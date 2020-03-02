«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз: ярославцы заведутся после унизительных 0:6

Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Йокерит» сыграет с «Локомотивом» 3 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Йокерит» — «Локомотив» команда Лаури Марьямяки котируется с коэффициентом 2.24. Победу команды Майка Пелино букмекеры оценивают коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Локомотив»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Йокерит» — «Локомотив» 3 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.80, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.08. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.98.

Прогноз и анализ матча «Йокерит» — «Локомотив» (03.03.2020)

Результат первого матча кажется сенсацией. Сама по себе победа «Йокерита» не удивляет — команда в полнейшем порядке, а на своём льду она опасна вдвойне. Поразило другое — преимущество финнов получилось огромным и выражалось абсолютно во всём. То есть роль везения в итоговых 6:0 минимальна, всё по делу.

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Те проблемы «Локомотива», из-за которых дебют серии обернулся позором, встречались и по ходу регулярного чемпионата. Но здесь они вылезли ярко и синхронно. По итогу получилась однозначно худшая игра за всё время под руководством Майка Пелино, в которой всё валилось из рук.



Из четырёх первых шайб две пришли в меньшинстве после удалений на ровном месте — ошибка при смене и задержка игры. Пятая вообще состоялась в большинстве, но там неудачно сыграл Александр Лазушин. В этом и парадокс: ярославцы часто теряли очки из-за ошибок вратарей в регулярке, но в воскресенье дело оказалось совсем не в этом.



Больше того — Лазушин достаточно выручал, без него «шуты» забили бы семь-восемь шайб уже к концу второго периода. В атаке у «железнодорожников» не вышло ровным счётом ничего: восемь бросков в створ за 40 минут (у хозяев на том же отрезке их было 25, то есть в три раза больше), огромное количество брака и множество отданных вбрасываний во втором периоде.



Пелино вполне может сменить вратаря на второй матч. В то же время такое поражение может пойти гостям на благо, потому что не реагировать на 0:6 хоть сколько-нибудь амбициозная команда попросту не имеет права. Раз так, рассчитываем увидеть злых ярославцев с первых же минут.

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Понятно, что при таком же качестве хоккея со стороны «железнодорожников» финны спокойно добудут вторую победу. Они полностью уверены в своих силах и, в отличие от соперника, выжимают максимум из спецбригад. С таким большинством и меньшинством «Локо» далеко не уедет.

Возьмём ставку «гости откроют счёт» за 2.06. Хоккеисты сами прекрасно понимают, что накануне пережили натуральное унижение, на которое нужно ответить. Скорее всего, «Локомотив» выскочит на лёд озлобленным и заряженным. Хватит ли этого для победы — вопрос (слишком уж часто случались ошибки накануне), но хорошо провести дебют на эмоциях команде точно по силам.

Прогноз и ставки на матч «Йокерит» — «Локомотив»

Накануне «Локомотив» проиграл по всем статьям со счётом 0:6, нанеся за стартовые 40 минут всего восемь бросков. «Йокерит» просто не заметил соперника. После такой пощёчины ярославцы наверняка будут необычайно злы, так что ждём от них агрессивного дебюта.



Ставка: «Локомотив» откроет счёт за 2.06.