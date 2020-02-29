«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола легко защитит титул Кубка лиги

В финале Кубка лиги 1 марта «Астон Вилла» сыграет с «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом «горожан»: поставить на победу подопечных Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех команды Дина Смита оценен букмекерами коэффициентом 21.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

Букмекеры уверены, что финал Кубка лиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.86. Если забьет «Астон Вилла», сыграет коэффициент 2.24. Гол «Манчестер Сити» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» (01.03.2020)

«Астон Вилла» прошла в финал, обыграв по сумме двух матчей крепкий «Лестер Сити». В первом на выезде «львы» скатали с «лисами» ничью (1:1), а во втором — победили дома (2:1). Причем команда Джейми Варди владела инициативой, однако подопечные Дина Смита сумели вырвать победу уже на добавленных минутах.



В АПЛ «Астон Вилла» находится на 17-м месте, повиснув на расстоянии одного очка от зоны вылета. Команда проиграла все три игры в феврале. А бедный Пепе Рейна вытаскивал мяч из сетки своих ворот за это время аж семь раз.



«Манчестер Сити» оказался в финале благодаря победе над соседом «Манчестером Юнайтед» на «Олд Траффорде» (3:1). Переиграв тактически своего визави, Пеп Гвардиола создал для своей команды комфортный задел перед ответным поединком. Второй матч завершился в пользу «красных дьяволов» с минимальным преимуществом, однако этого хватило для прохода «горожан».



В чемпионате Англии небесно-голубые идут вторыми, набрав 57 очков. Победа в прошлом туре над «Лестером» практически сняла вопросы о серебряных медалях. А так как «Ливерпуль», по всей видимости, уже не догнать, «Манчестер Сити» может сосредоточить силы на кубках и Лиге чемпионов.



В последней, к слову, подопечные Гвардиолы на днях обыграли на «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» (2:1). Теперь дома, в Манчестере, они смогут себя чувствовать куда комфортнее. Более того, испанский клуб будет вынужден приехать без своего капитана и основного защитника Серхио Рамоса, получившего красную, что только на руку англичанам.



Из-за этого матча в финале Кубка лиги футболисты «Астон Виллы» выйдут на поле более свежими, чем «горожане». Однако сразу несколько весомых факторов говорит в пользу команды из Манчестера.



Во-первых, это достаточно длинная и качественная скамейка запасных, что развязывает руки именитому испанскому тренеру. Во-вторых, статистика личных противостояний. Последние четыре матча завершились в пользу небесно-голубых с общим счетом 17:1.

В-третьих, качество футбола «львов». Подопечные Дина Смита в 27 играх пропустили 52 мяча, это худший результат в АПЛ. Не видим поводов мудрить со ставкой. Прекрасно выглядит победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за коэффициент 2.06.

Прогноз и ставки на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

«Львы» в этом сезоне редко показывают качественный футбол: за 27 игр в чемпионате Англии они пропустили 52 мяча. Для «Манчестер Сити», обыгравшего на днях мадридский «Реал» в Испании, подопечные Дина Смита не должны стать серьезным противником в борьбе за Кубок лиги.



Проверим победу «горожан» с форой (-2.5) за коэффициент 2.06. Тем более, что статистика очных встреч на нашей стороне. «Астон Вилла» не может обыграть небесно-голубых с сентября 2013 года, то есть шесть с лишним лет.



Ставка: победа «МС» с форой (-2.5) за коэффициент 2.06.