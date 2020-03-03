«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Тедеско и Гончаренко отнесутся друг к другу с уважением

В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» примет ЦСКА 4 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят явного фаворита: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех ЦСКА оценён букмекерами коэффициентом 2.89.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА

Букмекеры уверены, что матч Кубка России 4 марта «Спартак» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча «Спартак» — ЦСКА (04.03.2020)

Команды начали весеннюю часть сезона по-разному. «Спартак» ловко расправился в московском дерби с «Динамо» (2:0). Оба гола сделал Зелимхан Бакаев, а у бело-голубых вообще не было никаких моментов вплоть до выхода на поле новичка Николая Комличенко.



При этом у красно-белых один только Эсекьель Понсе имел две хорошие возможности. В результате подопечные Кирилла Новикова за 90 минут сподобились на один удар в створ. Зацепиться за очки в дерби при таком футболе можно только при огромной доле везения. И это ещё хозяев несколько раз выручил Антон Шунин.



Положение подопечных Доменико Тедеско по-прежнему непростое: девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, 25 очков в 20 турах. Отставание от зоны еврокубков составляет 10 баллов, а потому Кубок России становится основным вариантом пробиться в Лигу Европы на будущий год. Никаких проблем с мотивацией возникнуть не должно.



ЦСКА тем временем на своём поле потерял очки с «Уралом» (1:1). Много владел мячом, но без обострения. Опасные моменты возникали в час по чайной ложке, а с угловыми, штрафными и подачами гости до поры до времени справлялись. За весь матч у них было ровно два момента, но этого могло хватить: Эрик Бикфалви в касание открыл счёт, а в концовке Егорычев запорол выгоднейшую возможность убить интригу.



В результате «армейцы» едва ушли от поражения, наказав соперника за расточительность. Марио Фернандесу удался великолепный удар. Тем не менее результат для москвичей определённо печальный: упущена возможность выйти на чистое третье место, поскольку «Локомотив» и «Ростов» тоже допустили осечки.



Разумеется, в первом весеннем поединке «Спартак» понравился больше, но делать из этого далеко идущие выводы опасно. Сезон только-только возобновился, а после долгих пауз команды часто действуют нестабильно, чередуя мощные матчи с бледными. Плюс тренерский фактор — Виктор Гончаренко и Доменико Тедеско ещё не пересекались, так что какие-то сюрпризы нас наверняка ждут.



Встреча будет кубковой, проигравший завершит борьбу в турнире. Соответственно цена ошибки повышается, а потому дебют наверняка получится осторожным. Тедеско и Гончаренко присмотрятся друг к другу, а источником остроты поначалу будут дальние удары и стандарты. Ближе к перерыву игра наверняка разойдётся.

Мы бы выбирали между двух ставок: «гол в первую 31 минуту — нет» за 2.30 и тотал меньше 1 мяча в первом тайме за 1.77. В трёх предыдущих поединках «Спартака» и ЦСКА до перерыва был забит лишь один гол. Статистика на нашей стороне.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — ЦСКА

Гончаренко и Тедеско ещё не пересекались, а кубковый статус матча только повышает цену ошибки. Команды наверняка захотят присмотреться друг к другу и не станут торопиться. Потому быстрого гола не ждём, благо что в трёх последних очных встречах до перерыва был забит всего один мяч.



Ставка: гол в первую 31 минуту — нет за 2.30.