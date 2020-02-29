Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Главная / Ставки / Статьи /

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити», 1 марта, прогноз на матч финала Кубка лиги

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз
Алексей Анисимов
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола легко защитит титул Кубка лиги
«Львы» не могут обыграть «горожан» шесть с лишним лет.
Ставки / Прогнозы 0

В финале Кубка лиги 1 марта «Астон Вилла» сыграет с «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом «горожан»: поставить на победу подопечных Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех команды Дина Смита оценен букмекерами коэффициентом 21.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

Букмекеры уверены, что финал Кубка лиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.86. Если забьет «Астон Вилла», сыграет коэффициент 2.24. Гол «Манчестер Сити» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» (01.03.2020)

Англия - Кубок лиги. Финал
01 марта 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер

«Астон Вилла» прошла в финал, обыграв по сумме двух матчей крепкий «Лестер Сити». В первом на выезде «львы» скатали с «лисами» ничью (1:1), а во втором — победили дома (2:1). Причем команда Джейми Варди владела инициативой, однако подопечные Дина Смита сумели вырвать победу уже на добавленных минутах.

В АПЛ «Астон Вилла» находится на 17-м месте, повиснув на расстоянии одного очка от зоны вылета. Команда проиграла все три игры в феврале. А бедный Пепе Рейна вытаскивал мяч из сетки своих ворот за это время аж семь раз.

«Манчестер Сити» оказался в финале благодаря победе над соседом «Манчестером Юнайтед» на «Олд Траффорде» (3:1). Переиграв тактически своего визави, Пеп Гвардиола создал для своей команды комфортный задел перед ответным поединком. Второй матч завершился в пользу «красных дьяволов» с минимальным преимуществом, однако этого хватило для прохода «горожан».

В чемпионате Англии небесно-голубые идут вторыми, набрав 57 очков. Победа в прошлом туре над «Лестером» практически сняла вопросы о серебряных медалях. А так как «Ливерпуль», по всей видимости, уже не догнать, «Манчестер Сити» может сосредоточить силы на кубках и Лиге чемпионов.

В последней, к слову, подопечные Гвардиолы на днях обыграли на «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» (2:1). Теперь дома, в Манчестере, они смогут себя чувствовать куда комфортнее. Более того, испанский клуб будет вынужден приехать без своего капитана и основного защитника Серхио Рамоса, получившего красную, что только на руку англичанам.

Из-за этого матча в финале Кубка лиги футболисты «Астон Виллы» выйдут на поле более свежими, чем «горожане». Однако сразу несколько весомых факторов говорит в пользу команды из Манчестера.

Во-первых, это достаточно длинная и качественная скамейка запасных, что развязывает руки именитому испанскому тренеру. Во-вторых, статистика личных противостояний. Последние четыре матча завершились в пользу небесно-голубых с общим счетом 17:1.

В-третьих, качество футбола «львов». Подопечные Дина Смита в 27 играх пропустили 52 мяча, это худший результат в АПЛ. Не видим поводов мудрить со ставкой. Прекрасно выглядит победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за коэффициент 2.06.

Прогноз и ставки на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

«Львы» в этом сезоне редко показывают качественный футбол: за 27 игр в чемпионате Англии они пропустили 52 мяча. Для «Манчестер Сити», обыгравшего на днях мадридский «Реал» в Испании, подопечные Дина Смита не должны стать серьезным противником в борьбе за Кубок лиги.

Проверим победу «горожан» с форой (-2.5) за коэффициент 2.06. Тем более, что статистика очных встреч на нашей стороне. «Астон Вилла» не может обыграть небесно-голубых с сентября 2013 года, то есть шесть с лишним лет.

Ставка: победа «МС» с форой (-2.5) за коэффициент 2.06.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020