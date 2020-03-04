«Металлург Мг»‎ — «Барыс»‎. Прогноз: Скабелка, Диц и Найт вернут себе лидерство в серии

В третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Металлург»‎ сыграет с «Барысом»‎ 5 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Металлург»‎ — «Барыс»‎ команда Ильи Воробьёва котируется с коэффициентом 2.27. Победу команды Андрея Скабелки букмекеры оценивают коэффициентом 2.93.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург»‎ — «Барыс»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Металлург»‎ — «Барыс» 5 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.34, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.64. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.00.

Прогноз и анализ матча «Металлург»‎ — «Барыс»‎ (05.03.2020)

Нельзя сказать, что «Металлург» показал принципиально иной хоккей во втором матче серии и удивил соперника. Напротив, удивил тут скорее «Барыс», но с негативной точки зрения. Необычайно пассивная игра, огромное количество брака и лишние удаления привели к закономерному итогу.

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Пожалуй, отчасти гостям повезло. Василий Кошечкин действовал выше всяких похвал. Далеко не все из его 35 сейвов требовали особых усилий, но несколько натуральных спасений голкипер всё же совершил. А вот Эдди Паскуале начудил: одна из трёх шайб полностью на его совести, а ещё в одном случае он вполне мог выручить.

И всё же никаких сомнений в справедливости результата не возникает. Клуб из Казахстана, похоже, расслабился после уверенной победы в воскресенье и сбавил к себе требования: всего 10 силовых приёмов за 60 минут в плей-офф — уже подозрительно. Но это далеко не всё.

«Барсы» слишком легко отдали сопернику среднюю зону, позволяя беспрепятственно преодолевать синюю линию через пас. В первом поединке такого не было и близко. Форчек не работал, поскольку в большинстве случаев давление только обозначалось малыми силами — одним или двумя (реже) форвардами.

Исход немного предсказуем. Сергей Мозякин, который в первом матче даже ни разу не бросил по воротам, набирает два очка, а Андрей Нестрашил оформляет дубль. День назад у «лис» в атаке выделялись от силы один-два человека, зато во вторник ситуация изменилась.

Ну и кошмарный второй период, который стал для подопечных Андрея Скабелки одним из худших за весь сезон. Шайба не держалась совсем, пятачок проиграли вчистую. Плюс дисциплина: получили два удаления подряд при счёте 0:2, и всё закончилось — перевод в центр, бросок в касание, гол.

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«Металлург» выполнил задачу-минимум на первую часть серии: привёз из Нур-Султана победу и лишил оппонента преимущества своего льда. Впрочем, вряд ли кто-то ожидал быстрого завершения борьбы в этой паре. На данный момент шестой матч кажется неизбежностью.

Скабелка умеет делать выводы и проводить работу на ошибками, а «Барыс» хорош на выезде. В том числе и в Магнитогорске: в пяти предыдущих поединках удавалось как минимум дойти до дополнительного времени. Кроме того, Эдди Паскуале крайне редко проваливает два матча подряд.

На наш взгляд, тренерский штаб гостей вновь доверит последний рубеж канадцу, поскольку тот смотрелся надёжнее возрастного Хенрика Карлссона на протяжении всего сезона. Чехарда с вратарями в такой ситуации рискует только добавить защитникам нервозности.

Два первых матча завершились сухими разгромными победами разных команд. Самое время выдать плотную игру с нервной концовкой, ведь по классу соперники сопоставимы. Рискнём проверить лобовую ничью за замечательный коэффициент 4.00. Статистика в целом не против: три из пяти предыдущих очных встреч в Магнитогорске уходили в овертайм.

Вторая ставка — итоговая победа «Барыса» за 2.20. Логика такая: клуб из Казахстана предоставил лидерам дополнительный отдых в концовке регулярного чемпионата, ММг такой возможности был лишён. Свежесть может оказаться важнейшим фактором, поскольку командам предстоит третья интенсивная игра с повышенной ответственностью за пять суток. «Скамейка» у «лис» не самая длинная, а усталость накапливается.

Прогноз и ставки на матч «Металлург»‎ — «Барыс»

Матчи в Казахстане закончились разгромами в обе стороны. Соперники сопоставимы по уровню и уже успели хорошо изучить друг друга, всё же предстоящая игра станет третьей за пять суток. Ждём плотного хоккея, невысокой результативности и нервной концовки. Овертайм на таком фоне вполне вероятен.

Ставка №1: ничья за 4.00.

Ставка №2: итоговая победа «Барыса» за 2.20.