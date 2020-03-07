«Ювентус» — «Интер». Прогноз: Сарри и Конте сосредоточатся на обороне

«Ювентус» примет «Интер» в центральном матче 26-го тура Серии А. Встреча начнётся 8 марта в 22:45 мск. Аналитики в прогнозе на матч «Ювентус» — «Интер» делают выбор в пользу команды Криштиану Роналду. Сделать ставку на «Ювентус» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.25. Победа «Интера» оценивается букмекерами коэффициентом 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Интер»

Букмекеры склоняются к тому, что матч Серии А «Ювентус» — «Интер» 8 марта будет низовым: тотал голов меньше 2.5 идёт за коэффициент 1.85, а тотал голов больше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.06.



По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Серии А «Ювентус» — «Интер» у Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку. Сделать ставку на точный выстрел Роналду можно с коэффициентом 1.90. Гол Лукаку идёт за коэффициент 2.40

Анализ и прогноз матча «Ювентус» — «Интер» (8.03.2020)

Центральный матч Серии А «Ювентус» — «Интер» пройдёт без зрителей из-за угрозы коронавируса. Руководство лиги приняло такое решение по итогам экстренной встречи, на которой обсуждалась ситуация с распространением коронавируса в Италии. Изначально поединок должен был состояться 1 марта, в итоге его перенесли на неделю.



Из-за коронавируса обе команды уже давно не выходили на поле. Нерадзурри в предыдущем матче переиграли в Лиге Европы «Лудогорец» со счётом 2:0 и вышли в 1/8 финала, да только было это ещё 27 февраля. Поединок на «Сан-Сиро» также проходил без зрителей, поэтому коллективу Антонио Конте не привыкать выступать в тишине на фоне пустого стадиона.



«Старая синьора» играла в Лиге чемпионов в среду, то есть на день раньше. И выступила крайне неудачно. Команда Маурицио Сарри с минимальным счётом уступила в гостях «Лиону», нанеся лишь один удар в створ ворот.



Коэффициенты на матч «Ювентус» — «Интер» отражают преимущество действующего чемпиона Италии по статусу и классу игроков. У «старой синьоры» более талантливый состав и свой стадион. С другой стороны, матч пройдёт без болельщиков, у «Интера» лучше настроение, а Сарри находится под колоссальным давлением со всех сторон.



Итальянские СМИ уже распространили информацию о том, что Сарри могут уволить в случае поражения от «Интера» и вылета из Лиги чемпионов от «Лиона». Маурицио весь прошлый сезон с «Челси» провёл на фоне слухов о прекращении работы и достойно справился с ситуацией.



Означает ли это, что Сарри преодолеет трудности и в этот раз? Планка ожиданий в «Ювентусе» гораздо выше, чем в прошлогоднем «Челси». К тому же в Серии А возросла конкуренция в борьбе за титул. Ничья стратегически устроит хозяев, и от этого можно отталкиваться при выборе ставки.



За коэффициент 1.85 мы возьмём тотал голов меньше 2.5. В случае ничьей выйти в лидеры может «Лацио», но у римлян в оставшейся части чемпионата ещё будут гостевые матчи с «Аталантой», «Ювентусом» и «Наполи». «Старая синьора» при таком раскладе продолжит контролировать ситуацию.



Проигрывать хозяевам нельзя ни в коем случае. «Интер» может сократить отставание с шести очков до трёх и получить психологическое преимущество на финише золотой гонки. Чёрно-синим лезть вперёд и рисковать также невыгодно. Одна неудача в Турине, и команда Антонио Конте будет уступать девять баллов. Столь солидный отрыв за 12 туров у «Ювентуса» не отыграть.

Обоюдные опасения приведут к тактическим шахматам и желанию минимизировать риск у собственных ворот. Конте и Сарри сосредоточатся на нейтрализации сильных сторон друг друга и лишь потом задумаются о созидании. Матч станет решающим для «Интера» в споре за титул, а для «Ювентуса» будет одним из двух ключевых. В подобных встречах в Италии обычно главенствует прагматизм.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»

В случае поражения «Интер» практически лишится шансов на титул. «Ювентусу» нежелательно уступать, так как в любой момент могут уволить Сарри, а конкурент станет ещё ближе. За коэффициент 1.85 мы сделаем ставку на тотал голов меньше 2.5. Соперники не станут рисковать и сосредоточатся на обороне.



Ставка: тотал голов меньше 2.5 за коэффициент 1.85.



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