ЦСКА — «Торпедо». Прогноз: Капризов, Слепышев и Вей сломят сопротивление нижегородцев

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Торпедо» 2 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч ЦСКА — «Торпедо» команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.30. Победу команды Дэвида Немировски букмекеры оценивают коэффициентом 9.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 2 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.02, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.85. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.80.

Прогноз и анализ матча ЦСКА — «Торпедо» (02.03.2020)

Эта пара в первом раунде плей-офф КХЛ могла бы не состояться, но «Локомотив» выставил на последний матч регулярного чемпионата молодёжный состав и не смог дожать «Витязь»: ушёл с 2:4 за три минуты, но всё же уступил в серии буллитов (4:5 Б). В результате клуб из Московской области попал на СКА, а «Торпедо» — на ЦСКА.

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Конечно, с петербуржцами у подопечных Дэвида Немировски получалось заметно веселее: в трёх случаях из четырёх фаворит с огромным трудом вырывал победу. Атака у СКА не так мощна, да и к Алексею Кудашову часто возникают вопросы. Но теперь вариантов нет.



ЦСКА всё же выиграл Кубок Континента. Действующий обладатель Кубка Гагарина прекрасно умеет отвечать на неудачи и взрываться по ходу матчей, решая вопросы за несколько минут. В последней игре досталось «Сочи»: 2:0 к восьмой минуте, 6:0 к середине второго периода. Оставшееся время превратилось в тренировку.



Нижегородцы выиграли у красно-синих первую очную встречу (2:1 ОТ), да только было это 11 сентября. С тех пор соперники пересекались трижды, всякий раз сценарий получался одним и тем же: аутсайдер смотрелся бойко и эпизодами доставлял фавориту трудности, но за счёт ошибок и нестабильности терпел разгромные поражения.



Причём стабильно с разницей в три шайбы — 0:3, 2:5 и 1:4. ЦСКА включался на полные обороты в нужные отрезки и получал преимущество, которое затем ловко развивал. Собственно, в том числе и поэтому букмекеры выставляют такие коэффициенты.



Лобовая победа хозяев идёт за 1.30, даже на П1 с форой (-2) дают довольно скромные 1.82.

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Играть против подопечных Игоря Никитина невероятно тяжело. У них огромное преимущество по уровню и глубине состава. В то же время «Торпедо» довольно часто показывает хороший хоккей именно против топ-клубов. Кроме того, терять команде уже нечего — основная задача на сезон выполнена, а шансы пройти во второй раунд измеряются статистической погрешностью. Отступать некуда.



Нижегородцы не склонны прижиматься к своим воротам в надежде один раз за период убежать в контратаку. С одной стороны, это обещает довольно зрелищный хоккей. С другой, облегчает задачу ЦСКА. На наш взгляд, гости навяжут борьбу и заставят чемпиона потрудиться, но тот в фирменном стиле парой интенсивных отрезков сделает результат.

Лезть в большие форы опасно, П1 с форой (-2) за 1.82 кажется пределом. Мы бы присмотрелись к двум ставкам: «Торпедо» не проиграет первый период за 1.86, а также победа ЦСКА + обе забьют за 1.99. Свой гол гости наверняка забьют, всё же атаковать они умеют. Но добиться большего будет невероятно трудно.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Торпедо»

«Торпедо» совсем нечего терять: задача на сезон выполнена, а шансы пробиться во второй раунд минимальны. Можно играть в своё удовольствие. ЦСКА гораздо сильнее, да ещё и выступит на своём льду. Но нижегородцы наверняка проведут хотя бы одну шайбу — нападение у них симпатичное, а свой лучший хоккей подопечные Дэвида Немировски часто показывают против топ-клубов.



Ставка: победа ЦСКА + обе забьют за 1.99.