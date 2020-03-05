«Сибирь»‎ — «Автомобилист»‎. Прогноз: Дацюк и Доус найдут подход к заговорённому Сятери

В третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина 6 марта «Сибирь»‎ сыграет с «Автомобилистом»‎‎. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 15:30 мск. В ставках на матч «Сибирь»‎ — «Автомобилист»‎ команда Николая Заварухина котируется с коэффициентом 2.55. Победу команды Андрея Мартемьянова букмекеры оценивают коэффициентом 2.59.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь»‎ — «Автомобилист»‎

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Сибирь»‎ — «Автомобилист»‎ 6 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.30, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.56. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.80.

Прогноз и анализ матча «Сибирь»‎ — «Автомобилист»‎ (06.03.2020)

Никто и не рассчитывал, что «Автомобилисту»‎ будет легко в этой серии: у уральцев предостаточно своих проблем, а соперник достался крайне грамотный и обученный. Однако 2-0 в пользу «Сибири»‎ к моменту переезда в Новосибирск — это натуральная сенсация.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина — 2020: все пары 1/4 финала Запада, ставки на проход «Витязь» быстро отмучается, «Локомотив» зацепится, «Динамо» и «Спартак» будут долго выяснять лишнего.

Матчи получились похожими. Подопечные Андрея Мартемьянова действовали первым номером и держали шайбу, чаще гостили в чужой зоне и стабильно нагружали Харри Сятери. «Снеговики»‎ не лезли в высокий прессинг, насыщали зону в районе синей линии и не давали хозяевам разгоняться.

Эта стратегия полностью сработала, хоть и не без доли везения. Екатеринбуржцы лишились своего главного козыря — быстрых атак. В позиционном нападении у них мало что получается: контроль шайбы есть, броски идут, но в основном от синей линии и бортов.

Действия «Автомобилиста»‎ выглядели предсказуемо, не помогло даже возвращение Павла Дацюка: ветеран выдал пару фирменных передач, вот только единственную шайбу команда пропустила как раз при нём. Гости наперебой ложились под броски, выигрывали единоборства, терпели.

И замечательно чистили пятачок. Именно этот фактор пока является ключевым в этой серии. Сразу после феноменального Харри Сятери, разумеется, но с финским голкипером всё и так ясно — если он ловит кураж, то становится просто непробиваемым. В этом все убедились ещё в пору его выступлений за «Витязь»‎.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина-2020: все пары 1/4 финала Востока, ставки на проход «Барыс» высадит Воробьёва, «Сибирь» удивит, «Авангард» и «Салават» дадут огня.

А вот контроль пятачка оказывал решающее влияние на результат в обоих случаях. В первом матче Пуустинен обыгрался с Шаровым и с близкого расстояния пробил Коваржа, второй гол влетел в пустые ворота. Во второй игре единственная шайба была забита в результате добивания: Коварж отбил перед собой, Руохомаа оказался расторопнее всех.

Защита изначально казалась слабой стороной «Автомобилиста»‎, всё же подбор исполнителей в этой линии не тянет на уровень финалиста конференции. А хвалёное большинство уральцев пока никак не сможет справиться со спецбригадами Николая Заварухина: по три попытки в каждом из поединков ушли в никуда.

Екатеринбуржцы прижаты к стенке. В случае чего отыграться с 0-3 будет невероятно сложно. «Сибирь»‎ показала потрясающую самоотверженность в стартовых матчах, однако на этот раз мы рискнём поставить на гостей. Слишком уж много они недобрали дома из-за невезения и фантастических сейвов Сятери.

В какой-то момент количество должно перейти в качество. На своём льду «снеговики»‎ никого просто так не отпустят, но без двух-трёх шайб подопечные Мартемьянова вряд ли останутся. Мы бы выбирали между итоговой победой гостей за коэффициент 1.94 и ИТБ 2 шайбы «Автомобилиста»‎ за 1.99.

Отдельно проверим гол «Автомобилиста»‎ в большинстве за 2.26. «Сибирь»‎ при таком стиле игры не может обходиться без удалений, а тренерский штаб уральцев наверняка сделает выводы из шести холостых попыток в стартовых матчах. Качество исполнителей в атаке позволяет рассчитывать на прогресс.

Прогноз и ставки на матч «Сибирь»‎ — «Автомобилист»‎

За два матча в Екатеринбурге Харри Сятери так ничего и не пропустил, отразив все 85 бросков. «Автомобилист»‎ действует довольно предсказуемо, но в целом свои моменты имеет. В какой-то момент количество должно перерасти в качество. Возьмём итоговую победу гостей.

Ставка №1: итоговая победа «Автомобилиста»‎ за 1.94.

Ставка №2: гол «Автомобилиста»‎ в большинстве за 2.26.