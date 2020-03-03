«Шеффилд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола и Агуэро прижмут середняка Чемпионшипа

В матче 1/8 финала Кубка Англии 4 марта «Шеффилд Уэнсдей» примет «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:45. Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех команды Гарри Монка оценен букмекерами коэффициентом 15.75.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Англии получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.94. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити» (04.03.2020)

«Манчестер Сити» на днях стал обладателем Кубка лиги третий раз подряд. В финале была обыграна не самая сильная, но достаточно мотивированная «Астон Вилла». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».



Преимущество небесно-голубых по привычке было подавляющим: 70% владения мячом, 22 удара по воротам и 13 угловых. «Львы» еще легко отделались. Агуэро и компанию подвела реализация — из всей массы ударов в створ пришлось лишь четыре. К слову, Пеп Гвардиола выставил состав, который заметно разнился с тем, что выходил на игру Лиги чемпионов против мадридского «Реала».



У подопечных именитого испанского тренера на восьмое марта запланировано манкунианское дерби с «красными дьяволами», поэтому, вполне вероятно, мы увидим иной подбор футболистов. Тем более что высокий класс «скамейки» «горожан» и предстоящий соперник позволяют.



«Шеффилд Уэнсдей» вот уже третий сезон кряду находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа и результатами, откровенно говоря, не радует. В последних девяти играх «совы» одержали всего одну победу, да и ту над клубом, барахтающимся в одном балле от зоны вылета. Так что для действующего обладателя Кубка Англии серьёзной помехой они едва ли станут.



В предстоящем поединке интересным вариантом для ставки выглядит тотал угловых больше 9.5 за сносный коэффициент 1.88. Середняк второго по значимости дивизиона Англии не станет претендовать на мяч и, разумеется, сыграет вторым номером в расчёте на контратаку.



Аутсайдер окопается возле своей штрафной, что породит немало корнеров. А зарабатывать угловые «горожане» умеют: в среднем за матч у них выходит это делать 8,19 раза. Даже при невысоком темпе (а спешить фавориту некуда) количество стандартов наверняка получится солидным.

Любопытным также выглядит гол в интервале от 16 до 30 минут за солидный коэффициент 2.34. Этот промежуток является нелюбимым для «Шеффилда Уэнсдей»: в Чемпионшипе он пропустил на этом отрезке 10 мячей. А «Манчестер Сити» в это время в первом тайме забивает чаще всего — 13 раз.

Прогноз и ставка на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»

«Шеффилд Уэнсдей» в предстоящем матче едва ли станет для действующего обладателя серьезной помехой. Середняк Чемпионшипа отдаст «горожанам» мяч и окопается у собственной штрафной, что породит массу угловых. Мы бы проверили тотал угловых больше 9.5 за сносный коэффициент 1.88. Также интересным выглядит гол в промежутке от 16 до 30 минут за солидные 2.34. «Совы» в это время часто пропускают, а «Манчестер Сити» — часто забивает.



Ставка 1: тотал угловых больше 9.5 за коэффициент 1.88.



Ставка 2: гол в промежутке от 16 до 30 минут за коэффициент 2.34.