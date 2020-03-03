Что такое европейский гандикап в ставках на спорт и чем он отличается от азиатского

Европейский гандикап неоднократно приводил к скандалам игроков в букмекерских конторах. Причина — особенности правил. В этой статье мы разберём, что такое европейский гандикап, как его рассчитывать и отличия от азиатской форы.
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Что такое фора в ставках на спорт
Фора — это число, которое прибавляют к результату одной из команд или спортсмена за определённый игровой отрезок. Например, голы, угловые, жёлтые карточки, сеты, очки, шайбы, геймы, фолы и так далее. Также фору называют гандикапом.
Виды фор в ставках на спорт
Есть три вида фор:
- обычная,
- азиатская,
- европейская.
По знаку форы делят на минусовые и плюсовые.
Обычная фора в ставках на спорт
Обычную фору букмекеры обозначают буквой «Ф», номером команды и целым числом или половинчатой десятичной дробью. Например, Ф2(2), Ф2(-1.5), Ф1(-1), Ф1(3.5) и так далее.
По обычной форе с целым числом ставка заходит или проигрывает.
Например, вы поставили на Ф2(-3.5) в футбольном матче «Хоффенхайм» — «Бавария». К результату гостей добавьте (-3.5). Если счёт стал в пользу «Баварии», ставка зашла.
По обычной форе с десятичной дробью по ставке возможен выигрыш, поражение или возврат.
Представим, что вы взяли Ф1(2) в хоккейном матче «Авангард» — ЦСКА. К результату хозяев прибавьте (2). Если счёт стал в пользу «Авангарда», ставка зашла. При ничьей будет возврат.
Подробнее о видах фор и примерах их расчёта читайте здесь:
Азиатский гандикап в ставках на спорт
Азиатскую фору букмекеры обозначают, как и обычную с одним отличием: у десятичной дроби после точки число 25 или 75. Например, Ф2(2.25), Ф2(-1.75), Ф1(-3.25), Ф1(0.75) и так далее.
Сумму ставки с азиатской форой делят пополам между двумя соседними обычными форами. Например, Ф1(1.25) — это пари на Ф1(1) и Ф1(1.5).
Например, вы поставили на Ф1(1.75) в матче «Зенит» — «Порту». Сумма ставки делится на две половины между Ф1(1.5) и Ф1(2). Посчитайте обе половины по примерам обычной форы, указанным выше.
Подробнее об азиатском гандикапе читайте здесь:
Что такое европейский гандикап в ставках на футбол
Европейский гандикап — это ставка на основной исход с добавлением точного счёта.
Европейский гандикап обозначается в линии букмекера в виде исхода и счета, с которого условно начинается матч: П1(0:1), Х(0:2), П2(2:0).
П1 — ставка на победу хозяев, Х — ставка на ничью, П2 — ставка на выигрыш гостей.
Ставка сыграла, если событие завершилось выбранным исходом с учетом гандикапа.
Есть два отличия европейского гандикапа от азиатского и обычной форы.
1. По европейскому гандикапу нет возврата.
2. Азиатскую и обычную фору нельзя поставить на ничью.
Как рассчитывать ставки на европейский гандикап
Для примера рассмотрим европейский гандикап по трём ставкам на сумму 1000 рублей каждая.
- П1(0:1) в матче «Зенит» — «Краснодар» за коэффициент 2.80. Если хозяева выигрывает с разницей в два гола и более, то выплата составит 2800 рублей: 1000 х 2.80.
- П2(0:2) во встрече «ПСЖ» — «Лион» за коэффициент 1.65. Выплата составит 1650 рублей: 1000 х 1.65, если команда гостей выиграла или проиграла с разницей в один гол, а также в случае ничейного исхода.
- Х(0:1) в поединке «Арсенал» — «Эвертон» за коэффициент 5.00. Если «Арсенал» победит с разницей в один мяч, то выплата составит 5000 рублей: 1000 х 5.00.
Какими ставками игрок может заменить значение гандикапа
Вы можете заменить обычной дробной форой европейский гандикап на победу одной из команд.
При европейском гандикапе П1(0:1) подходит победа хозяев с разницей в два гола или больше. Ф1(-1.5) — совпадает с этой ставкой.
При европейском гандикапе П2(0:3) нужно, чтобы гости не проиграли с разницей в три или более гола. Ф2(2.5) — такая же ставка.
Если вы берёте Х(0:2), подходит победа гостей с разницей ровно в два гола. В российских букмекерских конторах есть ставки на выигрыш одной из команд с определённой разницей в счёте.
Перед ставкой на европейский и азиатский гандикап учитывайте различия: азиатскую фору нельзя поставить на ничью, а по европейской нет возврата. Вы должны узнать устраивающий вас итоговый счёт и правила расчёта пари со ставок на европейскую фору.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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