«Барыс» — «Металлург Мг». Прогноз: Воробьёв прижмётся к воротам, Потехин подтащит «лис»

Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Барыс» сыграет с «Металлургом» 3 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 16:30 мск. В ставках на матч «Барыс» — «Металлург» команда Андрея Скабелки котируется с коэффициентом 2.03. Победу команды Ильи Воробьёва букмекеры оценивают коэффициентом 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург» 3 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.25, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.69. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.70.

Прогноз и анализ матча «Барыс» — «Металлург» (03.03.2020)

События первого матча повлияли в том числе и на букмекеров. На этот раз коэффициент на победу «Барыса» в основное время упал до 2.03, хотя сутки назад шёл в районе 2.30-2.35. Теперь линия подравнялась и кажется логичной, а потому лезть в классический исход мы не станем.

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Пожалуй, поражения с разницей в четыре шайбы (0:4) «Металлург» не заслужил, но в остальном любые разговоры о везении кажутся неуместными. Хозяева действительно выглядели заметно лучше. Как раз настолько, чтобы без особых хлопот открыть серию победой.



«Лисы» бодро начали первый период и около 10 минут владели инициативой. А затем просто выдохлись: сперва проброс, следом удаление за ошибку при смене, а на десерт — гол с добивания. В дальнейшем гости выглядели откровенно печально, можно выделить буквально пару отрезков по 2-3 минуты.



Прежде всего в концовке второго периода. И ближе к концу третьего периода при счёте 0:2, когда терять было уже совсем нечего и пришлось раскрыться. В этом и заключается основная проблема хоккеистов Ильи Воробьёва: тягаться в движении с клубом из Казахстана они не могут.



У уральцев крепкое большинство и несколько качественных исполнителей, но играть в высоком темпе они способны считаное количество смен, тогда как «барсы» носятся гораздо активнее. Именно поэтому после стартовых 10 минут у «Металлурга» был заметен разве что Богдан Потехин.

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В остальном расклад печальный. Меньшинство у подопечных Андрея Скабелки отработало замечательно, Эдди Паскуале в нужный момент подтащил. Хотя моментов у магнитогорцев имелось совсем немного: они вроде бы владели шайбой в чужой зоне, однако в основном было это у бортов. С дисциплиной и выбором позиции у «Барыса» всё в порядке.



Есть подозрение, что тренерский штаб гостей сделает выводы после первого поединка. Скорее всего, во второй встрече российский коллектив будет чаще играть в откат и стараться сбивать темп. В таком случае бросков у них наверняка окажется немного. От этого и оттолкнемся.



Мы бы выбирали между ИТМ 9.5 броска «Металлурга» в первом периоде за 1.86, а также ставкой «победа хозяев по броскам в створ с форой (-2.5)» за 2.06. «Лисам» сейчас не до красоты: в случае второго поражения в Нур-Султане ситуация окажется критической, поскольку «барсы» хороши на выезде и наверняка зацепят хотя бы одну игру в Магнитогорске.

Также рискнём проверить ИТБ 0.5 очка Богдана Потехина за мощный коэффициент 2.55. Форвард был чуть ли не единственным светлым пятном в первом поединке. Напор и агрессия у него на месте, так что тренерский штаб вполне может добавить ему пару-тройку минут айстайма.

Прогноз и ставки на матч «Барыс» — «Металлург»

В первом матче «Металлург» ощутимо проигрывал в движении. Вряд ли эту разницу можно нивелировать за сутки, а потому тренерский штаб гостей наверняка попросит хоккеистов чаще использовать откат. В таком случае у хозяев должно появиться весомое преимущество по броскам.



Ставка №1: ИТМ 9.5 броска «Металлурга» в первом периоде за 1.86.



Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Богдана Потехина за 2.55.