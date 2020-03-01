«Автомобилист»‎ — «Сибирь»‎. Прогноз: уральцы и «снеговики» дадут жару даже без Дацюка

В семи из восьми предыдущих очных встреч забрасывалось не менее четырёх шайб.

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист»‎ сыграет с «Сибирью»‎ 2 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Автомобилист»‎ — «Сибирь»‎ команда Андрея Мартемьянова котируется с коэффициентом 1.99. Победу команды Николая Заварухина букмекеры оценивают коэффициентом 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист»‎ — «Сибирь»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Автомобилист»‎ — «Сибирь» 2 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.28, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.57. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.88.

Прогноз и анализ матча «Автомобилист»‎ — «Сибирь»‎ (02.03.2020)

Одна из самых ровных пар в первом раунде Кубка Гагарина. «Автомобилист» и «Сибирь» до последнего претендовали на четвёртое место в Восточной конференции. В результате уральцы оторвались на четыре очка благодаря яркому завершению регулярного чемпионата — победили «Авангард» (4:2) и «Ак Барс» (3:0).

Обе команды должны находиться в хорошем расположении духа. У уральцев после месячного простоя вернулся в строй Якуб Коварж. И сделал это замечательно: не пропустил за 40 минут в Казани, отразил 30 бросков, после чего уступил место молодому Владимиру Галкину. Тот вновь не подвёл‎.

Непосредственно качество хоккея под конец регулярного чемпионата у подопечных Андрея Мартемьянова также улучшилось. Большинство работает, крепкая центральная ось даёт о себе знать. Проблема одна — Павел Дацюк пропустит старт Кубка Гагарина из-за травмы.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина-2020: все пары 1/4 финала Востока, ставки на проход «Барыс» высадит Воробьёва, «Сибирь» удивит, «Авангард» и «Салават» дадут огня.

«Сибирь» уже выполнила основную задачу на сезон и теперь может играть в своё удовольствие.

Эмоциональный фон великолепный: ещё до старта плей-офф удалось продлить контракты со всеми лидерами-легионерами. Это избавит их от лишних мыслей и подготовит крепкий мостик к следующему сезону.

«Автомобилист» идёт у букмекеров явным фаворитом. Впрочем, «Сибирь» — одна из самых тренерских команд в КХЛ, она не имеет проблем с дисциплиной и знает, чего хочет. Плюс два хороших вратаря — куражный Харри Сятери и прогрессирующий Алексей Красиков. И главный тренер Николай Заварухин, ранее помогавший Мартемьянову в Екатеринбурге.

С учётом травмы Дацюка проверять победу хозяев в основное время опасно, а успех с учётом овертайма идёт за скучный коэффициент 1.55. Потому зайдём с другой стороны, благо такая возможность есть. Букмекеры дают крепкие 1.90 на тотал больше 4 шайбы, что нас полностью устраивает.

Во-первых, команды не добрались до этой планки за восемь предыдущих матчей всего один раз. Во-вторых, защита «Автомобилиста» оставляет желать лучшего, а Коварж пропустил месяц. Даже убедительное возвращение в Казани не снимает всех вопросов, на начальном этапе определённые перепады вполне возможны. Града голов не ждём, но 4-5 шайб вполне реальны.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист»‎ — «Сибирь»

Букмекеры дают нестыдный коэффициент 1.90 даже на тотал больше 4 шайбы. Соперники добирались до этой планки в семи из восьми предыдущих встреч. У «Автомобилиста» хорошее большинство и проблемная защита, так что четыре-пять голов мы вполне можем увидеть.

Ставка: тотал больше 4 шайбы за 1.90.