но тут надо бы сказать, что “волки” моментов создали даже больше.



Однако «Тамбову» необходимо и дальше набирать очки. Плотность таблицы РПЛ такова, что клуб находится всего в двух очках от зоны вылета. А борьбу за выживание ведут еще пять пять команд, некоторые из которых смогли заметно укрепиться в зимнее трансферное окно.



У «Рубина» дела куда хуже. Некогда побеждавший пиковую «Барселону» в Лиге чемпионов клуб сейчас застрял в зоне стыковых матчей. За 19 туров казанцы смогли набрать только 19 очков, а Роман Шаронов досрочно покинул пост главного тренера.



Команда неплохо играет в обороне: 21 пропущенный мяч для команды из нижней половины таблицы Российской Премьер-Лиги — показатель приемлемый. Но с атакой ситуация просто ужасная. В 19 матчах футболисты «Рубина» забили всего 11 голов. Никуда не годится.



Исправлять положение пришел в межсезонье Леонид Слуцкий. Прекрасно знающий особенности российского чемпионата и имеющий опыт работы в Европе, бывший тренер московского ЦСКА, английского «Халл Сити» и голландского «Витесса» провел с клубом из Казани зимние сборы. «Рубин» подписал целый ряд новых футболистов, так что ожидаем от команды заметного прогресса. Но не факт, что с первой же игры.



И «Тамбову», и «Рубину» необходимо набирать очки, поэтому жалеть друг друга они точно не будут. “Волки” дома играют лучше, чем на выезде, хотя по факту они ещё ни разу не выступали перед родными болельщиками. В десяти условно домашних поединках они оформили 13 голов. Причем большинство своих мячей забили после перерыва.

У казанцев же как раз ситуация с выездными матчами катастрофическая. За 10 игр на выезде они пропустили 13 раз. Можно довериться статистике и проверить гол «Тамбова» во втором тайме за солидный коэффициент 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Тамбов» — «Рубин»

«Тамбов» на зимний перерыв ушел в хорошей форме, за шесть последних игр набрав 15 очков. «Рубин» застрял в зоне стыковых матчей и в срочном порядке нуждается в улучшении результатов. Спасать положение пригласили именитого Леонида Слуцкого.



В выборе ставки нам поможет статистика: 15 из 23 забитых мячей «Тамбов» оформил после перерыва. Вот и проверим гол хозяев во втором тайме за коэффициент 2.45.



Ставка: гол «Тамбова» во втором тайме за коэффициент 2.45.