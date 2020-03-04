«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз: Ткачёв и Ландер наконец-то доедут до ворот «шутов»

В третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Йокеритом» 5 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Локомотив» — «Йокерит» команда Майка Пелино котируется с коэффициентом 2.36. Победу команды Лаури Марьямяки букмекеры оценивают коэффициентом 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Йокерит»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Йокерит» 5 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.66, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.30. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.15.

Прогноз и анализ матча «Локомотив» — «Йокерит» (05.03.2020)

«Локомотив» стал главным разочарованием старта Кубка Гагарина — 2020. Серия вроде бы обещала быть ровной и долгой, но на деле никакой борьбы в Хельсинки не случилось. Два поражения в Финляндии — это ещё не самое страшное. Гораздо печальнее, что обе игры прошли в одну калитку.

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За 120 минут удалось забросить всего лишь однажды, да и то в большинстве. Разница шайб 1:11, в обоих случаях третий период превращался в формальность. Никакого прогресса разглядеть не удалось. Напротив, ярославцы идут по одному и тому же графику: восемь бросков в стартовые 40 минут и 17 — к финальной сирене.



Понятно, что с такими атакующими успехами зацепиться можно только при чудачествах вратаря. Но Калниньш и Ниеми своё дело знают, а вот Илья Коновалов во второй игре провалился — пропустил три шайбы за 15,5 минут и отправился на лавку. В третьем матче он почти наверняка на льду не появится.



С точки зрения качества хоккея преимущество «джокеров» очевидно. Майк Пелино уже анонсировал разговор по душам в раздевалке, но вряд ли чего-то подобного не было после первой игры. И никаких изменений не последовало. Скорее всего, основная проблема «железнодорожников» в голове и в психологии, ведь уровень состава у соперников сопоставим.



Основная надежда хозяев — поддержка болельщиков, которые помогут поймать ритм и вернуться в дело. На старте серии «Локомотив» никак не мог вкатиться и начать делать то, что позволяло обыгрывать «Йокерит» в регулярном чемпионате. Провалить дебют в третьем поединке подряд нельзя.

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Котировки букмекеров смотрятся логично. Хозяевам некуда отступать: с 0-3 отыграться у таких «шутов» практически нереально, а потому третий матч нужно забирать любой ценой. Соответственно, «железнодорожники» выйдут грызть лёд и будут выпрыгивать из штанов, чтобы исправиться перед родной публикой.



В то же время ставить против такого «Йокерита» невероятно тяжело: команда определённо поймала кураж и чувствует себя максимально комфортно. Проверим ставку ИТБ 8.5 бросков «Локомотива» в первом периоде за 1.85. В родных стенах прижиматься к своим воротам ярославцы не любят.

Кроме того, тренерский штаб после безвольных поражений в Хельсинки наверняка попросит хоккеистов чаще угрожать чужим воротам и не стесняться прикладываться от синей линии и бортов. Как минимум это даст голкиперу соперников шанс ошибиться или приведёт к отскоку/подставлению. Ждём от хозяев активного дебюта с 10-11 бросками в створ до первого перерыва.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Йокерит»

Никакой борьбы в Хельсинки не получилось: 11:1, единственную шайбу российский клуб забросил в большинстве. Серия переезжает в Ярославль, права на ошибку у подопечных Майка Пелино нет — с 0:3 отыграться у такого соперника практически нереально. Ждём от хозяев активного дебюта и бросков из любых позиций в надежде на рикошет, подставление или добивание. Раз атака не даётся, нужно упрощать игру и рассчитывать на трудовые голы.



Ставка: ИТБ 8.5 бросков «Локомотива» в первом периоде за 1.85.