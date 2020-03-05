«Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз: Порядин пробьёт Билялова в Нижнекамске

В третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом» 6 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» команда Дмитрия Квартальнова котируется с коэффициентом 2.02. Победу команды Вячеслава Буцаева букмекеры оценивают коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс»

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» 6 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.92, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.94. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.

Прогноз и анализ матча «Нефтехимик» — «Ак Барс» (06.03.2020)

Вряд ли кто-то ожидал, что у «Ак Барса» возникнут проблемы в Казани. Так в итоге и получилось: две разгромные победы (4:1 и 5:1), в каждом из случаев заключительные 15-20 минут превращались в тренировку. Теперь серия переезжает в Нижнекамск, где у аутсайдера будет больше шансов.

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Первая игра получилась интереснее, «Нефтехимик» оставался в седле до начала третьего периода, но всё же не выдержал предложенных скоростей. Во втором поединке гости даже смогли быстро выйти вперёд, но грамотно сыграть по счёту им не дали. «Барсы» разозлились и уже через 12,5 минуты вели 3:1.



Подопечные Вячеслава Буцаева стараются действовать корректно и обходятся тремя-четырьмя удалениями. Лучший клуб Восточной конференции в регулярном чемпионате забросил лишь одну шайбу в большинстве, но это не помогло НХ хотя бы раз дойти до концовки.



Пожалуй, тренерский штаб «волков» намудрил с вратарями. На первый матч вышел Константин Барулин, хотя в регулярке Александр Шарыченков смотрелся надёжнее. Ничего хорошего из этого не получилось (четыре шайбы после 29 бросков), а во второй встрече стало только хуже.



Шарыченков появился в основе и отправился на лавку на 12-й минуте при счёте 1:2. У Барулина игра категорически не пошла (три гола после 12 бросков), а потому в середине второго периода в ворота вернулся Шарыченков. К тому моменту всё уже было понятно. Все эти телодвижения только добавили нервозности обороне.

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И всё же в родных стенах «Нефтехимик» наверняка упрётся. Оба поединка в регулярном чемпионате на своём льду нижнекамцы выиграли: 4:2 в ноябре и 2:1 Б в конце декабря. Если Вячеслав Буцаев угадает с вратарём и не станет устраивать чехарду на последнем рубеже при любой возможности, гостям придётся попотеть.



Словом, брать П2 за 2.02 мы не рискнём. Дмитрий Квартальнов наверняка проведёт ротацию, да и в целом «Ак Барс» играет с большим запасом. Главные сражения впереди, силы ещё понадобятся, а сейчас важнее обойтись без травм. Всё же разница в индивидуальном таланте и глубине состава солидная.



Шансы нижнекамцев напрямую зависят от лидеров. Проверим ИТБ 0.5 очка Павла Порядина за 2.30: первое звено пока закрыто наглухо, а потому легионерам нужна помощь. 23-летний нападающий был заметен во второй игре и даже умудрился закончить её с положительным показателем полезности.

Также рискнём взять ТМ 2.5 минуты штрафа в первом периоде за мощнейший коэффициент 2.80. Дело в том, что в Казани эта ставка прошла в обоих случаях, там удалений в первым периоде не было в принципе. Соперники показывают боевой, но корректный хоккей. Может, ближе к сирене страсти закипят, но в дебюте каждое меньшинство рискует предоставить оппоненту фору.

Прогноз и ставки на матч «Нефтехимик» — «Ак Барс»

Линия выглядит логично: «Ак Барс» сильнее, но не включается на полные обороты, а «Нефтехимик» хорош на своём льду. Нижнекамцы вполне способны зацепить один из двух домашних матчей. Но для этого требуется хорошая игра от лидеров. Пока звено легионеров закрыто наглухо, а вот Павел Порядин свои 2-3 момента исправно получает.



Ставка №1: ИТБ 0.5 очка Павла Порядина за 2.30.



Ставка №2: ТМ 2.5 минуты малого штрафа в первом периоде за 2.80.