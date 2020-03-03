«Ювентус» — «Милан». Прогноз: без Златана и Доннаруммы «россонери» станут добычей Дибалы

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии 4 марта «Ювентус» примет «Милан». Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Милан»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Италии 4 марта «Ювентус» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.06. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30.

Анализ и прогноз матча «Ювентус» — «Милан» (04.03.2020)

Первый матч полуфинала Кубка Италии завершился результативной ничьей (1:1). При этом «Ювентусу» очень повезло добыть вполне симпатичный результат. В стартовые 60 минут хозяева смотрелись гораздо лучше и по делу открыли счёт — Ребич в касание замкнул навес Кастильехо с правого фланга.

Трудно сказать, смогли бы туринцы уйти от поражения в равных составах, поскольку в атаке у них не клеилось ровным счётом ничего. И это ещё несколько раз натурально выручал Буффон. Но в середине второго тайма Тео Эрнандес получил прямую красную карточку, после чего россонери фактически лишились вариантов: пришлось терпеть и отбиваться.

Подопечные Маурицио Сарри действовали довольно прямолинейно и мало что создали даже при численном преимуществе. Однако повезло: Роналду после подачи на дальнюю штангу пробил в руку Калабрии, судья назначил пенальти, а Криштиану не оставил шансов Доннарумме с 11-метровой отметки.

С тех пор много воды утекло. За прошедшие три недели «Ювентус» провёл всего три матча, поскольку в Италии из-за коронавируса массово переносятся и отменяются спортивные события. Получалось немногое: натужная победа над скромной «Брешией» (2:0, гости играли в меньшинстве с 37-й минуты), большие проблемы со СПАЛом (2:1).

Надо бы добавить, что эти клубы на данный момент уверенно замыкают турнирную таблицу чемпионата Италии, отстав от всех остальных как минимум на шесть очков. На десерт туринцы проиграли «Лиону» в Лиге чемпионов со счётом 0:1, сподобившись за 90 минут на один удар в створ ворот. К 0:2 они оказались гораздо ближе, чем к ничьей.

«Милану» повезло ещё меньше — всего две игры с момента первого полуфинала Кубка Италии, предыдущая из них датирована аж 22 февраля. Дожали «Торино» при блеклом качестве футбола (1:0) и упустили победу над «Фиорентиной» во Флоренции в большинстве (1:1). Вот, собственно, и всё.

То есть «россонери» находятся без игровой практики 1,5 недели. Тренировки — это, конечно, здорово, но ставить их в один ряд с матчами никак нельзя. «Ювентус» находится в серьёзном кризисе, в такой ситуации долгая пауза рискует пойти на пользу, поскольку даёт дополнительное время на тренировочный процесс и разбор полётов.

Ставить против фаворита не рискнём, тем более что у гостей не сыграют Доннарумма (травма) и Ибрагимович (дисквалификация). Подопечные Маурицио Сарри долго копили злобу после поражения во Франции, а удачный исход первого матча позволяет никуда не торопиться. «Милан» умеет убежать в контратаку, но с позиционным нападением всё по-прежнему грустно. Встречи с «Торино» и «Фиорентиной» это доказали.

Беда в том, что тут рано или поздно гостям придётся раскрываться, ведь при нулевой ничьей дальше пройдут хозяева. Вряд ли голы случатся быстро: россонери едва ли рискнут пойти большими силами с первых минут, а «Юве» по умолчанию некуда торопиться. Мы бы выбирали между «голом в первые 28 минут — нет» за 2.17 и ИТБ 1 мяча «Ювентуса» во втором тайме за 2.14.

Прогноз и ставки на матч «Ювентус» — «Милан»

«Милан» имел все возможности создать себе комфортное преимущество в первом матче, но теперь обязан забивать без Ибрагимовича и не пропустить много без Доннаруммы. В случае нулевой ничьей дальше пройдёт «Ювентус». Скорее всего, дебют получится аккуратным, но постепенно «россонери» придётся раскрываться, а туринцы за это накажут.

Ставка: ИТБ 1 мяча «Ювентуса» во втором тайме за 2.14.