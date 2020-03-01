«Миннесота» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Кузнецов нагрузят Дубника

В матче регулярного чемпионата НХЛ 2 марта «Миннесота Уайлд» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22, успех «Миннесота Уайлд» идёт у букмекеров за 2.77.

Коэффициенты букмекеров на матч «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» 2 марта будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25.

Анализ и прогноз матча «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» (02.03.2020)

«Вашингтон» вроде бы преодолел худшую точку во всём сезоне и одержал две победы подряд, однако затем уступил «Виннипегу». Напрочь провалил первый период, остался втроём на 115 секунд, пропустил. Затем добавил, но спастись не сумел. В середине третьего периода получил вторую шайбу, третья влетела уже в пустые ворота.

«Кэпиталз» ушли со льда без голов, хотя на свои две-три шайбы наиграли. Тут надо отметить Коннора Хеллейбайка, который действительно много выручал в непростых ситуациях. Впрочем, это же касается и Илью Самсонова: российский вратарь удерживал гостей в игре до середины третьего периода, поскольку защита вновь оставляла желать лучшего.

Положение в турнирной таблице по-прежнему довольно уверенное, запаса от первой половины сезона пока хватает. Третье место в Восточной конференции, 84 очка в 64 встречах. «Бостон» уже совсем далеко, а вот «Тампа-Бэй», «Питтсбург» и «Филадельфия» находятся рядышком. Для борьбы за второе место нужно как можно быстрее преодолеть чёрную полосу.

Ближайший соперник — «Миннесота», набравшая солидный ход. В шести последних матчах одержаны пять побед. Правда, настоящих топов среди оппонентов не было: дважды досталось осиротевшему после эпидемии травм «Коламбусу», по разу — еле живому «Детройту», а также «Ванкуверу» и «Эдмонтону».

Единственный поединок с безоговорочно мощным коллективом «дикари» проиграли без шансов. На своём льду они разгромно уступили «Сент-Луису» (1:4), хотя провели в большинстве на четыре минуты больше. Но нынешний «Вашингтон» определённо смотрится хуже «Блюз», так что шансы у хозяев будут.

Настроение у «дикарей» должно быть замечательным, поскольку накануне они оформили два разгрома. 7:1 с «Детройтом» и 5:0 с «Коламбусом» — это круто даже со скидкой на все проблемы противников. Правда, «Кэпиталз» имели лишние сутки на восстановление — предыдущий поединок они провели 28 февраля, а «Миннесота» — 29-го.

Мы бы отталкивались от верха. «Столичным» не повезло остаться с «баранкой» в последнем матче, на пару шайб они точно наиграли. С мотивацией после такого проблемы не возникнут. В защите у них всё печально, ошибок и обрезов хватает. «Миннесота» сейчас явно поймала волну и много забивает, так что скучать зрителям едва ли придётся.

Статистика на нашей стороне. Четыре предыдущие очные встречи в Сент-Поле выдались верховыми. Любопытно, что во всех случаях гости побеждали: 2:5, 2:5, 4:5 ОТ и 3:4. Тотал больше 5.5 шайбы идёт за нестыдный коэффициент 1.73, вариант посмелее — ТБ 6 шайбы за 1.98.

Прогноз и ставки на матч «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Вашингтон» накануне ничего не забил «Виннипегу» и постарается исправиться. «Кэпиталз» по-прежнему испытывают большие проблемы в обороне, а «Миннесота» сейчас не имеет проблем с результативностью. Плюс статистика очных встреч — четыре предыдущих поединках «дикарей» и «столичных» в Сент-Поле оказались верховыми. Возьмём ТБ 6 шайбы за 1.98.

Ставка: тотал больше 6 шайбы за 1.98.