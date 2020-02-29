«Реал» — «Барселона». Прогноз: проверяем коэффициент 61.00 в «эль класико»

Месси и Рамос напомнят миру о своих качествах. Один выдаст великий матч, а другой продолжит бить рекорды по удалениям.

Матч «Реал» — «Барселона» станет украшением 26-го тура Примеры. Встреча начнётся 1 марта в 23:00 мск. Смотреть «эль класико» в прямом эфире можно на Первом канале. Эксперты дают прогноз на матч «Реал» — «Барселона» в пользу команды Зинедина Зидана. Сделать ставку на «Реал» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.21. Победа «Барселона» оценивается букмекерами коэффициентом 3.13.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Барселона»

Аналитики считают, что матч Примеры «Реал» — «Барселона» 1 марта будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.69, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.30.

По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Примеры «Реал» — «Барселона» у Лионеля Месси и Карима Бензема. Сделать ставку на гол Месси можно с коэффициентом 1.90. Точный выстрел Бензема идёт за коэффициент 2.05.

Анализ и прогноз матча «Реал» — «Барселона» (1.03.2020)

«Реал» и «Барселона» не добились побед в первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов, но шансы на проход в следующий этап у соперников по «эль класико» сильно отличаются. Сине-гранатовые со счётом 1:1 завершили выезд в Неаполь, что выглядит неплохо для двухматчевого противостояния.

«Сливочные» вели у «Манчестер Сити» со счётом 1:0, но в концовке матча пропустили два гола. Команда Зинедина Зидана в ответном поединке в Англии будет выступать в статусе аутсайдера. «Реал» мог пропустить дома даже больше, но Тибо Куртуа сделал несколько потрясающих спасений.

Коэффициенты на матч «Реал» — «Барселона» вызывают недоумение. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, хотя у «сливочных» есть только один формальный козырь: поединок пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». Все остальные аргументы говорят в пользу каталонцев, да и место встречи не даёт команде Зинедина Зидана никаких преимуществ.

«Реал» проиграл три предыдущих «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу» с общим счётом 0:7. У «Барселоны» лишний день отдыха и два очка форы в Примере. У «сливочных» только одна победа за пять последних матчей во всех турнирах и ужасные результаты на своём поле.

Команда Зинедина Зидана получила дома не только 1:2 от «Манчестер Сити», но ещё и 3:4 от клуба «Реал Сосьедад» и сыграла вничью 2:2 с «Сельтой» Фёдора Смолова. В предстоящем поединке перспективно смотрится победа «Барселоны» за коэффициент 3.13.

История личных встреч на «Сантьяго Бернабеу», текущая форма «Реала», проблемы «сливочных» в обороне, лишний день отдыха у «Барселоны» — все аргументы в пользу гостей. Коэффициент на сине-гранатовых превышает 3.00, поэтому ставка похожа на валуй.

Для более рискованных игроков есть авантюрное предложение: победа «Барселоны» в обоих таймах и хет-трик Лионеля Месси за коэффициент 61.00. У ставки мало шансов на проход, но лидер каталонцев совсем недавно отгрузил покер «Эйбару», а в ворота «Реала» Месси дважды забивал по три гола.

Также за коэффициент 1.91 стоит проверить жёлтую карточку Рамоса или даже удаление Серхио за 13.00. В «эль класико» всегда особенное напряжение, поэтому страсти могут накалиться в любую минуту. Матчи между «Реалом» и «Барселоной» редко проходят без грубости и маленьких футбольных хитростей.

Рамос получил красную в среду против «Манчестер Сити» и с четырьмя удалениями в Лиге чемпионов догнал рекордсменов турнира по этому показателю: Эдгара Давидса и Златана Ибрагимовича. Если в главном клубном турнире Старого Света Серхио лишь набирает обороты, то во внутренних первенствах капитан «Реала» давно застолбил за собой первую строчку.

У Рамоса уже 20 удалений в Примере — это больше, чем в любой из топ-5 европейских лиг. В двух предыдущих «эль класико» Серхио удостаивался предупреждений. Ставка на красную служит нам своеобразной страховкой. Капитан «Реала» иногда фолит на столько грубо, что судья вынужден сразу же прибегать к удалению, минуя «горчичник».

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

В матче «Реал» — «Барселона» мы сделаем четыре ставки. Основные выборы рассчитаны на победу сине-гранатовых за коэффициент 3.13 и жёлтую Серхио Рамоса за 1.91. Каталонцы выиграли три последних «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу», а капитан «сливочных» регулярно получает «горчичники» в принципиальных поединках.

Ставка №1: победа «Барселоны» за коэффициент 3.13.

Ставка №2: Серхио Рамос получит жёлтую карточку за коэффициент 1.91.

Ставка №3: Серхио Рамос получит красную карточку за коэффициент 13.00.

Ставка №4: «Барселона» выиграет оба тайма и Лионель Месси оформит хет-трик за коэффициент 61.00.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звездами спорта — и бонусы букмекеров!