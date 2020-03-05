«Химки» — «Фенербахче». Прогноз: Швед с Тиммой капитулируют перед де Коло и Датоме

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» встретится с «Фенербахче» 6 марта. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Химок» в основное время предлагается с коэффициентом 1.75, успех «Фенербахче» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.36.

Коэффициенты букмекеров на матч «Химки» — «Фенербахче»

Букмекеры уверены, что матч Евролиги «Химки» — «Фенербахче» 6 марта будет результативным: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.78, а тотал меньше 164.5 очка — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.50.

Анализ и прогноз матча «Химки» — «Фенербахче» (06.03.2020)

«Химки» здорово провели февраль: дошли до концовки с мощным «Маккаби» в Тель-Авиве (77:80), после чего одержали три победы в Евролиге подряд. Справедливости ради, все соперники находились за пределами топ-10, но это не отменяет заслуг команды. Она выглядела симпатично и даже начала упираться в защите.



Победы над «Црвеной Звездой» (78:72), «Олимпией» (78:69) и АСВЕЛом (108:79) позволили после продолжительного отсутствия вернуться в зону плей-офф. Вот только совсем ненадолго: подопечные Римаса Куртинайтиса тут же уступили в Каунасе «Жальгирису» (85:96). А это прямой конкурент за попадание в топ-8.



Подмосковный клуб напрочь завалил первую четверть, затем вроде бы приблизился в счёте, но до полноценной концовки добраться не сумел. Что самое забавное, трёхочковые летели сильно выше среднего (10 из 24, это 42%), да и на провала на щитах удалось избежать (28:24 по подборам).



Подвели абсолютно кошмарная защита (за исключением третьей четверти) на периметре, множество потерь и провальная реализация штрафных бросков. Цели достигли всего девять попыток из 19. Неплохо для новичка ДЮСШ, никуда не годится для претендента на место в плей-офф Евролиги.



Отставание от кубковой восьмёрки минимально, но есть проблема — календарь. Впереди выездные матчи с «Барселоной» и «Панатинаикосом», а также игры против «Олимпиакоса» и «Анадолу Эфеса» на своём паркете. Даже две победы из четырёх возможных станут большим успехом.



Соответственно, в оставшихся поединках («Фенербахче», «Бавария» и «Альба») проигрывать просто нельзя. Решающий отрезок начинается с визита подопечных Желько Обрадовича. Клуб из Стамбула очень тяжело вкатывался в сезон, но постепенно дело пошло на лад — восемь побед в 11 предыдущих встречах.



На стороне «Химок» свой паркет и лишний день отдыха. Предыдущий матч они провели 3 марта, тогда как турки 4 числа без Слукаса и Наннэли отдали огромное количество сил ради победы над колючей «Црвеной Звездой» (66:63). Вторая половина эпизодами напоминала регби, а не баскетбол: много борьбы и движения, частые остановки, низкая результативность.



Лишь один игрок «Фенербахче» добрался до двузначных показателей — Никола Калинич набрал 10 очков. Свежести гостям наверняка будет не хватать, однако преимущество по качеству состава и глубине скамейки у них имеется. Команды похожи друг на друга нестабильностью и зависимостью от лидеров.



В то же время у «канареек» больше исполнителей, способных набрать 10-15 очков и взять на себя в клатче. Да и в Химках они чувствуют себя уверенно: две победы в трёх последних матчах при одном поражении в овертайме. Всё это делает их шансы как минимум не хуже. Потому будет отталкиваться от аутсайдера.

Соперники проведут вторую игру за два-три дня, да ещё и против прямого конкурента. Всё это располагает к невысокой результативности. Проверим победу «Фенербахче» за 2.36, также неплохо смотрится тотал меньше 165 очка за 2.04. Вариант посмелее — П2 + тотал меньше 166.5 очка за сумасшедший коэффициент 3.96.

Ставки и прогноз на матч «Химки» — «Фенербахче»

Встреча прямых конкурентов. «Химки» не отличаются стабильностью, а «Фенербахче» добыл восемь побед в 11 предыдущих матчах Евролиги. На стороне российского клуба лишний день отдыха и свой паркет, за гостей преимущество в индивидуальном таланте и глубина скамейки. Ждём не самую результативную игру, в которой мастерство де Коло и Деррика Уильямса сделают результат.



Ставка №1: победа «Фенербахче» за 2.36.



Ставка №2: тотал меньше 165 очка за 2.04.