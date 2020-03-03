«Лион» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Мбаппе и Икарди выбьют Муссу Дембеле из Кубка Франции

В матче 1/2 финала Кубка Франции «Лион» примет «ПСЖ» 4 марта. Начало встречи — в 23:10 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Лиона» оценён букмекерами коэффициентом 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Лион» — «ПСЖ»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Франции 4 марта «Лион» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.15.

Анализ и прогноз матча «Лион» — «ПСЖ» (04.03.2020)

Эта вывеска вполне достойна финала. В другом полуфинале всё гораздо скромнее, там сойдутся «Сент-Этьен» и «Ренн». В Кубке Франции все стадии состоят из одного матча, а потому считать мячи и думать о раскладах точно не придётся. Победитель встречи в Лионе выйдет в финал, который состоится в конце апреля.

Ещё совсем недавно «Лион» выглядел невероятно нестабильно, с огромным трудом продравшись в плей-офф Лиги чемпионов. Но в последнее время наметился серьёзный прогресс. Предыдущее поражение датировано 9 февраля — 2:4 от «ПСЖ» в Париже при бодром футболе и нелепых ошибках в обороне.

Дальше дела пошли на лад. Победа над мощным и вязким «Марселем» Андре Виллаш-Боаша в четвертьфинале Кубка Франции (1:0), ничья с крепким «Страсбургом» (1:1), а затем — три успеха подряд. Над «Метцем» (2:0) и «Сент-Этьеном» (2:0) в Лиге 1, а также 1:0 на своём поле с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

В результате «ткачи» за пару недель катапультировались с середины турнирной таблицы чемпионата Франции на пятое место. Правда, плотность высочайшая: даже идущий 13-м «Анже» отстаёт всего на четыре очка. Но и побороться за место в зоне Лиги чемпионов вполне реально, ведь до топ-3 всего семь очков.

Подопечных Руди Гарсии ждёт огромное испытание. Во-первых, соперник гораздо сильнее — на внутренней арене «ПСЖ» просто не с кем конкурировать. Во-вторых, фаворит вряд ли станет валять дурака, поскольку в прошлом сезоне он уступил в финале Кубка Франции «Ренну». Остаться без трофея во второй раз подряд для клуба с такими амбициями и финансовыми возможностями неприемлемо.

В-третьих, парижанам незачем беречь силы. До ответной игры с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов целая неделя, гораздо логичнее провести широкую ротацию и предоставить отдых лидерам в поединке со «Страсбургом», который состоится 7 марта. Дело в том, что в Лиге 1 все вопросы уже решены.

На данный момент подопечные Томаса Тухеля опережают ближайшего преследователя на 13 очков. Вряд ли кто-то всерьёз допускает, что «ПСЖ» растеряет столь весомое преимущество за 11 туров. А вот исправиться за прошлогоднее недоразумение в Кубке Франции и завоевать трофей лишним не будет.

Выбор в линии атаки у Тухеля широчайший, можно смело проводить ротацию с минимальными потерями в качестве. «Лион» на удивление ничего не дал создать «Ювентусу», но туринцы сейчас находятся в печальном состоянии и с огромным трудом побеждают даже аутсайдеров итальянской Серии А.

А вот «ПСЖ» на ходу. Мы бы выбирали между ставкой П2 с форой (-1) за коэффициент 2.15, а также П2 + обе забьют за 3.04. Гости часто пропускают, а у «ткачей» много быстрых футболистов, способных довести контратаку до ума. Вариант попроще — Х2 + обе забьют на тот случай, если у парижан не заладится с реализацией. На него букмекеры дают 1.94.

Прогноз и ставки на матч «Лион» — «ПСЖ»

«ПСЖ» в прошлом году умудрился проиграть в финале Кубка Франции «Ренну», а потому теперь этот турнир становится для гранда делом чести. Благо что ситуация позволяет не увлекаться ротацией: с чемпионатом Франции уже всё ясно, а до ответной игры с «Боруссией Д» в Лиге чемпионов есть целая неделя. На наш взгляд, парижане забьют свои два-три мяча и пройдут в финал.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 2.15.