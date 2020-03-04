«Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз: Овечкин и Кузнецов получат на орехи от Проворова

В матче регулярного чемпионата НХЛ 5 марта «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Филадельфией Флайерз». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90, успех «Филадельфии Флайерз» идёт у букмекеров за 3.13.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» 5 марта будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.36. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» (05.03.2020)

«Вашингтон» постепенно выбирается из ямы, в которой оказался после перерыва на Матч звёзд НХЛ. В четырёх последних матчах добыто три победы. Все — на тоненького, с упорными концовками или даже овертаймом, но это уже детали. Главное, что результаты постепенно выправляются.

Вместе с ними выправляется и положение в турнирной таблице. Команда прекратила падение и закрепилась на чистом третьем месте в Восточной конференции. «Бостон» ушагал далеко, а вот занимающая вторую строчку «Тампа-Бэй» находится совсем рядышком. «Питтсбург» переживает спад и уже опустился на пятую позицию.

«Кэпиталз» по-прежнему не показывают целостного и ровного хоккея, но для начала марта это не обязательно. Считать цыплят предстоит в апреле-мае. Защита всё ещё смотрится ужасно, причём динамика по сравнению с началом регулярного чемпионата скорее отрицательная, чем положительная.

Огромное количество ошибок, брака и позиционных промашек, регулярно неконтролируемый пятак и провалы в меньшинстве стоили «столичным» внушительного количества очков. А вратари выручают далеко не всегда: Брэйден Холтби в принципе проводит тяжёлый сезон, а Илья Самсонов сбавил обороты после ударного начала.

В остальном полёт нормальный. Овечкин оформил дубль в поединке с «Миннесотой», Евгений Кузнецов отдал две передачи и подарил зрителям несколько красивых моментов. А Тодд Рирден пробует искать новые сочетания. Илья Ковальчук, например, номинально располагается в третьем звене, но в предыдущем матче отыграл около четырёх минут с Кузнецовым и Овечкиным.

Надо сказать, что именно российская тройка сделала третью шайбу в ворота «Уайлд». Наверняка этот эксперимент будет продолжен: вопросы по игре в обороне остаются, но вообще идея выглядит как минимум любопытно. Кови уже набрал первое очко в новом клубе, а после матча Александр Овечкин рассказал, что команда старается помочь Илье освоиться.

Сражаться предстоит с «Филадельфией», которая набрала мощный ход и вскарабкалась на четвёртое место Востока. В случае победы «лётчиков» отставание от «Вашингтона» сократится до минимума. Они сейчас в ударе: шесть побед подряд, пять из которых — в основное время. Правда, соперники были не самыми страшными.

Две игры с переломанным «Коламбусом», две — с барахтающимися неподалёку от зоны плей-офф «Рейнджерс». И по одной — с «Виннипегом» (крепкая команда, но не более того) и «Сан-Хосе» (13-е место в Западной конференции). То есть переоценивать успехи подопечных Алена Виньо, конечно, не стоит.

И всё же котировки букмекеров выглядят странно. «Филадельфия» — один из самых неудобных соперников для «Кэпс». Иван Проворов поразительно эффективно обороняется против Овечкина, а вратари стабильно ловят кураж. Соперники встречались в нынешнем сезоне трижды, «Кэпиталз» оказались сильнее лишь однажды, да и то по буллитам (2:1 Б в ноябре).

Два последующих поединка остались за «Флайерз», а четыре недели назад они натурально унизили оппонента на его льду (7:2). Овечкин с партнёрами тот случай, конечно, не забыли, однако давать 1.90 на лобовую победу хозяев с учётом всех данных — это перебор. Гости вполне способны как минимум зацепиться за очки, так что отталкиваться будем от аутсайдера.

Вариантов достаточно. Аккуратный — классические Х2 за нестыдный коэффициент 1.90. Чуть смелее — ИТМ 3 шайбы «Вашингтона» за 2.30 (не забивали больше трёх раз «лётчикам» в четырёх предыдущих встречах) или даже итоговая победа «Филадельфии» за 2.50. Легко хозяевам точно не будет.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз»

«Вашингтон» по-прежнему испытывает большие проблемы в обороне, а тут ещё и соперник опасный. «Филадельфия» добыла шесть побед подряд и наступает на пятки в таблице, а главное — набрала пять очков из шести возможных в очных встречах нынешнего сезона. Включая унизительные 7:2 четыре недели назад. Хозяева выйдут мстить, но букмекеры слишком уж недооценивают «лётчиков».

Ставка: «Филадельфия» не проиграет за 1.90.