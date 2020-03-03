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Европейский гандикап, что это в ставках на спорт, как отличить от азиатской форы, пример

Что такое европейский гандикап
Александр Ничипорук
Что такое европейский гандикап в ставках на спорт и чем он отличается от азиатского
Новички ругаются с букмекерами из-за европейского гандикапа. Объясняем нюансы правил и чем можно заменить эту коварную ставку.
Ставки / База знаний 0

Европейский гандикап неоднократно приводил к скандалам игроков в букмекерских конторах. Причина — особенности правил. В этой статье мы разберём, что такое европейский гандикап, как его рассчитывать и отличия от азиатской форы.

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Что такое фора в ставках на спорт

Фора — это число, которое прибавляют к результату одной из команд или спортсмена за определённый игровой отрезок. Например, голы, угловые, жёлтые карточки, сеты, очки, шайбы, геймы, фолы и так далее. Также фору называют гандикапом.

Виды фор в ставках на спорт

Есть три вида фор:

  • обычная,
  • азиатская,
  • европейская.

По знаку форы делят на минусовые и плюсовые.

Обычная фора в ставках на спорт

Обычную фору букмекеры обозначают буквой «Ф», номером команды и целым числом или половинчатой десятичной дробью. Например, Ф2(2), Ф2(-1.5), Ф1(-1), Ф1(3.5) и так далее.

По обычной форе с целым числом ставка заходит или проигрывает.

Например, вы поставили на Ф2(-3.5) в футбольном матче «Хоффенхайм» — «Бавария». К результату гостей добавьте (-3.5). Если счёт стал в пользу «Баварии», ставка зашла.

По обычной форе с десятичной дробью по ставке возможен выигрыш, поражение или возврат.

Представим, что вы взяли Ф1(2) в хоккейном матче «Авангард» — ЦСКА. К результату хозяев прибавьте (2). Если счёт стал в пользу «Авангарда», ставка зашла. При ничьей будет возврат.

Подробнее о видах фор и примерах их расчёта читайте здесь:

Что значит фора в ставках: как считать европейский и азиатский гандикап на футбол
На топ-клубы можно ставить с коэффициентом выше 2.00 даже против аутсайдеров. Для этого игроки используют фору.

Азиатский гандикап в ставках на спорт

Азиатскую фору букмекеры обозначают, как и обычную с одним отличием: у десятичной дроби после точки число 25 или 75. Например, Ф2(2.25), Ф2(-1.75), Ф1(-3.25), Ф1(0.75) и так далее.

Сумму ставки с азиатской форой делят пополам между двумя соседними обычными форами. Например, Ф1(1.25) — это пари на Ф1(1) и Ф1(1.5).

Например, вы поставили на Ф1(1.75) в матче «Зенит» — «Порту». Сумма ставки делится на две половины между Ф1(1.5) и Ф1(2). Посчитайте обе половины по примерам обычной форы, указанным выше.

Подробнее об азиатском гандикапе читайте здесь:

Что значит азиатская фора: примеры расчёта ставок на азиатский гандикап в футболе
Азиатская фора отпугивает новичков сложностью расчётов, но разобраться в ней проще, чем кажется.

Что такое европейский гандикап в ставках на футбол

Европейский гандикап — это ставка на основной исход с добавлением точного счёта.

Европейский гандикап обозначается в линии букмекера в виде исхода и счета, с которого условно начинается матч: П1(0:1), Х(0:2), П2(2:0).

П1 — ставка на победу хозяев, Х — ставка на ничью, П2 — ставка на выигрыш гостей.

Ставка сыграла, если событие завершилось выбранным исходом с учетом гандикапа.

Есть два отличия европейского гандикапа от азиатского и обычной форы.

1. По европейскому гандикапу нет возврата.

2. Азиатскую и обычную фору нельзя поставить на ничью.

Как рассчитывать ставки на европейский гандикап

Для примера рассмотрим европейский гандикап по трём ставкам на сумму 1000 рублей каждая.

  1. П1(0:1) в матче «Зенит» — «Краснодар» за коэффициент 2.80. Если хозяева выигрывает с разницей в два гола и более, то выплата составит 2800 рублей: 1000 х 2.80.
  2. П2(0:2) во встрече «ПСЖ» — «Лион» за коэффициент 1.65. Выплата составит 1650 рублей: 1000 х 1.65, если команда гостей выиграла или проиграла с разницей в один гол, а также в случае ничейного исхода.
  3. Х(0:1) в поединке «Арсенал» — «Эвертон» за коэффициент 5.00. Если «Арсенал» победит с разницей в один мяч, то выплата составит 5000 рублей: 1000 х 5.00.

Какими ставками игрок может заменить значение гандикапа

Вы можете заменить обычной дробной форой европейский гандикап на победу одной из команд.

При европейском гандикапе П1(0:1) подходит победа хозяев с разницей в два гола или больше. Ф1(-1.5) — совпадает с этой ставкой.

При европейском гандикапе П2(0:3) нужно, чтобы гости не проиграли с разницей в три или более гола. Ф2(2.5) — такая же ставка.

Если вы берёте Х(0:2), подходит победа гостей с разницей ровно в два гола. В российских букмекерских конторах есть ставки на выигрыш одной из команд с определённой разницей в счёте.

Перед ставкой на европейский и азиатский гандикап учитывайте различия: азиатскую фору нельзя поставить на ничью, а по европейской нет возврата. Вы должны узнать устраивающий вас итоговый счёт и правила расчёта пари со ставок на европейскую фору.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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