«Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз: нижнекамцы нахватают удалений в Казани

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» 2 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» команда Дмитрия Квартальнова котируется с коэффициентом 1.63. Победу команды Вячеслава Буцаева букмекеры оценивают коэффициентом 5.00.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик»
Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 2 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.02, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.85. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.40.
Прогноз и анализ матча «Ак Барс» — «Нефтехимик» (02.03.2020)
Дерби Татарстана в первом раунде плей-офф КХЛ — это как минимум любопытно. Первое место «Ак Барса» в Восточной конференции стало очевидным заранее, концовку регулярного чемпионата команда провела в режиме экономии энергии. Кубок Континента выиграть не удалось, но вряд ли кто-то сильно переживает по этому поводу.
«Нефтехимик» пережил очень непростой сезон, по ходу которого затяжные спады сменялись мощными победными сериями. В общем и целом попадание в плей-офф оказалось полностью заслуженным: «Куньлунь» остался без домашних матчей и усох, «Адмирал» так и не смог включиться в последний месяц, а «Амур» слишком много потерял в первой половине января.
Восьмое место нижнекамцы завоевали максимально справедливым способом — двумя победами над основным конкурентом на его льду. Первая из них обернулась натуральным унижением «тигров» (8:0), а вторая докатилась до овертайма (3:2 ОТ). Два раза кряду выиграть в Хабаровске — задача не из простых.
Для подопечных Вячеслава Буцаева «Ак Барс» — наиболее принципиальный соперник, так что проблем с мотивацией и желанием не возникнет. Гости не выйдут на лёд обречёнными, заранее смирившись с поражением. Они будут выпрыгивать из штанов, чтобы осложнить жизнь казанцам.
Шансы, понятное дело, невысоки. Но в регулярном чемпионате «барсам» пришлось непросто: сезонная серия завершилась со счётом 2-2, причём фаворит обе своих победы добыл ещё в сентябре на своём льду. А вот в Нижнекамске оба раза сильнее оказался НХ: 4:2 и 2:1 Б.
«Ак Барс» в родных стенах редко допускает осечки с уступающими в классе командами. В то же время победа хозяев идёт за скромный коэффициент 1.63, а лезть в большие форы опасно из-за запредельной мотивации гостей. Пожалуй, более-менее симпатично выглядит разве что комбинированная ставка 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.40.
Подопечные Дмитрия Квартальнова задают высокий темп, который трудно выдерживать командам с менее глубокой скамейкой. Скорее всего, поначалу «Нефтехимик» навяжет борьбу, но постепенно преимущество хозяев в скорости и движении начнёт проявляться.
Мы бы выбирали между двумя ставками: гол «Ак Барса» в большинстве за 1.73 и ИТБ 6.5 минут штрафа «Нефтехимика» за 1.82. Стыков и единоборств должно быть много, статус дерби в этом поможет. Успевать за шустрыми казанцами в каждым периодом всё тяжелее, так что ближе к середине поединка удалений у гостей наверняка станет побольше.
Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик»
«Ак Барс» привык задавать высокий темп, который редко кому удаётся поддержать. «Нефтехимик» на каждый матч с казанцами выходит как на последний бой, так что с агрессией и единоборствами проблем не возникнет. Рискнём предположить, что удалений будет достаточно.
Ставка: индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 6.5 минут штрафа за 1.82.
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