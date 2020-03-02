ЦСКА — «Зенит». Прогноз: Джеймс, Курбанов и Хэкетт нокаутируют Паскуаля в Москве

ЦСКА потерпел три поражения в четырёх матчах Евролиги, а потому будет крайне злым.

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА встретится с «Зенитом» 3 марта. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.11, успех «Зенита» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Зенит»

Букмекеры не уверены, что матч Евролиги ЦСКА — «Зенит» 3 марта будет результативным: тотал больше 155.5 очка идёт за 1.90, а тотал меньше 155.5 очка — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 25.00.

Анализ и прогноз матча ЦСКА — «Зенит» (03.03.2020)

Февраль определённо получился для ЦСКА неудачным. Две лёгкие победы в Единой лиге ВТБ над «Астаной» (95:72) и «Калевом» (81:67) воспринимаются как нечто само собой разумеющееся из-за огромной разницы в классе. А вот в Евролиге всё попросту валилось из рук.

В четырёх матчах подопечные Димитриса Итудиса потерпели три поражения. Две из них — от сильных соперников в концовках с одинаковым счётом 80:82, но на своём паркете. Победы из Москвы увезли «Анадолу Эфес» и «Барселона». Ещё одна неудача случилась в Пирее, ту игру даже вспоминать не хочется.

Красно-синие встали после большого перерыва, набрали всего четыре очка за третью четверть и без шансов уступили «Олимпиакосу» (59:72). Тут надо бы добавить, что греческий клуб всерьёз рискует остаться без плей-офф, да ещё и вышел на паркет без Вассилиса Спанулиса и Тэйлора Рочести.

Затем произошла тяжелейшая победа над скромной «Црвеной Звездой» в Белграде (86:81): фаворит оставил много сил, хотя и дожал сербов в концовке. Ну и обиднейшее поражение от «Барселоны», где был отличный баскетбол, много эмоций и наклёвывался овертайм. Вот только Никола Миротич оказался против.

«Армейцы» опустились на пятую строчку в турнирной таблице и должны как можно скорее исправить положение, ведь иначе в плей-офф придётся играть без преимущества своей площадки. А это повышает вероятность пролететь мимо «Финала четырёх». «Анадолу Эфес» уже далеко, «Реал» и «Барселона» — тоже, а вот обойти «Маккаби» вполне реально.

Для этого никак нельзя оступаться в матчах с заметно уступающими в классе соперникам. А «Зенит» является именно таким. Пять поражений в Евролиге подряд и последнее место в таблице, всего лишь восьмая строчка в Единой лиге ВТБ, чудовищные проблемы с качеством баскетбола.

Разумеется, смена тренера не решила моментально всех проблем, поскольку состав слишком неровный и несбалансированный. Хавьер Паскуаль своё дело знает, но шансы зацепиться в гостях у озлобленного ЦСКА крайне скромные. Букмекеры с этим абсолютно согласны, даже П1 с форой (-9.5) идёт за скромнейший коэффициент 1.49.

Придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П1 с форой (-12) за 1.77 и П1 в первой четверти с форой (-4) за 1.92. Логика простая: фаворит наверняка выскочит на паркет злым после трёх поражений в четырёх матчах Евролиги и не станет валять дурака, откладывая дело на потом. Скорее всего, хозяева сумеют добиться комфортного преимущества уже в дебюте.

Ставки и прогноз на матч ЦСКА — «Зенит»

Разница в уровне команд не вызывает сомнений. «Зенит» потерпел пять поражений в Евролиге подряд и находится на последнем месте. ЦСКА трижды уступил в четырёх предыдущих матчах и опустился на пятую строчку, рискуя остаться без преимущества своего паркета в четвертьфинале. Похоже, петербуржцы попадут фавориту под горячую руку.

Ставка: победа ЦСКА в первой четверти с форой (-4) за 1.92.