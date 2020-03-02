«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп разберётся с защитой Лэмпарда даже без Салаха и Мане

Мерсисайдцы накануне потерпели унизительное поражение в матче с «Уотфордом». Проблем с мотивацией не будет.

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» примет «Ливерпуль» 3 марта. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Ливерпуля» оценён букмекерами коэффициентом 2.98.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» 3 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.74, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.21. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.15.

Анализ и прогноз матча «Челси» — «Ливерпуль» (03.03.2020)

Теперь уже и не вспомнишь, когда в предыдущий раз «Ливерпуль» шёл аутсайдером. Не считая, конечно, двух матчей молодёжным составом: в Кубке английской лиги с «Астон Виллой» (0:5) и в переигровке предыдущего раунда Кубка Англии со скромным «Шрусбери Таун» (1:0). В первом случае красные считались явным андердогом, во втором шансы были равны.

Сейчас мерсисайдцы переживают непростой период, хотя о таких трудностях мечтал бы любой клуб мира. Если взять отрезок в три предыдущие недели, похвастаться особенно нечем. Две натужные победы в чемпионате Англии (1:0 над «Норвичем» и 3:2 над «Вест Хэмом»), а также два поражения.

Оба — необычайно чувствительные. Сперва подопечные Юргена Клоппа ничего не смогли сделать с обороной «Атлетико» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Они уступили со счётом 0:1, ни разу не пробив в створ за 90 минут. Больше того — мадридцы оказались гораздо ближе ко второму мячу, чем к англичане к ничьей.

А в последний день зимы случилось историческое поражение от «Уотфорда» (0:3), прервавшее убойную серию «Ливерпуля» в чемпионате Англии. 19-я команда английской Премьер-лиги действительно выглядела острее. Мастерство Алисона позволило гостям уйти на перерыв при счёте 0:0, но даже пара тревожных звоночков не вынудили футболистов проснуться.

Во втором тайме «шершни» забили три мяча за 18 минут, а красные никак не могли превратить контроль мяча во что-то более-менее опасное. Всего один удар в створ за 90 минут и закономерное поражение. Очевидно, что на таком фоне выезд на «Стэмфорд Бридж» — не самый лучший расклад.

Но синие идут фаворитом вовсе не из-за этого. Дело в том, что мерсисайдцы почти наверняка проведут широкую ротацию и дадут отдохнуть лидерам. Если верить СМИ, в атаке с первых минут с большой долей вероятности появится трио Эллиот-Минамино-Ориги, а Салах и Мане начнут на скамейке. Джордан Хендерсон всё ещё травмирован, а Милнер и Наби Кейта находятся под вопросом.

В то же время «Челси» сейчас потерял уверенность, начав сорить очками налево и направо. При должных результатах «Лестер» бы уже остался позади в турнирной таблице АПЛ, однако в шести предыдущих турах подопечные Фрэнка Лэмпарда добыли всего одну победу — 2:1 над «Тоттенхэмом».

Лондонцам терять совсем нечего, да и беречь силы перед Лигой чемпионов бессмысленно. Отыграться у «Баварии» после 0:3 на своём поле не получится. И всё же лезть в исход опасно, поскольку следующий матч у «Ливерпуля» со скромным «Борнмутом» — логичнее использовать широкую ротацию там, поскольку гнаться за рекордами в АПЛ теперь нет смысла.

Потому будем плясать от результативности. У «Челси» огромные проблемы в обороне, а подвешенный статус Кепы и чехарда с вратарями только добавляет защитникам нервозности. Трудно поверить, что мерсисайдцы (пусть даже полуторным составом) останутся без гола после унизительного поражения от «Уотфорда».

«Обе забьют» идёт за скромный коэффициент 1.60, придётся искать что-то повеселее. Мы бы выбирали между тоталом больше 2.5 мяча за 1.74 и голом «Ливерпуля» в первом тайме за 2.13. Второй вариант, пожалуй, интереснее Давать выше двойки с учётом постоянных ошибок обороны синих немного странно.

Прогноз и ставки на матч «Челси» — «Ливерпуль»

Обе команды наверняка проведут ротацию, но даже на таком фоне коэффициент 2.13 на гол мерсисайдцев в первом тайме выглядит подарком. «Челси» очень много ошибается в обороне, а чехарда с вратарями определённо не идёт коллективу на пользу. На наш взгляд, озлобленный после провала в Уотфорде «Ливерпуль» нагрузит синих в дебюте.

Ставка: «Ливерпуль» забьёт в первом тайме за 2.13