«Химки» — «Торпедо». Прогноз: Игнашевич не пустит Юрана в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России «Химки» примут «Торпедо» 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят явного фаворита: сделать ставку на победу «Химок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.82. Успех «Торпедо» оценён букмекерами коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Химки» — «Торпедо»

Букмекеры уверены, что матч Кубка России 4 марта «Химки» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча «Химки» — «Торпедо» (05.03.2020)

Два видных представителя ФНЛ встретятся в четвертьфинале Кубка России. «Торпедо» напрочь завалило концовку первой части сезона: всего одна победа при трёх поражениях в шести последних матчах не позволили сохранить первое место в турнирной таблице. На паузу лидером ушёл «Ротор».

Чёрно-белые занимают вторую строчку, отставая на одно очко. А «Химки» идут третьими, отставая от «автозаводцев» на один балл. То есть вроде бы это встреча прямых конкурентов за выход в РПЛ, которые шагают ноздря в ноздрю. Подмосковный клуб, к слову, тоже слабо выступил в ноябре, набрав лишь четыре очка в четырёх турах.

Но не всё так просто. Дело в том, что «Химки» шумно (по меркам ФНЛ, разумеется) объявили о смене курса. Команду покинул Андрей Талалаев, к работе которого не имелось никаких вопросов. Его место занял Сергей Юран (позже появилась информация и о его уходе, но она была опровергнута), а задачу по выходу в РПЛ оказалась снята.

Разумеется, Юран в интервью журналистам говорит о задаче побеждать в каждом матче, но верится в этом с трудом. Справедливости ради, широкой распродажи удалось избежать, костяк сохранился. Красно-чёрные ограничились несколькими заметными потерями — Нетфуллин, Филин, Мендель и Почивалин покинули коллектив.

У «Торпедо» ситуация тоже не самая очевидная. Однако зимние трансферы говорят скорее о серьёзности намерений. Несколько переходов были совершены конкретно под главного тренера Сергея Игнашевича и его видение футбола, а это обнадёживающий признак. Большинство новичков — довольно молодые футболисты, которые имеют все шансы сделать шаг вперёд.

Состав пополнили всё тот же Нетфуллин, Руденко из «Спартака-2», Гордюшенко из ЦСКА, а также два полузащитника из «Мордовии» — Адаев и собственный воспитанник Дворецков, выступавший за «Торпедо» ещё в ПФЛ. В дополнение ко всему удалось заполучить опытного защитника Кичина, который достаточно поиграл в РПЛ и находится в самом расцвете.

Нужно учитывать, что сезон в ФНЛ ещё не возобновился, первый весенний тур начнётся только 9 марта. Уровень готовности и физического состояния соперников оценить крайне сложно, потому что воспринимать всерьёз товарищеские матчи нельзя, а других источников практически нет. Чаще всего первая официальная игра после сборов получается рваной и низовой.

Очная встреча первого круга выдалась именно такой: огромное количество единоборств, удаление и один-единственный гол. Тогда «Торпедо» оказалось сильнее (1:0). На наш взгляд, сейчас «автозаводцы» тоже смотрятся интереснее. Игнашевич уже хорошо знаком футболистам, тогда как вот Юран приступил к работе совсем недавно, а его послужной список в качестве тренера выглядит не слишком внушительно.

Потому мы бы выбирали между победой гостей с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.96, а также комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.94. Для обеих команд выход в полуфинал Кубка России станет серьёзным достижением, так что осторожности наверняка будет предостаточно.

Прогноз и ставки на матч «Химки» — «Торпедо»

Для обеих команд этот матч станет первым после зимней паузы, а потому функциональное состояние оценить сложно. По ощущениям, шансы «Торпедо» чуть выше: зимой точечно укрепили состав, Сергей Игнашевич хорошо знает футболистов. А вот Сергей Юран только приступил к работе, да и новости о смене курса и отсутствии задач по выходу в РПЛ вряд ли добавят хозяевам оптимизма.

Ставка: победа «Торпедо» с нулевой форой за 1.96.