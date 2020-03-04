«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: ещё одна инфарктная концовка, теперь — в Уфе

В третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом» 5 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» команда Николая Цулыгина котируется с коэффициентом 2.53. Победу команды Боба Хартли букмекеры оценивают коэффициентом 2.56.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 5 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.11, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.78. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.

Прогноз и анализ матча «Салават Юлаев» — «Авангард» (05.03.2020)

Вряд ли кто-то всерьёз ожидал, что эта серия закончится быстро. «Салават Юлаев» выполнил задачу-минимум на поездку в Балашиху, забрав один из двух матчей и лишив соперника преимущества своего льда. Без нервов в этой паре не обойдётся — всё как мы любим.

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Конечно, где-то уфимцам повезло. Они ушли от поражения за шесть секунд до сирены, а вторую и третью шайбы забили после отскоков: Маннинен подкараулил рикошет и сравнял счёт, а Кугрышев моментально сориентировался и великолепно попал с острейшего угла, поставив в тупик Бобкова.



Тем не менее подопечные Николая Цулыгина полностью заслужили и выстрадали эту удачу. Они смотрелись заметно лучше в первом периоде, затем позволили омичам выравнять игру, а в овертайме никаких вопросов не возникло: большинство реализовать не получилось, но гости не опустили рук.



«Салават» перебросал хозяев в полтора раза — 39-25, в том числе 8-1 в овертайме. «Ястребы» редко кому позволяют подобное. Солидное преимущество даже с учётом лишних двух минут большинства. Много выручал Бобков, в паре эпизодов подвела точность. И всё же зелёные своего добились.



Отдельной строкой стоит отметить дисциплину, с которой в кои-то веки не возникло никаких проблем. В первом матче удаления на ровном месте позволили «Авангарду» досрочно снять все вопросы и превратить третий период в тренировку. Спустя сутки подопечные Боба Хартли провели в большинстве всего две минуты, да и там гости легко отбились.



Трудно сомневаться в том, что «СЮ» без проблем с концентрацией и дисциплиной способен попить крови у кого угодно. В стартовом поединке проблемы были и с тем, и с другим. Плюс в нужный момент не подтащил Метсола. День спустя ситуация изменилась — и «Авангарду» сразу стало очень непросто.

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И вот что получается. «СЮ» провёл два стартовых матча серии на выезде, без Никиты Сошникова (лучший снайпер команды в регулярном чемпионате с заметным отрывом), а также полезного игрока ротации Алексея Кручинина. И приехал в Уфу с результатом 1-1.



В третьей игре Сошников имеет шанс вернуться на лёд, что станет большим подспорьем для команды. «Авангард» по-прежнему обладает преимуществом по глубине состава, однако поддержка переполненной «Уфа-Арены» выравнивает ситуацию. Неслучайно букмекеры оценивают шансы соперников в третьей встрече как равные.

Если уфимцы сохранят концентрацию, нервной концовки не избежать. Мы бы выбирали между лобовой ничьей за 4.10 и голом в пустые ворота за 4.00. Также любопытно смотрится ничья в первом периоде за 2.32. Голов вряд ли будет много, а дебют рискует получиться осторожным. Соперники прекрасно знают друг друга и не станут форсировать события.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

У «Авангарда» ровнее состав, зато «Салават Юлаев» сыграет перед родными трибунами и может рассчитывать на возвращение Никиты Сошникова. Ждём аккуратного дебюта и нервной концовки. Соперники стоят друг друга, а потому мы бы выбирали между лобовой ничьей и голом в пустые ворота.



Ставка №1: гол в пустые ворота за 4.00.



Ставка №2: ничья в первом периоде за 2.32.