«Сибирь»‎ — «Автомобилист»‎. Прогноз: Дацюк и Доус найдут подход к заговорённому Сятери

В третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина 6 марта «Сибирь» сыграет с «Автомобилистом». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 15:30 мск. В ставках на матч «Сибирь» — «Автомобилист» команда Николая Заварухина котируется с коэффициентом 2.55. Победу команды Андрея Мартемьянова букмекеры оценивают коэффициентом 2.59.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист»
Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист» 6 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.30, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.56. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.80.
Прогноз и анализ матча «Сибирь» — «Автомобилист» (06.03.2020)
Никто и не рассчитывал, что «Автомобилисту» будет легко в этой серии: у уральцев предостаточно своих проблем, а соперник достался крайне грамотный и обученный. Однако 2-0 в пользу «Сибири» к моменту переезда в Новосибирск — это натуральная сенсация.
Матчи получились похожими. Подопечные Андрея Мартемьянова действовали первым номером и держали шайбу, чаще гостили в чужой зоне и стабильно нагружали Харри Сятери. «Снеговики» не лезли в высокий прессинг, насыщали зону в районе синей линии и не давали хозяевам разгоняться.
Эта стратегия полностью сработала, хоть и не без доли везения. Екатеринбуржцы лишились своего главного козыря — быстрых атак. В позиционном нападении у них мало что получается: контроль шайбы есть, броски идут, но в основном от синей линии и бортов.
Действия «Автомобилиста» выглядели предсказуемо, не помогло даже возвращение Павла Дацюка: ветеран выдал пару фирменных передач, вот только единственную шайбу команда пропустила как раз при нём. Гости наперебой ложились под броски, выигрывали единоборства, терпели.
И замечательно чистили пятачок. Именно этот фактор пока является ключевым в этой серии. Сразу после феноменального Харри Сятери, разумеется, но с финским голкипером всё и так ясно — если он ловит кураж, то становится просто непробиваемым. В этом все убедились ещё в пору его выступлений за «Витязь».
А вот контроль пятачка оказывал решающее влияние на результат в обоих случаях. В первом матче Пуустинен обыгрался с Шаровым и с близкого расстояния пробил Коваржа, второй гол влетел в пустые ворота. Во второй игре единственная шайба была забита в результате добивания: Коварж отбил перед собой, Руохомаа оказался расторопнее всех.
Защита изначально казалась слабой стороной «Автомобилиста», всё же подбор исполнителей в этой линии не тянет на уровень финалиста конференции. А хвалёное большинство уральцев пока никак не сможет справиться со спецбригадами Николая Заварухина: по три попытки в каждом из поединков ушли в никуда.
Екатеринбуржцы прижаты к стенке. В случае чего отыграться с 0-3 будет невероятно сложно. «Сибирь» показала потрясающую самоотверженность в стартовых матчах, однако на этот раз мы рискнём поставить на гостей. Слишком уж много они недобрали дома из-за невезения и фантастических сейвов Сятери.
В какой-то момент количество должно перейти в качество. На своём льду «снеговики» никого просто так не отпустят, но без двух-трёх шайб подопечные Мартемьянова вряд ли останутся. Мы бы выбирали между итоговой победой гостей за коэффициент 1.94 и ИТБ 2 шайбы «Автомобилиста» за 1.99.
Отдельно проверим гол «Автомобилиста» в большинстве за 2.26. «Сибирь» при таком стиле игры не может обходиться без удалений, а тренерский штаб уральцев наверняка сделает выводы из шести холостых попыток в стартовых матчах. Качество исполнителей в атаке позволяет рассчитывать на прогресс.
Прогноз и ставки на матч «Сибирь» — «Автомобилист»
За два матча в Екатеринбурге Харри Сятери так ничего и не пропустил, отразив все 85 бросков. «Автомобилист» действует довольно предсказуемо, но в целом свои моменты имеет. В какой-то момент количество должно перерасти в качество. Возьмём итоговую победу гостей.
Ставка №1: итоговая победа «Автомобилиста» за 1.94.
Ставка №2: гол «Автомобилиста» в большинстве за 2.26.
- 4 марта 2020
-
23:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 3 марта 2020
-
23:52
-
22:00
-
21:32
-
20:00
-
19:40
-
19:20